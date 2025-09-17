Programul Rabla 2025 – noul ghid pentru românii persoane fizice care vor să se își schimbe mașina

Ultima ora
Robert Redford, legenda filmului american, a murit la 89 de ani. L-ai văzut în Spy Game, All the President's Men și The Sting
17 sept. 2025
de Alexandru Puiu

Programul Rabla, una dintre cele mai populare inițiative guvernamentale pentru înnoirea parcului auto din România, are un nou ghid dedicat persoanelor fizice pentru 2025. Ordinul care reglementează desfășurarea acestuia a fost publicat recent în Monitorul Oficial și aduce schimbări majore în special pentru cei care își doresc să cumpere mașini electrice.

Cea mai importantă modificare vizează valoarea voucherelor pentru autovehiculele pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen. Dacă la începutul anului suma ajungea la echivalentul a 7.400 de euro, acum aceasta a fost redusă la jumătate, adică 18.500 de lei (aproximativ 3.700 de euro). Autoritățile justifică această ajustare prin nevoia de a gestiona mai eficient bugetul disponibil și de a permite unui număr cât mai mare de persoane să acceseze programul.

Ce sume pot primi românii prin Rabla 2025

Chiar dacă sprijinul pentru mașinile electrice a fost diminuat, restul voucherelor rămân la valorile stabilite în primăvară. Astfel:

  • 10.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu motor termic (inclusiv GPL/GNC) sau pentru o motocicletă;
  • 12.000 de lei pentru un autovehicul nou hibrid;
  • 15.000 de lei pentru un autovehicul plug-in hibrid sau pentru o motocicletă electrică.

În plus, persoanele fizice pot solicita maximum două ecotichete într-o sesiune de înscriere, însă doar dacă predau un număr echivalent de mașini vechi la casare. Regula rămâne aceeași: nu se pot cumula două vouchere pentru achiziția unui singur autovehicul.

Bugetul total alocat pentru Rabla 2025 este de 200 de milioane de lei, ceea ce va permite mii de înmatriculări de mașini noi în acest an. Programul este destinat exclusiv persoanelor fizice, după ce o ordonanță emisă în vară (OUG nr. 41/2025) a suspendat alte programe similare pentru firme și instituții până la finalul lui 2025.

Ce rămâne neschimbat și ce trebuie să știi

Mecanismul de funcționare al programului nu s-a modificat semnificativ. Pentru a primi un voucher, solicitantul trebuie să predea spre casare un autovehicul vechi, cu o vechime de cel puțin 6 ani, înmatriculat pe numele său sau al unui membru al familiei. În schimb, poate beneficia de sprijin financiar pentru achiziția unui autovehicul nou, care să respecte normele de mediu și să fie înmatriculat pentru prima dată în România.

O altă regulă menținută este cea legată de perioada de înscriere și de valabilitatea voucherului, care nu poate fi transferat altei persoane. De asemenea, beneficiarul este obligat să păstreze mașina cumpărată prin Rabla pentru o perioadă minimă stabilită prin legislație, altfel riscă să piardă avantajul financiar obținut.

Prin modificările aduse în 2025, programul Rabla încearcă să rămână atractiv pentru persoanele fizice, dar și să mențină un echilibru bugetar. Reducerea valorii ecotichetelor pentru mașinile electrice ar putea încetini ritmul de creștere a acestei piețe, însă avantajele pentru hibrizi, plug-in sau chiar mașini clasice noi continuă să ofere alternative accesibile pentru românii care vor să își schimbe mașina.

