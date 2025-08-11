Ultima ora
Remorca-baterie de 3 tone care poate încărca mașini electrice rapid, dar cu pierderi mari de eficiență
11 aug. 2025 | 15:20
de Ozana Mazilu

Foto: Screenshot - Out of Spec BITS YouTube

Un youtuber a atras atenția comunității auto după ce a prezentat o remorcă specială, echipată cu o baterie uriașă și o stație de încărcare rapidă integrată. Ideea este simplă în teorie: tractezi remorca până în locul unde ai nevoie de o priză fast charge și alimentezi mașini electrice fără a depinde de infrastructura fixă. Practic, însă, testul a scos la iveală limitele și paradoxurile acestui concept, de la greutatea uriașă până la pierderile semnificative de energie.

Remorca are o baterie LFP de 120 kWh, cu două porturi capabile să furnizeze în total până la 120 kW. Dacă sunt conectate două vehicule simultan, puterea se împarte între ele. Greutatea totală ajunge la aproape 3 tone (2.944 kg), dintre care doar blocul bateriei cântărește peste 2,2 tone. În teorie, încărcătura ar fi suficientă pentru două mașini electrice cu baterii parțial descărcate, dar dacă una are o capacitate mare – 100-110 kWh – aproape toată energia s-ar consuma pentru o singură încărcare completă.

Cum funcționează și unde apar pierderile

În demonstrația video, remorca a fost tractată cu un pick-up diesel până la o stație publică de încărcare rapidă. Odată conectată, sistemul a recunoscut remorca ca pe un vehicul electric și a început transferul de energie. Puterea maximă de încărcare s-a ridicat la 120 kW, iar bateria integrată dispune de sistem de management termic, activ în timpul procesului.

Această răcire activă este esențială pentru protejarea bateriilor LFP, dar implică un consum suplimentar de energie. În plus, există pierderi în ambele direcții: la încărcarea remorcii de la stația publică și ulterior, când remorca alimentează o mașină electrică. În test, deși remorca a primit 120 kWh de la sursă, pierderile au ajuns la circa 16% încă din prima etapă. La încărcarea ulterioară a unei mașini, pierderile suplimentare pot depăși 5%, reducând eficiența totală.

Paradoxul transportului de energie cu motor termic

Cea mai mare contradicție a apărut chiar în modul de utilizare din test. Pentru a transporta bateria de 3 tone, a fost folosit un pick-up diesel, generând emisii semnificative doar pentru deplasare. Astfel, o soluție gândită să sprijine mobilitatea electrică a implicat, paradoxal, combustibili fosili și un consum ridicat de resurse pentru un transfer limitat de energie.

Această problemă devine și mai evidentă dacă se ia în calcul faptul că majoritatea vehiculelor electrice moderne au nevoie de o încărcare completă doar rar, iar atunci când o fac, stațiile rapide fixe pot fi mai eficiente. În plus, puține vehicule pot tracta în siguranță aproape 3 tone, ceea ce limitează tipul de utilizatori care ar putea transporta o astfel de remorcă.

Posibile scenarii în care ideea ar putea funcționa

Deși ineficientă pentru uzul zilnic, remorca-baterie ar putea avea câteva aplicații practice. În cazul unor evenimente mari în aer liber, acolo unde este nevoie temporar de alimentare rapidă pentru mașini electrice, o astfel de unitate mobilă ar putea evita instalarea unei infrastructuri costisitoare. De asemenea, în zone afectate de dezastre naturale, unde rețeaua electrică este indisponibilă, ar putea fi o soluție de urgență pentru vehiculele electrice de intervenție.

O altă posibilitate este folosirea pe șantiere cu utilaje electrice, unde alimentarea rapidă în teren ar reduce timpii de nefuncționare. Cu toate acestea, și în aceste cazuri, eficiența energetică scăzută și pierderile de transfer rămân o problemă.

În concluzie, remorca de 3 tone cu baterie și stație fast charge integrată reprezintă o demonstrație tehnică impresionantă, dar cu limitări evidente. În forma actuală, conceptul pare mai degrabă o soluție de nișă decât una practică pentru majoritatea posesorilor de vehicule electrice. Viitorul unor astfel de sisteme mobile ar putea depinde de îmbunătățirea densității energetice a bateriilor și de reducerea pierderilor în transferul de energie.

