Accident în lanț pe A2, în zona Cernavodă. Cinci mașini implicate, trafic restricționat

Un accident rutier în care au fost implicate cinci autoturisme s-a produs vineri, pe Autostrada A2, pe sensul Constanța – București, în apropierea localității Cernavodă.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, evenimentul a avut loc la kilometrul 161, iar mașinile implicate au rămas imobilizate pe banda a doua de circulație. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime.

În prezent, traficul este dirijat pe prima bandă și pe banda de urgență, iar autoritățile estimează că circulația va reveni la normal după ora 13:00.

Știre în curs de actualizare