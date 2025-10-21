Administratorul blocului din Rahova, noi detalii foarte importante: “Cu o zi înainte de explozie s-a luat curentul. Un vecin a venit și a zis ca e fum. Când am coborât la subsol nu se putea intra”

Explozia de la blocul din Rahova a scos la iveală o situație tensionată și plină de neputință, în care locatarii și administratorul clădirii au încercat să gestioneze mirosul puternic de gaz și problemele electrice înainte ca tragedia să se producă. Iată mărturiile exclusive despre ce s-a întâmplat în zilele dinaintea incidentului.

Ce s-a întâmplat cu o zi înainte de explozie

Paraschiva Popa, administratorul blocului din cartierul Rahova, a descris, de curând, momentele de panică din dimineața zilei de joi, 16 octombrie.

”Deci în data de 16 octombrie, mai exact joi, înainte cu o zi de explozie, în jurul orei 6.30 s-a oprit curentul pe scară, a stat cam 5 minute oprit, i-a dat drumul, iar l-a ținut câteva secunde oprit, după aceea i-a dat drumul, dar cu o fază puternică. La etajul 6, la apartamentul 96, i s-a ars frigiderul. Tot așa un vecin de la etajul 4 nu știu ce a avut și tot aşa. Maşina de spălat.”, a precizat Paraschiva Popa, potrivit unui interviu acordat celor de la Antena 3 CNN.

În paralel, mai mulți locatari au sesizat mirosul puternic de gaz și fumul care începea să apară pe scări și în subsol. În ciuda apelurilor repetate la Distrigaz, compania de electricitate și pompieri, nu s-au luat măsuri concrete.

”Am coborât la subsol, un fum și un miros de nu puteai să stai”, povestește administratorul blocului, amintind eforturile disperate ale locatarilor de a opri gazul și a verifica instalațiile.

Cum s-au implicat locatarii și autoritățile

Încercările locatarilor de a gestiona situația au fost constante. Mihai Marian, un vecin, descrie verificările din subsol..

”Eu am lucrat la pompieri și am intrat, mirosul era într-adevăr, dar nu era miros de gaz, de butan, era miros de cablu ars, de bachelită”, a declarat bărbatul.

Împreună cu administratorul și alți vecini, a fost oprit gazul, deschise ușile pentru ventilație și au așteptat intervenția echipelor specializate. Vizitele Distrigaz și Enel au lăsat locatarii cu mai multe întrebări decât răspunsuri, fiind lăsați să contacteze firme private pentru verificări suplimentare. Paraschiva Popa subliniază frustrarea și lipsa coordonării/

”Au venit cei de la Distrigaz… mi-a pus procesul verbal pe avizier și a plecat. Noi murim aici de mirosul ăsta.”, a transmis femeia.

Ce măsuri s-au luat înainte de tragedie

În ciuda sesizărilor multiple și a măsurilor improvizate luate de locatari, autoritățile nu au securizat zona.

”N-au luat nicio măsură. Nimeni n-a securizat zona. Nici gazul, nici pompieri”, spune Mihai Marian.

Administratorul a contactat o firmă autorizată prin ANRE pentru verificarea instalațiilor, plătind serviciul pe cont propriu și asigurând semnăturile necesare, în timp ce mirosul persista.

Incidentul a evidențiat atât neputința locatarilor, cât și lacunele în răspunsul instituțiilor, într-un context în care fiecare minut conta și tragedia putea fi evitată prin măsuri mai rapide și coordonate.