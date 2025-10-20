Vremea se schimbă radical: România trece de la 26°C la -2°C. Prognoza meteo până la sfârșitul lunii

Luna octombrie 2025 se încheie cu variații climatice extreme, după un val de căldură neobișnuit pentru această perioadă. După maxime de până la 26°C în sud și est, România se pregătește pentru o răcire accentuată. Temperaturile vor scădea treptat, iar în zonele montane minimele vor ajunge până la –2°C, în timp ce restul țării va înregistra valori diurne cuprinse între 2 și 6°C. Fenomenele meteo vor fi însoțite de ploi temporare, mai frecvente spre finalul lunii, și de nopți cu ger în zonele de deal și munte.

Cum vor evolua temperaturile pe regiuni

În Banat, maximele vor atinge 26°C pe 25 octombrie, apoi vor scădea spre medii de 16–20°C, iar nopțile vor coborî între 2 și 6°C în săptămâna următoare.

Crișana va înregistra inițial valori de 18–22°C, urmând ca la finalul primei săptămâni să scadă la 12–16°C, cu minime nocturne între 2 și 6°C. În Transilvania, maximele vor urca până la 20°C spre sfârșitul primei săptămâni, apoi vor scădea la 9–14°C.

Minimele nocturne vor fi între 0 și 5°C, cu ploi temporare din 25 octombrie. În Maramureș, temperaturile diurne se vor situa între 10 și 16°C, iar cele nocturne între 0 și 5°C.

Moldova va avea maxime de 17–22°C în weekendul 25–26 octombrie, apoi între 10–15°C, iar minimele nocturne se vor situa între 2 și 6°C. În Dobrogea, temperaturile vor urca până la 25°C, pentru ca ulterior să scadă spre 14–18°C.

Minimele nocturne vor fi între 5 și 9°C. Muntenia va resimți creșteri de temperatură până pe 25 octombrie, cu maxime de 20–22°C și minime de 8–10°C, urmate de răcire moderată, cu valori diurne de 14–16°C și nocturne de 4–6°C.

Oltenia va înregistra maxime plăcute de până la 22°C și minime în jur de 10°C, cu scăderi treptate la finalul lunii, până la 14°C diurne și 4°C nocturne.

Ce se întâmplă la munte

La altitudini mari, temperaturile vor crește inițial, cu maxime de 12°C și minime nocturne de –6…–4°C, urmate de răcire până la maxime de 4–6°C și minime de –2…0°C spre sfârșitul intervalului.

Temporar vor fi precipitații slabe, izolate, mai frecvente între 25 și 30 octombrie, când aria lor se va extinde semnificativ în multe zone ale țării.

Care sunt fenomenele periculoase și perioadele cu risc

Pe măsură ce temperaturile scad, nopțile reci și apariția ploilor vor favoriza formarea poleiului pe drumuri, mai ales în zonele montane și de deal.

Frigul accentuat se va resimți și în orașe, iar ploile vor fi mai intense în intervalul 24–30 octombrie, cu cantități izolate mai însemnate. Această alternanță între căldură și frig subliniază caracterul extrem al acestei perioade și necesitatea adaptării la condiții meteo imprevizibile.

România va încheia astfel octombrie cu o tranziție rapidă de la zile călduroase la ierni timpurii, oferind un decor deosebit pentru ultimele săptămâni ale lunii, dar și provocări pentru șoferi și agricultori.