Reacția lui Leonard Doroftei după ce românii l-au acuzat că vrea înrolarea tinerilor în armată: „Am făcut proba”

Un gest aparent banal al lui Leonard Doroftei a stârnit un val de reacții neașteptate în mediul online. O fotografie în care fostul campion mondial la box apare în uniformă militară a fost interpretată greșit de mulți români, declanșând controverse aprinse și critici dure. Sportivul a fost acuzat că ar susține înrolarea tinerilor în armată, însă acesta a oferit explicații clare despre ceea ce s-a întâmplat cu adevărat.

Postarea care a stârnit reacții în lanț

Totul a pornit după ce Leonard Doroftei a apărut într-o postare publicată pe pagina Centrului Militar Județean Prahova, unde a fost surprins îmbrăcat în uniformă militară, alături de două bannere ale instituției. Imaginea s-a viralizat rapid, iar mulți internauți au înțeles greșit scopul apariției sale.

Fotografia a fost interpretată ca o formă de promovare a înrolării, iar secțiunea de comentarii a fost inundată de mesaje acide. Printre reacțiile primite s-au numărat și comentarii extrem de critice:

„Nea Leonard, mai bine stai departe de faze de genul ăsta, că n-o să fie ok”, „Când v-au închis pub-ul nu mai erați bun, acum vă folosesc imaginea”, „Trimite-ți copiii tăi pe front!”, „Bună regia, pentru cei mai slabi de minte”, sau „Știți că sunteți folosit, nu-i așa?”.

Doroftei, reacție tranșantă: „Am făcut proba și atât”

După ce a văzut reacțiile oamenilor, Leonard Doroftei a simțit nevoia să clarifice situația. Într-un interviu acordat publicației Cancan, fostul mare pugilist a explicat că nu a avut niciodată intenția de a promova înrolarea militară, ci doar de a susține mișcarea sportivă.

„Am fost sunat să particip la o competiție sportivă și asta am făcut. Nu am avut nicio altă intenție, am vrut să promovez mișcarea în rândul tinerilor. Doamne ferește, nu promovez înrolarea. Eu am făcut armata în 1991-1992, la Clubul Steaua. Aici a fost vorba doar despre un concurs sportiv și mi-au zis să mă îmbrac în echipament, am acceptat. Am pus bocancii, am pus tot. Am făcut proba și atât”, a spus Leonard Doroftei.

Fostul campion a adăugat că nu a fost afectat de reacțiile negative și că nu a dorit să supere pe nimeni.

„Sunt părinte, am copii, am băieți, nu aș face niciodată ceva împotriva nimănui. Nu mă afectează comentariile oamenilor, poate nici eu nu m-am exprimat corect, dar nu am nicio intenție să supăr pe nimeni. Nici nu m-aș fi dus pentru înrolare, nu a fost vorba despre așa ceva”, a precizat acesta.

Fostul campion lucrează la propria sală de box

În ciuda valului de comentarii și a confuziilor iscate online, Leonard Doroftei continuă să-și urmeze pasiunile și să rămână activ în lumea sportului. Acesta a dezvăluit că lucrează la construirea propriei săli de box, care urmează să fie inaugurată în curând.

„Eu acum antrenez la clubul Dinamo. Îmi fac propria sală, care va fi gata cam în două săptămâni”, a declarat sportivul, menționând că noul spațiu de antrenament va purta denumirea „Sala Moșului”.

Doroftei se află în România alături de soția sa, Monica Doroftei, după ce a participat recent la emisiunea Power Couple.