Restricţii de circulaţie pe autostrăzile A1 şi A2. Porţiunile afectate şi sfaturi pentru şoferi

Șoferii care pleacă la drum în următoarele zile trebuie să fie pregătiți pentru întârzieri pe două dintre cele mai circulate autostrăzi din România. Lucrările de reparații programate de autorități vor afecta traficul pe mai multe tronsoane de pe A1 și A2, iar circulația va fi restricționată temporar pentru siguranța participanților la trafic. Poliția Rutieră le recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență sporită și să respecte semnalizarea rutieră în zonele unde se efectuează intervențiile.

Lucrări pe autostrada A1 București – Pitești

Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat că pe autostrada A1, în direcția București – Pitești, se efectuează lucrări de reparații asfaltice, motiv pentru care circulația va fi restricționată parțial până la mijlocul săptămânii.

Concret, între kilometrii 22 și 19, prima bandă este închisă circulației pentru desfășurarea lucrărilor, iar restricțiile vor rămâne în vigoare până la 15 octombrie 2025, ora 17.00. În acest interval, traficul se va desfășura doar pe celelalte benzi disponibile, ceea ce poate duce la încetiniri sau ambuteiaje, mai ales în orele de vârf.

Poliția le recomandă șoferilor care tranzitează această zonă să adapteze viteza la condițiile de drum, să evite schimbările bruște de bandă și să semnalizeze din timp orice manevră.

Restricții multiple și lucrări în desfășurare pe autostrada A2

Pe autostrada A2, în direcția Constanța – București, traficul rutier este afectat de mai multe lucrări desfășurate în paralel.

La kilometrul 84+750 metri, banda de urgență și prima bandă sunt restricționate pentru înlocuirea glisierei marginale, până la ora 18.00. Într-o altă zonă, între kilometrii 117+400 și 116+400 metri, este restricționată prima bandă pentru lucrări de colmatare a rosturilor de dilatație, programate să se încheie la ora 17.00.

Tot pe sensul dinspre Constanța spre București, între kilometrii 24 și 20, a doua bandă este restricționată progresiv pentru lucrări de aplicare a marcajelor rutiere, care vor continua până la ora 17.00.

Aceste intervenții sunt necesare pentru întreținerea infrastructurii și pentru creșterea siguranței rutiere, dar pot provoca aglomerări, în special în perioadele cu trafic intens.

Recomandările poliției pentru șoferi

Centrul Infotrafic al Poliției Române atrage atenția tuturor participanților la trafic asupra pericolelor generate de neadaptarea vitezei în zonele de lucru. Autoritățile recomandă ca șoferii să circule cu viteză redusă, să se asigure atent înainte de schimbarea benzii de mers și să semnalizeze din timp orice manevră, pentru a evita accidentele.

În plus, este important ca participanții la trafic să respecte semnalizarea temporară instalată pe sectoarele afectate, precum și indicațiile personalului care dirijează circulația.

Pe durata lucrărilor, conducătorii auto sunt îndemnați să își planifice traseele ținând cont de eventualele întârzieri și, dacă este posibil, să opteze pentru rute alternative.

Cât vor dura restricțiile

Conform anunțului oficial al Centrului Infotrafic, lucrările pe autostrada A1 se vor încheia miercuri, 15 octombrie 2025, la ora 17.00, în timp ce restricțiile de pe A2 vor fi ridicate luni seară, odată cu finalizarea lucrărilor programate în cele trei sectoare menționate.

Pe durata acestor intervenții, autoritățile asigură semnalizarea corespunzătoare și monitorizează traficul pentru a preveni blocajele. Totuși, șoferii sunt sfătuiți să conducă prudent și să manifeste răbdare în zonele aglomerate.