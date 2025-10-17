Ultima ora
Transalpina se închide din nou. Circulația a fost oprită din cauza viscolului și a riscului de avalanșe

17 oct. 2025 | 11:27

de Badea Violeta
17 oct. 2025 | 11:27
de Badea Violeta

Raed Arafat: În urma exploziei, blocul este cu risc de colaps. Nu riscați să intrați în bloc, să veniți în zonă
O explozie puternică a zguduit vineri dimineață un bloc de pe Calea Rahovei din București, distrugând două etaje și provocând pierderi de vieți omenești. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a anunțat că blocul este cu risc de colaps, iar accesul în clădire sau în zonă este extrem de periculos. Autoritățile au evacuat întreaga clădire și zonele adiacente pentru siguranța locatarilor și a trecătorilor.

Care este situația victimelor și câte persoane sunt afectate

La scurt timp după explozia din cartierul rahova, Raed Arafat a precizat la Antena 3 CNN: ”Știm de două persoane decedate” și ”11 persoane rănite.

Este activat Planul Roșu, echipe de căutare-salvare sunt mobilizate, inclusiv cea de la Ciolpani, și toate echipele sunt la fața locului. Sunt prezenți și inspectorul-șef, și medicul-șef de la SMURD. Știm de două persoane decedate, dar situația este în dinamică și se va comunica”.

Ulterior, șeful DSU a confirmat că există și o a treia persoană decedată. Echipajele medicale și de salvare continuă să intervină pentru identificarea și evacuarea persoanelor aflate în pericol.

Ce măsuri de siguranță au fost luate de autorități

Blocul afectat a fost complet evacuat, Raed Arafat avertizând clar: ”Blocul este în risc de colaps, toți au fost evacuați. Dacă se întâmplă ceva, se întâmplă în câteva secunde. Nu intrați în clădirea afectată și evitați pe cât posibil zona”.

În sprijinul echipelor de salvare au fost mobilizate toate resursele DSU, iar intervenția se desfășoară sub coordonarea inspectorilor și a medicilor SMURD. Zona este securizată, iar autoritățile recomandă populației să respecte toate indicațiile și să nu se apropie de clădire sau de împrejurimi.

Care au fost consecințele asupra clădirilor și instituțiilor din apropiere

Explozia a afectat grav și alte blocuri din vecinătate. Liceul Dimitrie Bolintineanu, aflat în imediata apropiere, a fost evacuat, iar elevii și profesorii au fost scoși din incintă la recomandarea ISU. Părinții au fost chemați să-și ia copiii acasă, însă, din primele informații, nu există victime în rândul elevilor sau cadrelor didactice.

Totodată, nu se știe exact numărul persoanelor evacuate din bloc, însă primarul interimar a anunțat că toți vor primi locuințe în care să stea. Structurile clădirilor din jur au suferit pagube, fiind evaluate de echipele tehnice pentru a determina stabilitatea și riscurile suplimentare.

