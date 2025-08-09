Realitatea de la celebra Marble Beach din Thassos, arătată de un român: „Nici nu ai loc, iar drumul e plin de gropi”. Imaginile arată o altfel de Grecia

Celebră pentru nisipul său alb, fin, și pentru apele de un turcoaz ireal, Marble Beach din insula grecească Thassos a devenit, în ultimii ani, una dintre cele mai populare destinații de vacanță, mai ales pentru turiștii români. Imaginile idilice de pe rețelele de socializare au creat o aură de paradis tropical, însă realitatea de pe teren poate fi diferită. Un turist român a descris recent experiența sa, dezvăluind o altfel de Grecie, una în care drumurile sunt dificile, iar aglomerația pune la încercare răbdarea vizitatorilor.

Un drum anevoios către „raiul” de marmură

Marble Beach, cunoscută și sub numele de Saliara, se află pe coasta de nord-est a insulei, la aproximativ 5 km de stațiunea Makryammos și la 7 km de capitala insulei, Limenas. Numele plajei provine de la cariera de marmură din apropiere, care a contribuit la crearea peisajului unic, cu pietricele de marmură albă strălucitoare pe plajă și în apă, oferind acesteia o culoare desprinsă parcă din filme.

Cu toate acestea, accesul la plajă este o adevărată provocare, o informație pe care imaginile perfecte de pe internet o omit adesea. Drumul până la plajă este unul neasfaltat, plin de gropi și praf de marmură, fiind folosit intens de camioanele de transport. Un român care a vizitat recent Marble Beach a subliniat acest aspect: „Nici nu ai loc, iar drumul e plin de gropi”. Unii turiști, pentru a evita drumul dificil, aleg să ajungă la plajă cu un taxi-boat din portul Limenas, o opțiune care oferă o experiență mult mai relaxantă.

Aglomerația, o problemă majoră în sezonul de vârf

Dimensiunile reduse ale plajei, alături de popularitatea sa crescută, au dus la o aglomerație extremă, mai ales în plin sezon estival. Cu o lungime de doar 70 de metri, Marble Beach se umple rapid, iar găsirea unui loc liber, fie pe nisip, fie pe un șezlong, devine o misiune aproape imposibilă pentru cei care ajung mai târziu. Pentru a prinde un loc, este esențial să ajungi la plajă foarte devreme, preferabil la primele ore ale dimineții.

Pe lângă șezlongurile și umbrelele oferite de barul de pe plajă, există spațiu limitat pentru cei care doresc să își așeze propriile prosoape. Acest detaliu, adăugat la drumul dificil, creează o realitate diferită de așteptările multor turiști, care se așteaptă la o oază de liniște și spațiu.

O plajă cu două fețe: Paradis vizual, realitate dificilă

În ciuda neajunsurilor, frumusețea naturală a plajei rămâne incontestabilă. Apa cristalină de un albastru-turcoaz, care se adâncește brusc la aproximativ 5 metri de mal, este ideală pentru înot și snorkeling, oferind o vizibilitate excelentă și un peisaj subacvatic vibrant. Aceste caracteristici o fac o destinație perfectă pentru amatorii de scufundări și pentru cei care vor să exploreze viața marină.

Un alt aspect pozitiv este prezența unui bar bine organizat, care oferă băuturi și gustări, permițând vizitatorilor să petreacă o zi întreagă pe plajă. Cu toate acestea, experiența depinde în mare măsură de momentul vizitei. Cea mai bună perioadă pentru a te bucura de Marble Beach, fără aglomerație, este la sfârșitul lunii mai, prima jumătate a lunii iunie sau în a doua jumătate a lunii septembrie. În aceste perioade, plaja este mai puțin aglomerată, iar vizitatorii se pot bucura în liniște de peisajul spectaculos.