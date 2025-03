”Răsfățata publicului de revistă”, cea mai mare divă de la Alhambra. Actrița Silly Vasiliu a fugit de acasă, la 14 ani, când părinții au vrut să o mărite cu forța

Silly Vasiliu a fost o actriță de teatru și film remarcabilă, una dintre cele mai mari dive ale României interbelice, o prezență emblematică pe scenele Teatrului de Operetă „Alhambra” și ale altor mari teatre de revistă din țară. A fost admirată nu doar pentru talentul său, dar și pentru frumusețea aparte, charisma și abilitatea de a interpreta roluri deosebit de complexe în comedii muzicale, într-o perioadă în care teatrul românesc cunoștea o efervescență artistică greu de egalat. Însă drumul divei către succes a fost presărat cu dificultăți și decizii radicale, care aveau să o definească drept o femeie curajoasă și independentă.

Silly Vasiliu s-a născut în Galați și, încă de mică, a fost marcată de tradițiile conservatoare ale vremii. Părinții ei, provenind dintr-o familie modestă, aveau planuri mari pentru viitorul fiicei lor, dar nu erau de acord cu dorințele acesteia de a-și urma visul de a deveni artistă.

La vârsta de 14 ani, în fața unei căsătorii aranjate cu un bărbat pe care nu-l iubea, Silly a luat o decizie îndrăzneață care avea să-i schimbe viața.

Într-o relatare a sa, actrița povestește cum părinții ei, „săraci, dar dornici să mă mărite cu un chior bogat”, au pus-o într-o situație imposibilă. Refuzând să își înfrângă dorințele și visurile, a fugit la București, lăsând în urmă tot ce știa și iubia, pentru a-și construi un viitor departe de constrângerile familiei.

Adolescenta nu a ales însă calea ușoară, ci a ales să-și urmeze inima și să lupte pentru independența sa, fiind un simbol al revoltei împotriva unui sistem social rigid.

După ce a ajuns la București, Silly Vasiliu a avut șansa să fie găzduită de o mătușă, dar nu i-a fost ușor. A urmat cursurile școlii de balet a doamnei Battagi, iar ulterior s-a înscris la Conservatorul din București, unde a studiat canto sub îndrumarea unor profesoare remarcabile, precum doamna Anghel și doamna Assan.

În paralel, a început să își facă ucenicia în coregrafia baletului la Opera Română. Totuși, începuturile nu au fost deloc simple. La un moment dat, o profesoară a mustrat-o pe Silly Vasiliu, spunându-i că nu ar avea suficient talent, numind-o „băiețoasă” și fără „sex-appeal”, ceea ce a determinat-o pe actriță să răspundă într-un mod neobișnuit.

”Într’o zi însă, d-ra Bălănescu de la Operă, îmi spune că n’am talent, că sunt băiețoasă și că nu am sex-appeal. Ca să-i dovedesc contrariul, am sărit de gâtul unui băiat și l’am sărutat cu foc. Rezultatul: am fost eliminată.” , povestea marea actriță Silly Vasiliu, potrivit scrierilor lui F. O. Fosian în volumul „87 artiști bucureșteni din teatru, operă și revistă”.