Cât costă două şezlonguri la Marble Beach şi Scala Beach din Thassos? Românii, surprinşi de preţurile mari de anul acesta: „Nu merită!”

Vacanțele în insula Thassos, una dintre destinațiile preferate ale românilor, vin în 2025 cu prețuri care i-au luat prin surprindere pe mulți turiști. Două dintre cele mai cunoscute plaje, Marble Beach și Scala Beach, sunt lăudate pentru peisajele lor spectaculoase, dar criticile legate de costuri, lipsa transparenței și atitudinea personalului nu au întârziat să apară. În grupul de Facebook ”Forum Thassos”, românii care au fost recent pe insulă au împărtășit experiențe amestecate.

Marble Beach, una dintre cele mai instagramabile plaje din Thassos, a fost în centrul unor recenzii negative. Deși priveliștea este spectaculoasă, comportamentul personalului și costurile i-au nemulțumit pe mulți turiști.

”Marble, 25$, dar trebuie să iei toată umbrela, adică încă 25 pentru celălalt șezlong”, a scris un internaut.

”Nu se merită. Am fost astăzi la Marble Beach, am ajuns la ora 09:00 și am plătit 250€ pentru 5 seturi de șezlonguri (3 familii). În acest preț era inclusă câte o băutură de persoană.

Plaja și apa sunt într-adevăr foarte frumoase, nimic de zis din punct de vedere natural. Problema mare a fost comportamentul patronului – arogant, lipsit de respect și total dezinteresat față de clienți.

După ce s-au epuizat șezlongurile, a început să aducă altele și le-a instalat direct în fața noastră, blocându-ne complet vederea, deși plătiserăm o sumă semnificativă.

La scurt timp, le-a și luat la cererea noastră. Nu a existat nicio urmă de politețe sau grijă față de turiști. Din păcate, deși locul merită vizitat pentru natură, nu pot recomanda Marble Beach din cauza modului în care este administrată.

Sunt multe alte plaje în Thassos unde ești tratat cu respect și unde merită să îți petreci timpul și banii. Nu acceptau plata cu cardul. Ne-au spus că se acceptă doar cash. Nu se dă niciun bon fiscal. Totul ”la negru”, fără transparență”, a povestit o turistă.