Cum va fi vremea de Crăciun 2025: Unde se anunță ninsori de sărbători

După mai mulți ani cu ierni blânde și temperaturi peste media normală, Crăciunul din 2025 promite o revenire la atmosfera autentică de sărbătoare. Meteorologii prognozează un decembrie rece, cu ninsori, episoade de ploaie înghețată și valori negative în majoritatea regiunilor țării. România se pregătește, așadar, pentru un Crăciun cu adevărat de iarnă.

Cât de frig va fi de Crăciun 2025

Luna decembrie 2025 aduce o schimbare bruscă față de iernile blânde din ultimii ani. Temperaturile vor coborî constant sub zero grade, iar aerul rece se va instala treptat încă din prima jumătate a lunii.

În Ajunul Crăciunului, maximele vor urca cel mult până la 8°C, însă în zilele de 25 și 26 decembrie se vor înregistra valori cuprinse între 2 și 4°C. Noaptea, termometrele vor indica minime de până la -4°C, iar senzația de frig va fi amplificată de rafalele de vânt din nord și centru.

Prin urmare, românii vor avea parte de o atmosferă de sărbătoare autentică, cu aer tăios, miros de iarnă și, în unele regiuni, primele zăpezi consistente ale sezonului.

Unde se anunță ninsori și ce regiuni vor fi cele mai reci

Conform estimărilor meteorologice, ninsorile vor fi prezente mai ales în zonele de deal și de munte, dar și în nordul și centrul țării. Transilvania se va afla printre regiunile cele mai friguroase, cu maxime de -1°C și minime de până la -7°C.

În Ajunul Crăciunului sunt așteptate ninsori ușoare, care ar putea acoperi orașele cu un strat subțire de zăpadă, perfect pentru o atmosferă festivă.

În sud și în est, inclusiv în București, șansele de ninsoare sunt moderate, însă este posibil ca fulgi răzleți să apară în a doua zi de Crăciun. Până la finalul lunii, capitala ar putea avea temperaturi maxime de doar 2–3°C și minime de -3°C, semn că frigul se va intensifica treptat.

Apare pericolul ploii înghețate de Crăciun?

Unul dintre riscurile anunțate pentru 25 decembrie este ploaia înghețată, un fenomen care apare atunci când picăturile de ploaie se solidifică instantaneu la contactul cu solul rece.

Rezultatul poate fi extrem de periculos: drumuri alunecoase, trotuare acoperite de gheață și condiții dificile de circulație. Autoritățile sunt așteptate să emită avertizări dacă prognoza confirmă apariția fenomenului, pentru a limita riscurile în trafic.

Până atunci, luna octombrie aduce o toamnă blândă și plăcută, dar meteorologii spun clar: iarna 2025 va fi una autentică, iar Crăciunul va aduce, în sfârșit, zăpada mult așteptată.