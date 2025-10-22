Raportul preliminar INSEMEX oferă primele concluzii despre cauza deflagrației din Rahova. Scurgerea s-ar fi produs în exteriorul blocului

Primele concluzii ale experților de la INSEMEX indică faptul că scurgerea de gaze care a provocat explozia devastatoare din cartierul Rahova ar fi provenit din exteriorul blocului, nu din subsolul acestuia. Ancheta tehnică scoate la iveală o succesiune de defecțiuni care au dus la acumularea de gaze în interiorul clădirii, soldată cu trei victime și peste zece răniți.

Cum s-a produs scurgerea de gaze care a dus la tragedie

Potrivit raportului preliminar întocmit de Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă (INSEMEX), sursa scurgerilor nu s-a aflat în interiorul clădirii, ci în afara blocului.

Specialiștii au identificat o fisură într-o conductă de gaze din subteran, aflată în apropierea imobilului. Această țeavă ar fi fost avariată de un scurtcircuit produs la un cablu electric din imediata apropiere, care s-a topit.

Deși legislația interzice amplasarea conductelor de gaze lângă cabluri electrice, în cazul din Rahova ambele se aflau în același tunel tehnic, alături de rețeaua de apă. Această combinație periculoasă ar fi favorizat deteriorarea instalației de gaze și eliberarea metanului în sol.

Cum a ajuns gazul în subsol și apoi în apartamente

Datele raportului arată că, din subteran, gazul s-a infiltrat prin galeriile rețelei de canalizare și termoficare, ajungând în subsolul blocului. De acolo, s-a răspândit prin sistemul de ventilație, urcând pe coloanele verticale de aerisire.

Investigația mai arată că, la etajul al cincilea, una dintre aceste coloane era înfundată, ceea ce a blocat evacuarea gazului. Astfel, metanul s-a acumulat în apartamentul în care s-a produs deflagrația, chiar dacă robinetul de alimentare cu gaze fusese oprit.

Explozia s-a declanșat în momentul în care s-a produs un arc electric — cel mai probabil în clipa aprinderii luminii —, provocând distrugeri majore în imobil și pierderi de vieți omenești, relatează Digi24.

Ce urmează în ancheta specialiștilor INSEMEX

O parte din conducta fisurată a fost ridicată și trimisă la laboratorul INSEMEX din Gorj pentru o expertiză tehnică detaliată, care va stabili cauzele exacte ale deteriorării.

Specialiștii vor analiza și modul în care instalațiile electrice și cele de gaze au fost montate în același spațiu, contrar normelor de siguranță. Între timp, furnizarea gazelor naturale în zonă rămâne sistată. Companiile de utilități implicate au transmis că nu pot oferi detalii până la finalizarea anchetei.

Tragedia din Rahova a lăsat în urmă trei victime decedate și 15 persoane rănite, dintre care opt sunt încă internate. Autoritățile continuă verificările, iar locatarii au fost lăsați să revină temporar în apartamente pentru a-și recupera bunurile.