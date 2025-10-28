Ultima ora
28 oct. 2025 | 11:55
de Diana Dumitrache

Rabla Auto 2025. AFM suplimentează bugetul pentru maşinile termice şi hibride din program
AFM suplimentează Programul Rabla Auto 2025 (Foto: Profimedia)

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a anunţat, marţi, o suplimentare a bugetului pentru autovehiculele noi cu motoare termice şi hibride din cadrul Programului Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice, prin redirecţionarea a 45 de milioane de lei din fondurile destinate iniţial achiziţiei de maşini electrice.

Potrivit comunicatului oficial, măsura vine în contextul cererii ridicate pentru autovehicule cu sisteme de propulsie termică, hibridă sau pe GPL/GNC, precum şi pentru motociclete. Astfel, AFM a decis redistribuirea fondurilor neutilizate din componenta destinată maşinilor electrice către categoria clasică a programului, pentru a permite unui număr mai mare de români să beneficieze de sprijin financiar pentru achiziţia unui autovehicul nou, mai puţin poluant.

Preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu, Florin Bănică, a explicat că suplimentarea pentru Rabla auto 2025 vine în sprijinul celor care nu au reuşit să se înscrie în prima etapă a programului:

„Dorim să oferim o nouă şansă celor care nu au reuşit să se înscrie în prima etapă. O parte din fondurile alocate autovehiculelor electrice rămase neutilizate, precum şi sumele rezervate pentru care nu s-au finalizat paşii procedurali conform ghidului de finanţare, vor fi puse la dispoziţie pentru noi înscrieri. Astfel, 45 de milioane de lei sunt transferate către componenta clasică a programului – pentru autovehicule pe benzină sau hibride – pentru ca mai mulţi români să poată beneficia de sprijin pentru achiziţia unei maşini noi, mai puţin poluante.”

Când încep înscrierile pentru Rabla 2025?

Înscrierile pentru persoane fizice vor fi redeschise joi, 6 noiembrie 2025, la ora 10:00, prin aplicaţia informatică dedicată, şi se vor încheia la 15 decembrie 2025, ora 23:59, sau mai devreme, dacă fondurile vor fi epuizate. De asemenea, rămâne deschisă și posibilitatea de înscriere pentru autovehiculele electrice, în limita noului buget rămas disponibil.

Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice dispune de un buget total de 200 de milioane de lei, însă fondurile destinate autovehiculelor cu combustie internă, hibride și motociclete s-au epuizat rapid, în doar 13 minute de la lansarea etapei anterioare, pe 30 septembrie 2025. Această situație a demonstrat interesul crescut al publicului pentru categoria de vehicule clasice și hibride, în detrimentul celor complet electrice, care rămân mai costisitoare pentru majoritatea cumpărătorilor.

Valoarea ecotichetelor acordate prin program este diferențiată în funcție de tipul autovehiculului:

  • 18.500 lei pentru un autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie pe hidrogen;
  • 15.000 lei pentru un autovehicul plug-in hibrid sau o motocicletă electrică;
  • 12.000 lei pentru un autovehicul cu sistem de propulsie hibrid;
  • 10.000 lei pentru un autovehicul cu propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv GPL/GNC) sau o motocicletă.

Prin această suplimentare, AFM urmăreşte echilibrarea cererii dintre segmentele programului Rabla, dar şi stimularea reînnoirii parcului auto naţional, contribuind la reducerea emisiilor poluante şi la înlocuirea maşinilor vechi, care afectează calitatea aerului din marile oraşe.

