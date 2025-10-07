Țara din Europa care impune limită de viteză de 80 km/h pe autostradă. Măsura vizează peste 1000 de kilometri

Ultima ora
Se modifică Codul Muncii: ce drepturi noi primesc angajații care lucrează între 22:00 și 06:00
07 oct. 2025 | 14:21
de Badea Violeta

Autostrăzile din Elveția se confruntă cu un trafic record, iar autoritățile au decis să ia o măsură drastică pentru a reduce blocajele. Limita de viteză a fost redusă la 80 km/h pe peste 1.000 de kilometri de drumuri naționale, iar în anii următori restricția ar putea fi extinsă pe aproape jumătate din rețeaua de autostrăzi.

De ce a fost redusă viteza pe autostrăzile din Elveția

Numărul orelor de trafic blocat pe autostrăzile elvețiene aproape s-a dublat din 2019, potrivit publicației Blick. În 2022, șoferii au pierdut în total 55.500 de ore în ambuteiaje — un nou record. Principala cauză: supraîncărcarea traficului.

Pentru a limita fenomenul, guvernul federal a decis să introducă limite de viteză de 80 km/h în orele de vârf, măsură aplicată dinamic cu ajutorul panourilor electronice amplasate deasupra benzilor de circulație. În prezent, aproximativ 1.015 kilometri de autostradă sunt echipați cu astfel de indicatoare, dar extinderea va continua rapid.

”În anii următori, este prevăzută o extindere la 2.200 de kilometri de autostradă”, a declarat un purtător de cuvânt al Oficiului Federal pentru Drumuri.

Practic, aproape jumătate din întreaga rețea națională va avea limită temporară de 80 km/h.

Cum funcționează sistemul de limitare a vitezei

Reducerea vitezei la 80 km/h nu este permanentă. Măsura se aplică doar în perioadele de trafic intens, fiind activată automat de sistemele electronice care monitorizează fluxul de mașini. Când drumul se eliberează, panourile ridică limita la valorile normale.

Autoritățile elvețiene susțin că autostrăzile funcționează optim la viteze de aproximativ 80 km/h, deoarece vehiculele se mișcă mai uniform, se reduc frânările bruște și schimbările de bandă, iar fluxul general devine mai stabil. Acest sistem este folosit în Elveția de aproape 20 de ani, însă niciodată la o scară atât de mare.

Ce alte măsuri iau autoritățile pentru a reduce aglomerația

Pe lângă limitarea vitezei, Oficiul Federal pentru Drumuri aplică și alte soluții pentru a combate ambuteiajele. În unele zone, banda de urgență este deschisă temporar pentru circulație, iar accesul pe autostradă este reglat de semafoare speciale.

Pe segmentele cu două benzi, camioanele nu mai au voie să depășească, pentru a menține un flux constant. Totuși, măsurile nu sunt privite cu ochi buni de toată lumea.

Deputatul SVP Rémy Wyssmann, în vârstă de 58 de ani, consideră că ”administrația decide practic singură” și acuză autoritățile că introduc „treptat” o limită permanentă de 80 km/h ”împotriva voinței legiuitorului”.

În ciuda criticilor, guvernul elvețian insistă că reducerea vitezei este singura soluție realistă pe termen scurt pentru a preveni blocajele. Deși extinderea autostrăzilor e respinsă prin referendumuri, autoritățile încearcă să mențină traficul — chiar și la viteză redusă.

