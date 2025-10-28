Quentin Tarantino revine pe marele ecran alături de Charlotte Gainsbourg, Simon Pegg și Sofia Boutella în filmul „Only What We Carry”

Regizorul și scenaristul Quentin Tarantino va apărea în cel mai important rol actoricesc din ultimele decenii, alături de Simon Pegg, Sofia Boutella și Charlotte Gainsbourg, în drama independentă Only What We Carry.

Filmul, regizat de galezul Jamie Adams, a fost deja finalizat în Deauville, Franța, și promite o abordare intimă asupra temelor iubirii, pierderii și curajului personal, scrie publicația Deadline.

O distribuție internațională și o poveste despre confruntarea cu trecutul

În noul film cu Quentin Tarantino, Simon Pegg interpretează rolul lui Julian Johns, un fost instructor de elită care se reîntâlnește cu fosta sa studentă, Charlotte Levant (Sofia Boutella), întoarsă în orașul natal pentru a-și înfrunta amintirile dureroase.

Quentin Tarantino joacă rolul lui John Percy, un vechi prieten al lui Julian, a cărui apariție neașteptată declanșează dezvăluiri din trecut.

Charlotte Gainsbourg este Josephine Chabrol, sora protectoare a eroinei, în timp ce Liam Hellmann și cântăreața americană Lizzy McAlpine, aflată la debut cinematografic, completează distribuția în rolurile lui Vincent, un artist frământat, și Jacqueline, o tânără dansatoare care aduce o nouă perspectivă asupra vieții celorlalți.

Filmul este produs de Charles Benoin, Liam Hellmann și Jouri Smit, fiind descris ca „o meditație asupra iubirii, pierderii și curajului tăcut de a merge mai departe”, cu acțiunea plasată pe coasta vântoasă a Normandiei.

Quentin Tarantino, un rol neașteptat înainte de filmul său final

Pentru Tarantino, Only What We Carry reprezintă cea mai importantă apariție pe ecran de la From Dusk Till Dawn (1996).

De-a lungul timpului, cineastul a apărut în roluri scurte în propriile sale producții, precum Pulp Fiction sau Once Upon a Time in Hollywood, dar de data aceasta interpretează un personaj esențial într-o poveste care nu îi aparține ca regizor.

Jamie Adams, cunoscut pentru stilul său improvizational, a declarat că și-a dorit dintotdeauna să realizeze un film inspirat de estetica lui Éric Rohmer, filmat în Normandia.

„Prin libertatea cinematografiei independente, acel vis a devenit realitate. Sunt profund recunoscător echipei și actorilor pentru acest moment”, a spus regizorul.

Deși Tarantino a renunțat recent la proiectul The Movie Critic, considerat a fi al zecelea și ultimul său film, Only What We Carry demonstrează că rămâne o prezență activă în industrie.

Producția are în spate o distribuție complexă, o echipă internațională și un ton contemplativ, ceea ce o transformă într-unul dintre cele mai interesante proiecte independente europene ale anului 2025.