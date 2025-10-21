Record istoric de frig în România: temperatura a coborât la un nivel nemaiatins din 1949

România a fost lovită de un val de frig neobișnuit pentru luna octombrie. Marți dimineață, 21 octombrie, termometrele de la Miercurea-Ciuc au indicat minus 9,7 grade Celsius, cea mai scăzută temperatură din ultimele peste șapte decenii. Gerul s-a resimțit și în alte localități din Harghita, unde s-au înregistrat minime negative, semn că iarna dă primele semne mai devreme ca oricând.

De ce s-a produs scăderea bruscă a temperaturii

Specialiștii explică fenomenul printr-o combinație de factori atmosferici rari pentru această perioadă. Un front de aer rece venit din nord-estul continentului a cuprins zona depresionară a Transilvaniei, iar cerul senin din timpul nopții a permis pierderea rapidă a căldurii din sol.

În plus, presiunea atmosferică ridicată și lipsa vântului au favorizat acumularea aerului rece în zonele joase, transformând Miercurea-Ciuc, cunoscută deja drept ”polul frigului din România”, într-un adevărat cazan de gheață. Valul de frig a coborât temperaturile sub zero grade și în alte localități din județul Harghita.

La Joseni, s-au înregistrat minus 7,9 grade, la Toplița minus 7,5, iar la Bucin, la peste 1.200 de metri altitudine, termometrul a arătat minus 3,7 grade Celsius. Chiar și la Odorheiu Secuiesc, unde de obicei frigul este mai blând, s-au consemnat minus 2,5 grade.

Cum s-a comparat frigul de acum cu recordurile anterioare

Miercurea-Ciuc a doborât două recorduri consecutive, ambele stabilite în urmă cu mai bine de 75 de ani. Dacă luni, 20 octombrie, s-au înregistrat minus 9,2 grade – depășind vechiul record de minus 9 din 1949 – marți dimineață mercurul din termometre a coborât și mai jos, până la minus 9,7 grade. Practic, două recorduri istorice au fost depășite în doar 24 de ore, confirmând caracterul excepțional al acestei perioade.

Această situație se înscrie într-un context climatic mai amplu, în care oscilațiile de temperatură devin tot mai accentuate. După o toamnă blândă și perioade prelungite de secetă, aerul polar a adus o răcire bruscă, specifică mai degrabă lunii decembrie decât mijlocului de octombrie.

Ce urmează pentru următoarele zile

Meteorologii anunță că frigul intens se va mai menține temporar, însă temperaturile vor crește ușor spre mijlocul săptămânii. În noaptea de marți spre miercuri, minimele vor atinge valori de minus 3–4 grade Celsius, urmând ca, treptat, vremea să revină la normalul termic al perioadei.

Deși episoadele de frig din octombrie nu sunt complet neobișnuite, valorile înregistrate acum marchează o bornă climatică importantă. Recordul de minus 9,7 grade Celsius de la Miercurea-Ciuc rămâne o dovadă clară că toamna din 2025 va fi una de neuitat pentru meteorologi și locuitorii din ”polul frigului” al României.

