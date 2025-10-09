Clinica privată în care a murit tânăra mămică de 29 de ani, despre complicaţiile apărute după naştere. ”A semnat ştiind riscurile”

Mădălina, o tânără mamă de doar 29 de ani, și-a pierdut viața la scurt timp după ce a adus pe lume primul ei copil, la un spital privat din Constanța. Bucuria nașterii s-a transformat într-un coșmar pentru familie, femeia reușind să-și strângă bebelușul în brațe o singură dată înainte de a se stinge.

O naștere urmată de complicații grave

Potrivit primelor date, Mădălina a născut un băiețel perfect sănătos, cu o greutate de 3.430 de grame și scor Apgar 9, în jurul orei 01:06, în noaptea de marți spre miercuri. Travaliul și nașterea s-au desfășurat aparent normal, sub supravegherea medicilor de la clinica privată. La doar o oră după naștere, însă, tânăra a început să piardă o cantitate mare de sânge. Medicii au aplicat manevrele de urgență pentru oprirea hemoragiei, însă organismul nu a reacționat la tratament.

Conform comunicatului transmis de clinica privată Armonia Hospital, s-a propus efectuarea unei intervenții chirurgicale de urgență, o histerectomie de necesitate (îndepărtarea uterului), însă pacienta și familia acesteia au refuzat inițial intervenția, după ce li s-au explicat toate riscurile, inclusiv posibilitatea decesului.

„Atât pacienta, cât și aparținătorul refuză intervenția chirurgicală după ce le-au fost explicate riscurile la care se expun, inclusiv posibilitatea decesului, riscuri pe care atât pacienta, cât și aparținătorul și le-au asumat prin semnătură”, se arată în comunicatul instituției.

Medicii au intervenit în ultima clipă

Văzând că starea tinerei se degrada rapid, echipa medicală a obținut acordul verbal al aparținătorului și a constituit o comisie medicală, conform articolului 13 din Legea 46/2003, care permite medicilor să intervină în situații de urgență pentru a salva viața pacientului, chiar și fără consimțământul scris.

Operația a fost realizată în aproximativ 20 de minute și s-a încheiat fără complicații chirurgicale majore, însă organismul Mădălinei era deja slăbit. Medicii au decis să o transfere de urgență la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, pentru tratament multidisciplinar. Din păcate, la scurt timp după transfer, inima tinerei a cedat.

Reprezentanții spitalului privat susțin că pacienta s-a prezentat la camera de gardă cu 24 de ore înainte de naștere, acuzând sângerări și contracții dureroase, dar a refuzat internarea la acel moment.

„Pacienta s-a prezentat la camera de gardă în data de 07.10.2025 pentru sângerare vaginală și contracții uterine. I s-a recomandat internarea, însă a refuzat, contrar avizului medical, după ce i-au fost explicate riscurile”, a transmis clinica.

Ulterior, femeia s-a întors în aceeași seară, în travaliu avansat, fiind internată imediat. În același comunicat, unitatea medicală a explicat că decesul a survenit în urma unui sindrom hemoragic post-partum, o complicație care, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, reprezintă până la 27% dintre decesele materne la nivel global.

„Suntem alături de familia pacientei și transmitem întreaga noastră compasiune. Vom colabora transparent cu toate instituțiile implicate pentru a face deplină lumină asupra acestui caz”, se arată la finalul comunicatului semnat de Armonia Hospital.

Trupul neînsuflețit al Mădălinei a fost dus la morga Spitalului Județean Constanța, unde urmează să fie efectuată necropsia pentru stabilirea cauzei exacte a morții. Familia, rămasă cu un copil nou-născut, dar fără mama acestuia, așteaptă acum răspunsuri.