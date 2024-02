Ce salariu a ajuns să aibă Leonard Doroftei în Canada. Lucrează fără nicio zi liberă

Leonard Doroftei (53 de ani) s-a mutat în 2019 în Canada, alături de familia sa. Fostul boxer a părăsit țara după problemele avute cu pub-ul din Ploieşti, fiind numit la un moment dat şi ”cerşetor”. Acesta lucrează în fiecare zi și a dezvăluit ce salariu primește.

Leonard Doroftei a avut probleme cu autoritățile din Ploiești, care l-au obligat să părăsească spațiul din centrul orașului, acolo unde avea pub-ul în care a investit o mare parte dintre banii câștigați în cariera de sportiv. Clădirea era clasată cu risc seismic ridicat. În acest context, „Moșu” a fost nevoit să își mute barul într-un spațiu de lângă stadionul „Ilie Oană”, însă profitul a scăzut dramatic.

După acest episod, Leonard Doroftei s-a mutat cu toată familia în Canada, iar în 2023 a primit licența de antrenor de box. Fostul campion mondial a mărturisit că lucrează în fiecare zi în sala din Montreal pentru a câștiga banii care să îi asigure un trai decent. El a dezvăluit că primește un salariu de aproape 4.000 de euro.

În plus, Leonard Doroftei încasează și o rentă viageră de 9232 de lei, conform Agenţiei Naţionale pentru Sport.

Sau impostor. Titlul a fost groaznic, toată lumea a început să mă facă cerșetor. E dureros, e urât. Nu am cerșit nimic. Nu mai îmi găseam locul absolut deloc. M-a tras în jos locul acasă. Viața pe care am dus-o, de uzură, m-a obosit. Nimic nu se mai lega. Devenisem băiatul rău, dar eu n-am făcut rău nimănui”, a declarat Leonard Doroftei, citat de GSP .

”Lucrez de luni până luni, fără pauză. Câștig cam 5.000-6.000 de dolari canadieni (3.400-4.000 de euro). Am avut nevoie de o schimbare. Nu mă regăseam, tot ce făceam era împotriva mea. Am stat de vorbă cu niște ziariști și a doua zi au scris că sunt cerșetor.

Băiatul lui Leonard Doroftei, Adrian, care locuiește în Canada împreună cu părinții lui, a dat lovitura în afacerile imobiliare și a adunat deja o avere considerabilă la vârsta de 25 de ani.

Adrian Doroftei a absolvit Facultatea de Drept și a spus cum a ajuns să facă milioane de euro, dar și care a fost decizia care i-a schimbat viața.

”Departe de România mă ocup cu tot ce nu aș fi putut să mă ocup aici. Sunt independent, sunt antreprenor. Am intrat în lumea dezvoltării imobiliare. Prima dată am plecat în 2016, în timpul Facultății de Drept. (…)

Eu am început să investesc. Câștigam destul de bine. În loc să cheltui banii prostește, eu am ales să îi strâng și să-i investesc. Am făcut primele investiții la bursă la 21 de ani, iar până la 25 de ani pot să spun că lucrul acesta mi-a oferit o bază de capital, care mi-a permis să nu am limitări în investițiile în care mi le doream”, a spus Adrian Doroftei, potrivit BZI.