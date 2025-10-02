Regizorul filmelor „Superman”, „Guardians of the Galaxy” și „The Suicide Squad”, James Gunn, confirmă extinderea universului DC cu două noi filme și un serial

Universul DC trece printr-o perioadă de transformare majoră sub conducerea lui James Gunn și Peter Safran, iar veștile sunt din ce în ce mai promițătoare pentru fani. După succesul filmului Superman, Gunn a confirmat într-un interviu recent pentru GQ că două noi proiecte cinematografice sunt în pregătire, alături de un serial misterios aproape de a primi undă verde.

Aceste dezvoltări marchează doar începutul „Capitolului 1: Gods and Monsters”, etapa prin care DC Studios încearcă să reconstruiască și să unifice povestirile cu supereroi pe marile și micile ecrane.

James Gunn a dezvăluit că are pe masă două scenarii de film „foarte cool” care au șanse mari să fie dezvoltate în perioada următoare. Deși nu a oferit titluri, speculațiile se concentrează asupra unor producții deja sugerate anterior, precum The Brave and The Bold sau un posibil reboot pentru Wonder Woman. Totuși, Gunn a subliniat că ar putea fi vorba și despre proiecte complet noi, având în vedere că planul inițial anunțat în 2023 reprezenta mai puțin de jumătate din ceea ce DC Studios are în pregătire.

Pe lângă aceste filme, un serial încă neanunțat este aproape de a fi aprobat, discuțiile fiind blocate doar de stabilirea bugetului. Gunn a menționat că este „deosebit de entuziasmat” de această producție, lăsând de înțeles că ar putea fi unul dintre proiectele majore ale noului univers DC.

În paralel, Gunn a confirmat că lucrează la consolidarea filmului Supergirl, programat pentru iunie 2026, și că serialul Lanterns este „într-un stadiu foarte bun de dezvoltare”, urmând să fie lansat pe HBO anul viitor.

Priorități pentru prezent: Superman, Supergirl și Lanterns

Deși universul DC are multe titluri pe masă, Gunn a subliniat că atenția principală este în prezent asupra filmului Superman: Man of Tomorrow, care va intra în producție în aprilie 2026. Pentru el, acesta este „cel mai important proiect” al momentului, dat fiind că filmul are misiunea de a seta tonul și direcția întregului nou univers DC.

În același timp, serialul Peacemaker revine cu sezonul 2 pe HBO Max, consolidând partea de televiziune a DCU. În combinație cu viitoarea lansare a Lanterns, care promite să aducă o poveste cosmică ambițioasă, Gunn și Safran încearcă să ofere o gamă variată de conținut pentru fanii francizei.

Supergirl, programată pentru vara lui 2026, este un alt element cheie din puzzle. Filmul va aduce o abordare proaspătă asupra personajului Kara Zor-El și va completa universul construit în jurul noii viziuni asupra lui Superman.

Ce înseamnă actualizările lui James Gunn pentru viitorul DCU

Comentariile lui Gunn arată că DC Studios funcționează după un plan bine pus la punct, dar flexibil, gata să integreze proiecte noi pe măsură ce apar idei promițătoare. În contrast cu haosul cronologic și de continuitate din era DCEU, DCU pare să avanseze într-un ritm calculat și coerent.

Sindicatele și studiourile sunt atente la impactul AI și la negocierile care urmează în 2026, dar pentru moment Gunn încearcă să transmită publicului încrederea că universul DC are un viitor clar. Adăugarea a două filme noi și a unui serial confirmă faptul că „Gods and Monsters” nu reprezintă decât începutul unui proiect mult mai amplu.

Extinderea anunțată de James Gunn este un semn că universul DC se află pe un drum stabil, cu proiecte consistente care promit să atragă atât fanii tradiționali, cât și un public nou. Cu Superman în prim-plan, Supergirl și Lanterns în dezvoltare, și două filme misterioase pe drum, DCU se pregătește să își consolideze poziția în competiția cu Marvel și să ofere un nou capitol spectaculos în istoria filmelor cu supereroi.