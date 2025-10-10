Răsturnare de situaţie în cazul tinerei care a murit după naştere, în Constanţa. Soţul acuză că a fost obligat să semneze un act: „Nu riscăm viaţa ei”

Tragedia tinerei polițiste din Constanța, care și-a pierdut viața la scurt timp după ce a născut, continuă să zguduie opinia publică. Evenimentul, petrecut într-o clinică privată fără secție ATI, ridică numeroase semne de întrebare privind modul în care a fost gestionată situația medicală și deciziile luate în momentele critice. Soțul Mădălinei vorbește despre o experiență marcată de confuzie, presiune și durere, susținând că a fost pus să semneze un act pe care nu l-a înțeles pe deplin, într-un moment de panică și disperare.

O naștere așteptată cu bucurie s-a transformat într-un coșmar

Mădălina, o tânără polițistă de 29 de ani din Giurgiu, urma să devină mamă pentru prima dată, după un tratament de fertilizare in vitro. Deși locuia în alt județ, a ales să nască într-o clinică privată din Constanța, în care avea încredere. Conform reprezentanților unității medicale, primele semne de îngrijorare au apărut într-o zi de marți, când femeia s-a prezentat la spital acuzând dureri și sângerări.

Atunci, Mădălina ar fi refuzat internarea, însă s-a întors în aceeași seară, aflată deja în travaliu. Potrivit soțului său, travaliul a decurs aparent normal:

„A avut o naștere ușoară. De la ora 22.30 până la 01.04, când a ieșit copilul. I l-au pus pe piept un sfert de oră, au avut conexiune, am filmare, e minunat, și de atunci a început calvarul”.

Complicațiile și intervenția medicală

După naștere, situația Mădălinei s-a deteriorat rapid. Conform clinicii private, femeia a suferit o hemoragie masivă, iar echipa medicală a decis că este necesară o histerectomie de urgență – o procedură chirurgicală prin care se înlătură uterul.

Într-un comunicat oficial, reprezentanții clinicii au explicat:

„Având în vedere faptul că situația pacientei se deteriora dramatic, se obține acordul verbal al aparținătorului și se intervine chirurgical, efectuându-se histerectomie subtotală de necesitate”.

Totuși, soțul tinerei povestește că momentul semnării acordului medical a fost extrem de tensionat.

„Pe mine m-au pus… e normal să-și ia și ei niște măsuri, să semnez o foaie A4 cum că noi ne asumăm să nu… că nu vrem noi histerectomie și că ne asumăm chiar și decesul. I-am spus: domnule doctor, nu am spus că nu vrem. Are 29 de ani, dacă se poate să încercăm altceva, am mai vrea copii, dacă nu… nu riscăm viața ei. Mi-au spus: ‘Semnați ca să fie semnat și noi o vom rupe oricum’”, a declarat bărbatul.

Transferul la Spitalul Județean și ultimele momente

Pentru că starea pacientei impunea îngrijire de specialitate la Terapie Intensivă, medicii au decis transferul la Spitalul Județean Constanța. Acolo, Mădălina a fost preluată direct în secția ATI.

„A fost admisă direct la terapie intensivă, unde echipa medicală a intervenit prompt cu toate resursele disponibile pentru asigurarea suportului vital. Din păcate, stabilizarea nu a fost posibilă, evoluția a fost nefavorabilă, iar decesul a survenit la scurt timp după preluare”, a declarat Crina Kibedi, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Constanța.

Soțul Mădălinei își amintește cu durere acele clipe:

„Am ajuns acolo, m-am interesat de ea la ATI, au ieși domnii doctori foarte empatici, cu capul în jos mi-au spus: ‘Cu părere de rău, a venit aici stoarsă de sânge, aproape moartă, ce să mai putem face noi?’”.

Explicațiile medicilor și ancheta în curs

Specialiștii vorbesc despre o posibilă atonie uterină, o complicație rară, dar gravă, care poate apărea după naștere.

„Atonia uterină înseamnă că, în urma nașterii, uterul nu se contractă complet, iar vasele de sânge nu se opresc. Sângerarea este cataclismică în aceste situații”, a explicat medicul ginecolog Giorgia Zambieri.

Familia Mădălinei a cerut ca necropsia să fie realizată de o echipă de medici din București, pentru a avea garanția unui rezultat obiectiv.

„Nu caut un vinovat, nu vreau să dau în cap. Se putea întâmpla oriunde, nu vreau să acuz pe nimeni, însă o greșeală undeva trebuie să fie. Pe ea înapoi nu o aduce nimeni, dar nu vreau ca altcineva să mai treacă prin așa ceva”, a spus soțul tinerei.

Organizația Mondială a Sănătății estimează că 27% dintre decesele mamelor după naștere sunt cauzate de hemoragii severe – o realitate care arată cât de critic este accesul rapid la asistență medicală de urgență.