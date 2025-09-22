James Gunn promite un Lex Luthor mai „sofisticat” în Man of Tomorrow. Ce trebuie să știi despre viitorul film cu Superman

Ultima ora
22 sept. 2025 | 11:31
de Iulia Kelt

Ce a spus regizorul James Gunn / Foto: DC Studios

Regizorul James Gunn vrea ca publicul să vadă nu doar latura negativă a lui Lex Luthor, ci și motivațiile și vulnerabilitățile care îl definesc.

Deși Man of Tomorrow, continuarea filmului Superman lansat în noul univers DC, va ajunge în cinematografe abia pe 9 iulie 2027, James Gunn a început deja să ofere câteva indicii despre direcția poveștii.

Lex Luthor, un personaj cu multe straturi

Într-un interviu acordat podcastului The Ringer-Verse, el a vorbit despre modul în care intenționează să abordeze evoluția lui Lex Luthor, interpretat de Nicholas Hoult.

Potrivit regizorului Superman, scopul este de a „intra în esența lui Lex” și de a arăta publicului mai mult decât imaginea clasică a antagonistului.

Gunn recunoaște că Luthor a fost prezentat ca un personaj lipsit de scrupule în primul film, dar insistă că există și o doză de eroism în felul său de a se raporta la Superman.

„E un tip care vede un zeu capabil să ridice clădiri și să doboare avioane și spune: Nu contează, tot te pot învinge pentru că sunt mai bun decât tine”, a explicat Gunn.

În opinia sa, încăpățânarea și ego-ul lui Luthor sunt trăsături care, deși negative, îl fac totodată fascinant și uman.

O alianță fragilă cu Superman

Ceea ce face ca Lex Luthor să fie diferit de alți antagoniști ai universului supereroic este faptul că nu are puteri supranaturale.

El dispune de influență economică și de inteligență strategică, dar rămâne, la bază, doar un om. Gunn consideră această limitare drept elementul care îl transformă într-un „underdog” cu care publicul se poate identifica.

Regizorul a confirmat, de asemenea, că Man of Tomorrow va include o colaborare neașteptată între Luthor și Superman, jucat de David Corenswet.

Cei doi vor fi nevoiți să facă echipă pentru a înfrunta o amenințare comună, suficient de periculoasă încât să îi oblige să lupte împreună.

Totuși, alianța nu va dura, pentru că Lex va reveni la natura sa manipulatoare, purtând emblematicul său „warsuit” într-un punct cheie al filmului.

Relația tensionată dintre Superman și Luthor promite să fie unul dintre punctele centrale ale producției. Gunn a subliniat că vrea ca spectatorii să părăsească sala de cinema înțelegând mai bine motivațiile lui Lex, chiar dacă acesta rămâne, fără îndoială, un personaj negativ.

Prin abordarea sa, James Gunn își propune să aducă un plus de profunzime unuia dintre cei mai cunoscuți antagoniști din cultura pop.

Dacă promisiunile regizorului se confirmă, Man of Tomorrow ar putea oferi nu doar un nou conflict spectaculos, ci și o explorare a graniței fragile dintre ambiție, invidie și dorința de putere.

