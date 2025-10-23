Restricții de circulație în Rahova, după explozie. Ce zone rămân închise și cum se poate circula acum

După explozia care a zguduit cartierul Rahova, autoritățile au impus noi restricții de circulație pentru a asigura siguranța locuitorilor și a echipelor de intervenție. Primăria Sectorului 5 a anunțat joi, 23 octombrie, noile reguli de trafic, aprobate în regim de urgență de Comisia Tehnică de Circulație. Circulația în zonă se desfășoară acum după un plan temporar, menit să mențină perimetrul de siguranță în jurul blocului afectat.

Ce a decis Comisia Tehnică de Circulație

Primăria Sectorului 5 a transmis, printr-o postare oficială, că în zona blocului distrus de explozie a fost creat un perimetru de siguranță, iar circulația rutieră a fost reorganizată.

”Având în vedere necesitatea unui perimetru de siguranță în jurul imobilului afectat de explozie, dar ținând cont și de faptul că trebuie asigurate măsuri pentru repunerea în normal a circulației rutiere din zonă în deplină siguranță, din dispoziția Primarului Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, angajații Administrației Dezvoltare Urbană Sector 5 au fost prezenți, astăzi, în comisia tehnică de circulație unde s-a avizat în regim de urgență noul sistem de circulație rutieră pentru zona din proximitatea imobilului afectat”, se arată în comunicat.

Autoritățile precizează că noile măsuri au fost luate pentru a permite accesul echipelor de intervenție și pentru a preveni orice alt risc în zona afectată de deflagrație.

Cum se circulă acum în zona Rahova

Conform noilor reguli, accesul pe Strada Vicina se poate face din Calea Rahovei, până în dreptul imobilului din Strada Vicina, nr. 1, bloc 32, scara 1. De la Strada Vicina, nr. 3, bloc 33, scara 2, circulația se desfășoară normal.

Totuși, autoritățile au subliniat că accesul rămâne restricționat către parcările din spatele blocurilor Strada Vicina nr. 1, bloc 32, și Strada Vicina nr. 3, bloc 33.

Cei care locuiesc pe Strada Vicina nr. 3, bloc 33, scara 1 trebuie să folosească o rută alternativă — accesul se va face prin spatele blocului, până la ridicarea completă a restricțiilor.

Cât vor dura restricțiile și ce urmează

Deocamdată, autoritățile nu au anunțat un termen exact pentru ridicarea restricțiilor. Acestea vor rămâne valabile până la finalizarea anchetei și până când zona va fi declarată complet sigură.

Primăria Sectorului 5, împreună cu reprezentanții ISU și Poliția Capitalei, monitorizează permanent situația și dau asigurări că locuitorii vor fi informați în timp real despre eventuale modificări ale regimului de circulație.

Noile măsuri sunt considerate esențiale pentru a proteja locuitorii din zonă și pentru a permite specialiștilor să continue investigațiile privind cauzele exploziei. Autoritățile fac apel la bucureșteni să respecte semnalizările și să evite deplasările inutile în perimetrul afectat.