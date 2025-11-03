Restricții pe DN1 între Ploiești și Brașov. Când intră în vigoare

Drumul Național 1, una dintre cele mai circulate artere din România, urmează să fie din nou afectat de restricții temporare. Pe segmentul care leagă Ploieștiul de Brașov, șoferii vor fi nevoiți să circule cu prudență, în condițiile în care încep lucrări de întreținere a carosabilului într-o zonă intens tranzitată, mai ales în această perioadă a anului.

Lucrări de întreținere în zona Comarnic

Începând de luni, 3 noiembrie, și până joi, 6 noiembrie, traficul rutier va fi restricționat pe DN1 (E60), între kilometrul 113 și kilometrul 118, în zona orașului Comarnic, cartierul Poiana Poasada.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, lucrările fac parte dintr-un program de întreținere curentă a părții carosabile și a acostamentelor. Scopul acestora este de a îmbunătăți siguranța rutieră, într-un sector cunoscut pentru traficul intens și pentru ambuteiajele frecvente din timpul weekendurilor sau al sărbătorilor legale.

Circulație alternativă pe o singură bandă

În perioada desfășurării lucrărilor, circulația se va realiza alternativ, pe câte o bandă de mers, pentru fiecare sens. Măsura este necesară pentru a permite echipelor de întreținere să intervină eficient, fără a bloca complet drumul.

„Lucrările se vor realiza la partea carosabilă, prin închiderea alternantă a câte unei benzi de circulaţie a fiecărui sens. Semnalizarea şi măsurile pentru desfăşurarea traficului rutier vor fi realizate prin grija administratorului drumului public, iar activităţile de asigurare a fluenţei traficului rutier vor fi monitorizate de poliţiştii rutieri”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Aceștia au precizat că toate măsurile de semnalizare temporară au fost stabilite astfel încât impactul asupra traficului să fie minim, însă șoferii sunt rugați să manifeste atenție sporită și răbdare la trecerea prin zonă.

Recomandări pentru conducătorii auto

Polițiștii rutieri din Prahova îi îndeamnă pe participanții la trafic să respecte cu strictețe semnalizarea rutieră temporară instituită și să urmeze indicațiile agenților prezenți în teren.

De asemenea, se recomandă evitarea depășirilor periculoase, menținerea unei distanțe corespunzătoare între vehicule și adaptarea vitezei la condițiile de drum, în special în intervalele orare aglomerate.

Pentru șoferii care călătoresc între București și Brașov, este indicată planificarea din timp a traseului și consultarea aplicațiilor de trafic în timp real, pentru a evita blocajele în zona Comarnic, mai ales pe durata lucrărilor.

Un sector rutier frecvent afectat de aglomerație

Zona Comarnic este cunoscută drept unul dintre cele mai dificile puncte de pe DN1, din cauza fluxului mare de mașini care tranzitează drumul spre stațiunile montane de pe Valea Prahovei. Orice intervenție asupra carosabilului, oricât de necesară, determină inevitabil întârzieri și formarea de coloane.

Cu toate acestea, lucrările de întreținere sunt esențiale pentru menținerea siguranței rutiere. Carosabilul din această zonă este expus frecvent la uzură accelerată din cauza traficului intens, iar reparațiile periodice previn deteriorarea rapidă și reduc riscul de accidente.

Când revine traficul la normal

Dacă lucrările se desfășoară conform planului, traficul va reveni la normal începând de vineri, 7 noiembrie. Până atunci, conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu prudență și să ia în calcul timpi suplimentari pentru parcurgerea traseului dintre Ploiești și Brașov.

Astfel, în următoarele zile, răbdarea și respectarea regulilor de circulație vor fi esențiale pentru a evita incidentele și blocajele, în contextul restricțiilor impuse între Comarnic și Poasada.