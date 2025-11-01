Reacția IGPR, după ce George Simion a reclamat 90 de amenințări cu moartea: „Tratăm cu maximă seriozitate orice sesizare”

Inspectoratul General al Poliției Române a transmis, sâmbătă, o serie de precizări oficiale, după ce liderul AUR, George Simion, a afirmat că a fost ținta a zeci de amenințări cu moartea și că autoritățile nu au luat nicio măsură concretă. Într-un context tensionat, Poliția Română subliniază că tratează cu „maximă seriozitate” orice sesizare privind siguranța persoanelor și a deschis un dosar penal pentru investigarea faptelor semnalate.

IGPR: „Amenințările reprezintă fapte grave sancționate de lege”

Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), instituția afirmă că reacționează cu fermitate la orice sesizare care vizează amenințări, violență sau alte fapte ce pot afecta siguranța cetățenilor.

„Poliţia Română tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind ameninţări, acte de violenţă sau alte fapte care pot afecta siguranţa persoanelor”, se arată în mesajul oficial.

Reprezentanții IGPR au explicat că, în urma plângerii penale depuse de reprezentanți ai formațiunii AUR, a fost constituit un dosar penal încă din luna septembrie. Acesta se află în curs de instrumentare, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2. Scopul anchetei este stabilirea tuturor împrejurărilor și identificarea persoanelor responsabile pentru amenințările primite de George Simion.

Instituția a ținut să precizeze că nu tolerează comportamentele sau exprimările care incită la ură, violență ori care promovează ideologii extremiste.

„Poliţia Română acţionează în mod echidistant şi imparţial, pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor tuturor cetăţenilor, indiferent de apartenenţa politică, socială sau de altă natură”, au adăugat reprezentanții IGPR.

Libertatea de exprimare, garantată, dar nu fără limite legale

În același comunicat, Poliția Română a făcut apel la respectarea legii, chiar și în contextul libertății de exprimare.

„Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor și libertatea creaţiilor de orice fel sunt garantate, conform Constituţiei României. Însă, această libertate nu poate fi folosită ca pretext pentru încălcarea legii”, se arată în mesajul IGPR.

Amenințările, indiferent cui se adresează, sunt considerate fapte grave de către autorități. IGPR a subliniat că acestea sunt sancționate conform legii penale, iar instituția își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legale pentru protejarea siguranței persoanelor și a comunității.

Dosar penal deschis după plângerea depusă în septembrie

În 15 septembrie, IGPR explica faptul că fapta de a ameninţa o persoană cu săvârşirea unei infracţiuni sau a unei fapte păgubitoare, dacă este de natură să îi producă o stare de temere, se pedepseşte cu închisoare de la trei luni la un an sau cu amendă. Totodată, acțiunea penală poate fi pusă în mișcare doar la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

O zi mai târziu, instituția revenea cu o precizare suplimentară, anunțând că a fost înregistrată o plângere penală formulată de un partid politic, iar în cauză s-a deschis un dosar penal în care se efectuează cercetări conform legii. Cazul este, așadar, în derulare, iar autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili cine se află în spatele amenințărilor.

George Simion: „Am primit peste 90 de amenințări cu moartea”

Liderul AUR, George Simion, a declarat, vineri, că a fost ținta a peste 90 de amenințări cu moartea, multe dintre acestea fiind transmise prin intermediul rețelelor sociale. Acesta a mai afirmat că fațada sediului central al partidului a fost vandalizată și că a depus plângeri, însă, potrivit spuselor sale, „nu s-au luat niciun fel de măsuri”.

În contextul acestor incidente, Simion a cerut oficial ca Serviciul de Pază și Protecție (SPP) să îi asigure protecția personală, dar și siguranța familiei sale și a conducerii partidului. Reacția IGPR vine, așadar, după ce președintele AUR a acuzat public lipsa de acțiune a autorităților în fața unor fapte considerate grave.

IGPR promite o anchetă riguroasă

Mesajul Poliției Române are rolul de a reasigura opinia publică și persoanele implicate că instituția tratează aceste cazuri cu cea mai mare seriozitate și că nicio sesizare de acest tip nu rămâne fără răspuns procedural. Conform declarațiilor oficiale, ancheta penală este coordonată de procurori și se desfășoară în limitele impuse de lege, cu scopul de a identifica persoanele responsabile pentru amenințările la adresa liderului AUR.