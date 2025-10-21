Ultima ora
Administratorul blocului din Rahova, noi detalii foarte importante: “Cu o zi înainte de explozie s-a luat curentul. Un vecin a venit și a zis ca e fum. Când am coborât la subsol nu se putea intra”
21 oct. 2025 | 15:48
de Badea Violeta

Administratorul blocului din Rahova, noi detalii foarte importante: “Cu o zi înainte de explozie s-a luat curentul. Un vecin a venit și a zis ca e fum. Când am coborât la subsol nu se putea intra”

ACTUALITATE
Administratorul blocului din Rahova, noi detalii foarte importante: “Cu o zi înainte de explozie s-a luat curentul. Un vecin a venit și a zis ca e fum. Când am coborât la subsol nu se putea intra”
Administratorul blocului din Rahova, informatii noi si esentiale

Explozia de la blocul din Rahova a scos la iveală o situație tensionată și plină de neputință, în care locatarii și administratorul clădirii au încercat să gestioneze mirosul puternic de gaz și problemele electrice înainte ca tragedia să se producă. Iată mărturiile exclusive despre ce s-a întâmplat în zilele dinaintea incidentului.

Ce s-a întâmplat cu o zi înainte de explozie

Paraschiva Popa, administratorul blocului din cartierul Rahova, a descris, de curând, momentele de panică din dimineața zilei de joi, 16 octombrie.

”Deci în data de 16 octombrie, mai exact joi, înainte cu o zi de explozie, în jurul orei 6.30 s-a oprit curentul pe scară, a stat cam 5 minute oprit, i-a dat drumul, iar l-a ținut câteva secunde oprit, după aceea i-a dat drumul, dar cu o fază puternică.

La etajul 6, la apartamentul 96, i s-a ars frigiderul. Tot așa un vecin de la etajul 4 nu știu ce a avut și tot aşa. Maşina de spălat.”, a precizat Paraschiva Popa, potrivit unui interviu acordat celor de la Antena 3 CNN.

În paralel, mai mulți locatari au sesizat mirosul puternic de gaz și fumul care începea să apară pe scări și în subsol. În ciuda apelurilor repetate la Distrigaz, compania de electricitate și pompieri, nu s-au luat măsuri concrete.

Vezi și:
Administratorul blocului din Rahova, în lacrimi. Femeia descrie pas cu pas ce s-a întâmplat înainte de explozie: „S-a baricadat în mașină și n-a mai vrut să stea de vorbă cu noi”
„Nu sunați la Distrigaz!”, mesajul periculos care circulă prin blocurile din Bucureşti. De ce a devenit acest îndemn o normalitate

”Am coborât la subsol, un fum și un miros de nu puteai să stai”, povestește administratorul blocului, amintind eforturile disperate ale locatarilor de a opri gazul și a verifica instalațiile.

Cum s-au implicat locatarii și autoritățile

Încercările locatarilor de a gestiona situația au fost constante. Mihai Marian, un vecin, descrie verificările din subsol..

”Eu am lucrat la pompieri și am intrat, mirosul era într-adevăr, dar nu era miros de gaz, de butan, era miros de cablu ars, de bachelită”, a declarat bărbatul.

Împreună cu administratorul și alți vecini, a fost oprit gazul, deschise ușile pentru ventilație și au așteptat intervenția echipelor specializate. Vizitele Distrigaz și Enel au lăsat locatarii cu mai multe întrebări decât răspunsuri, fiind lăsați să contacteze firme private pentru verificări suplimentare. Paraschiva Popa subliniază frustrarea și lipsa coordonării/

”Au venit cei de la Distrigaz… mi-a pus procesul verbal pe avizier și a plecat. Noi murim aici de mirosul ăsta.”, a transmis femeia.

Ce măsuri s-au luat înainte de tragedie

În ciuda sesizărilor multiple și a măsurilor improvizate luate de locatari, autoritățile nu au securizat zona.

”N-au luat nicio măsură. Nimeni n-a securizat zona. Nici gazul, nici pompieri”, spune Mihai Marian.

Administratorul a contactat o firmă autorizată prin ANRE pentru verificarea instalațiilor, plătind serviciul pe cont propriu și asigurând semnăturile necesare, în timp ce mirosul persista.

Incidentul a evidențiat atât neputința locatarilor, cât și lacunele în răspunsul instituțiilor, într-un context în care fiecare minut conta și tragedia putea fi evitată prin măsuri mai rapide și coordonate.

Record istoric de frig în România: temperatura a coborât la un nivel nemaiatins din 1949
Recomandări
Mâinile roboților devin tot mai umane: de la clești industriali la degete sensibile pentru acasă
Mâinile roboților devin tot mai umane: de la clești industriali la degete sensibile pentru acasă
Familia fondatoare a Samsung vinde acțiuni de peste un miliard de dolari pentru a acoperi taxele pe moștenire
Familia fondatoare a Samsung vinde acțiuni de peste un miliard de dolari pentru a acoperi taxele pe moștenire
Actualizarea Windows din octombrie îi lasă pe utilizatori fără mouse și tastatură în modul Recovery. Cum a dat-o Microsoft din nou în bară
Actualizarea Windows din octombrie îi lasă pe utilizatori fără mouse și tastatură în modul Recovery. Cum a dat-o Microsoft din nou în bară
Ce au descoperit echipele de control la instalațiile de gaze din locuințe. Pericole ascunse în zeci de apartamente
Ce au descoperit echipele de control la instalațiile de gaze din locuințe. Pericole ascunse în zeci de apartamente
Mircea Radu, despre ce înseamnă să fii bărbat în 2025: „Nu văd nimic rău în a-ți șterge o lacrimă”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Mircea Radu, despre ce înseamnă să fii bărbat în 2025: „Nu văd nimic rău în a-ți șterge o lacrimă”. EXCLUSIV
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare (Surse)
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare (Surse)
Ghid complet: cum conectezi un controller de jocuri (Xbox sau PlayStation) la iPad
Ghid complet: cum conectezi un controller de jocuri (Xbox sau PlayStation) la iPad
Atacurile ClickFix provoacă tot mai multe breșe de securitate: Cum funcționează și de ce scapă de detecție
Atacurile ClickFix provoacă tot mai multe breșe de securitate: Cum funcționează și de ce scapă de detecție
Revista presei
Adevarul
Dezamăgirea unui cuplu britanic după 9 ani în Bulgaria: „Pensionarea de vis s-a transformat în coșmar. Am fost aproape omorâți de sistemul medical”
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Alina și Ilan Laufer nu își vor boteza fiica. Ce religie au cei doi
Playtech Știri
Ultimele cuvinte ale Mirelei, tânăra din Rahova ucisă în explozie: „Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc”. Mirela va fi înmormântată în rochie de mireasă
Playtech Știri
Horoscop marți, 21 octombrie 2025. Zodia care se confruntă cu trecutul, o problemă veche trebuie rezolvată
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...