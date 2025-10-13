Ultima ora
Cum te afectează inflația de aproape 10% din România. Cum se calculează și care sunt consecințele, pe înțelesul tuturor
13 oct. 2025 | 14:29
de Vieriu Ionut

Restricţii de circulaţie pe autostrăzile A1 şi A2. Porţiunile afectate şi sfaturi pentru şoferi

ACTUALITATE
Restricţii de circulaţie pe autostrăzile A1 şi A2. Porţiunile afectate şi sfaturi pentru şoferi
Restricții de circulație pe autostrăzile A1 și A2 din cauza lucrărilor de reparații

Șoferii care pleacă la drum în următoarele zile trebuie să fie pregătiți pentru întârzieri pe două dintre cele mai circulate autostrăzi din România. Lucrările de reparații programate de autorități vor afecta traficul pe mai multe tronsoane de pe A1 și A2, iar circulația va fi restricționată temporar pentru siguranța participanților la trafic. Poliția Rutieră le recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență sporită și să respecte semnalizarea rutieră în zonele unde se efectuează intervențiile.

Lucrări pe autostrada A1 București – Pitești

Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat că pe autostrada A1, în direcția București – Pitești, se efectuează lucrări de reparații asfaltice, motiv pentru care circulația va fi restricționată parțial până la mijlocul săptămânii.

Concret, între kilometrii 22 și 19, prima bandă este închisă circulației pentru desfășurarea lucrărilor, iar restricțiile vor rămâne în vigoare până la 15 octombrie 2025, ora 17.00. În acest interval, traficul se va desfășura doar pe celelalte benzi disponibile, ceea ce poate duce la încetiniri sau ambuteiaje, mai ales în orele de vârf.

Vezi și:
Apare o șosea nouă în vestul României. Trei județe vor fi legate printr-un proiectul de infrastructură de 88 milioane de euro
Şoferii, nemulţumiţi de intrarea pe A1 de pe A0. Conducătorii auto, dezorientaţi de şosea: „Sunt foarte periculoase la vitezele alea”

Poliția le recomandă șoferilor care tranzitează această zonă să adapteze viteza la condițiile de drum, să evite schimbările bruște de bandă și să semnalizeze din timp orice manevră.

Restricții multiple și lucrări în desfășurare pe autostrada A2

Pe autostrada A2, în direcția Constanța – București, traficul rutier este afectat de mai multe lucrări desfășurate în paralel.

La kilometrul 84+750 metri, banda de urgență și prima bandă sunt restricționate pentru înlocuirea glisierei marginale, până la ora 18.00. Într-o altă zonă, între kilometrii 117+400 și 116+400 metri, este restricționată prima bandă pentru lucrări de colmatare a rosturilor de dilatație, programate să se încheie la ora 17.00.

Tot pe sensul dinspre Constanța spre București, între kilometrii 24 și 20, a doua bandă este restricționată progresiv pentru lucrări de aplicare a marcajelor rutiere, care vor continua până la ora 17.00.

Aceste intervenții sunt necesare pentru întreținerea infrastructurii și pentru creșterea siguranței rutiere, dar pot provoca aglomerări, în special în perioadele cu trafic intens.

Recomandările poliției pentru șoferi

Centrul Infotrafic al Poliției Române atrage atenția tuturor participanților la trafic asupra pericolelor generate de neadaptarea vitezei în zonele de lucru. Autoritățile recomandă ca șoferii să circule cu viteză redusă, să se asigure atent înainte de schimbarea benzii de mers și să semnalizeze din timp orice manevră, pentru a evita accidentele.

În plus, este important ca participanții la trafic să respecte semnalizarea temporară instalată pe sectoarele afectate, precum și indicațiile personalului care dirijează circulația.

Pe durata lucrărilor, conducătorii auto sunt îndemnați să își planifice traseele ținând cont de eventualele întârzieri și, dacă este posibil, să opteze pentru rute alternative.

Cât vor dura restricțiile

Conform anunțului oficial al Centrului Infotrafic, lucrările pe autostrada A1 se vor încheia miercuri, 15 octombrie 2025, la ora 17.00, în timp ce restricțiile de pe A2 vor fi ridicate luni seară, odată cu finalizarea lucrărilor programate în cele trei sectoare menționate.

Pe durata acestor intervenții, autoritățile asigură semnalizarea corespunzătoare și monitorizează traficul pentru a preveni blocajele. Totuși, șoferii sunt sfătuiți să conducă prudent și să manifeste răbdare în zonele aglomerate.

Prima zonă din România afectată de valul de îngheț. De marți, va fi iarnă cu adevărat
Recomandări
Prețurile vacanțelor în Bulgaria vor exploda în 2026. Cât va costa un sejur la Nisipurile de Aur
Prețurile vacanțelor în Bulgaria vor exploda în 2026. Cât va costa un sejur la Nisipurile de Aur
Codin Maticiuc construiește, de la zero, un spital de psihiatrie pediatrică. Tatăl său, prezent în ziua în care s-a pus piatra de temelie. Declarațiile lui Ion Maticiuc: „Acum șase ani a venit șocat acasă, de la Fundeni, și m-a amenințat: să nu te bagi”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Codin Maticiuc construiește, de la zero, un spital de psihiatrie pediatrică. Tatăl său, prezent în ziua în care s-a pus piatra de temelie. Declarațiile lui Ion Maticiuc: „Acum șase ani a venit șocat acasă, de la Fundeni, și m-a amenințat: să nu te bagi”. EXCLUSIV
Doi bucureşteni de 93 şi 79 de ani care s-au căsătorit la starea civilă a Primăriei Sectorului 2 dovedesc că iubirea nu are vârstă. Imagini cu cei doi proaspăt căsătoriţi
Doi bucureşteni de 93 şi 79 de ani care s-au căsătorit la starea civilă a Primăriei Sectorului 2 dovedesc că iubirea nu are vârstă. Imagini cu cei doi proaspăt căsătoriţi
Porecla pe care Donald Trump i-a dat-o lui Benjamin Netanyahu. Doar așa i s-a adresat în timpul discursului din Parlamentul israelian
Porecla pe care Donald Trump i-a dat-o lui Benjamin Netanyahu. Doar așa i s-a adresat în timpul discursului din Parlamentul israelian
Incident în timpul discursului lui Donald Trump în Parlamentul Israelian. Un bărbat a fost scos cu forța din sală. Reacția președintelui SUA: „Ați fost eficienți”
Incident în timpul discursului lui Donald Trump în Parlamentul Israelian. Un bărbat a fost scos cu forța din sală. Reacția președintelui SUA: „Ați fost eficienți”
Funcția de la Spotify de care se pot bucura acum și românii. Așa nu mai „pierzi” niciun sunet
Funcția de la Spotify de care se pot bucura acum și românii. Așa nu mai „pierzi” niciun sunet
Google Maps se dă pe inteligența artificială și colaborează cu Gemini: Cum va răspunde noul „Ask Maps” la întrebările tale
Google Maps se dă pe inteligența artificială și colaborează cu Gemini: Cum va răspunde noul „Ask Maps” la întrebările tale
Grupa II de muncă. Perioadele care nu se iau în calcul pentru pensie
Grupa II de muncă. Perioadele care nu se iau în calcul pentru pensie
Revista presei
Adevarul
În ce măsură ar fi benefică introducerea permisului pentru trotinete. „Ar întoarce oamenii la mașini”
Playsport.ro
Mircea Lucescu a numit căpitanul naționalei României la partida cu Moldova: „Depinde de el”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Saveta Bogdan a atras toate privirile la înmormântarea Marinelei Chelaru. Detaliul din ținuta artistei nu a trecut neobservat
Playtech Știri
Marinela Chelaru, uitată de colegi şi apropiaţi. Câţi oameni au fost prezenţi la înmormântarea actriţei
Playtech Știri
Cele 5 zodii care au noroc în dragoste în săptămâna 13-19 octombrie. Cupidon este cu ochii pe aceşti nativi
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...