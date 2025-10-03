Quentin Tarantino lansează versiunea completă „Kill Bill: The Whole Bloody Affair”. Când poți vedea filmul care a transformat-o pe Uma Thurman într-o legendă

Unul dintre cele mai așteptate proiecte cinematografice ale lui Quentin Tarantino va ajunge pe marile ecrane la finalul acestui an. „Kill Bill: The Whole Bloody Affair”, varianta integrală a epopeii de răzbunare care a făcut istorie la începutul anilor 2000, va fi lansată oficial pe 5 decembrie de către Lionsgate. Pentru prima dată, fanii vor putea urmări filmul așa cum a fost conceput inițial: ca o singură producție, nu două volume separate.

Tarantino a declarat în mai multe rânduri că „Kill Bill” a fost gândit de la bun început ca un singur film, iar acum, la aproape două decenii de la premiera primului volum, viziunea sa devine realitate. În plus, această variantă va include și o secvență animată de șapte minute și jumătate, complet inedită, care nu a mai fost prezentată publicului până acum.

O experiență cinematografică gândită pentru marele ecran

„Kill Bill: The Whole Bloody Affair” nu este doar o compilație a celor două filme deja cunoscute. Eliminarea recapitulării de la începutul volumului al doilea și integrarea noii secvențe animatice vor oferi spectatorilor o experiență mult mai fluidă și intensă. Regizorul insistă că cea mai bună modalitate de a viziona filmul este într-o sală de cinema, pe format 70mm sau 35mm, pentru a te bucura de spectacolul vizual în toată amploarea sa.

Această lansare reamintește publicului de obsesia lui Tarantino pentru experiența cinematografică autentică, care să implice nu doar povestea, ci și modul în care aceasta este proiectată. „Sânge și măcel pe un ecran mare, în toată gloria sa!”, a spus cineastul, subliniind că impactul filmului nu poate fi comparat cu vizionările de acasă.

În același timp, proiectul marchează și o strategie a Lionsgate de a readuce în atenția publicului filmele din biblioteca Tarantino, compania gestionând distribuția internațională a titlurilor sale clasice, de la „Reservoir Dogs” la „Django Unchained” sau „The Hateful Eight”.

În centrul poveștii se află personajul The Bride, interpretat magistral de Uma Thurman. După ce este împușcată în cap la repetiția propriei nunți de către Bill, fostul său iubit și șef, eroina supraviețuiește și pornește într-o călătorie brutală de răzbunare. Pentru a ajunge la Bill, ea trebuie mai întâi să elimine cei patru asasini din Deadly Viper Assassination Squad, fiecare confruntare transformându-se într-un moment memorabil al cinematografiei moderne.

Alături de Thurman, distribuția îi include pe Lucy Liu, Vivica A. Fox, Michael Madsen, Daryl Hannah, Gordon Liu, Michael Parks și David Carradine, care dă viață personajului Bill. Relația dintre Thurman și Tarantino a fost deseori descrisă drept una creativă intensă, iar rolul The Bride a devenit un reper al carierei actriței, influențând generații de eroine puternice de pe marele ecran.

Cele două filme lansate separat, „Kill Bill: Vol. 1” (2003) și „Kill Bill: Vol. 2” (2004), au generat împreună încasări de 333 de milioane de dolari la nivel global și au consolidat reputația regizorului ca maestru al stilului pulp, amestecând artele marțiale asiatice cu estetica western și cultura pop.

Impactul unei lansări speciale asupra moștenirii lui Tarantino

Decizia de a lansa „The Whole Bloody Affair” în 2025 nu este întâmplătoare. Tarantino a vorbit încă din 2014, la San Diego Comic-Con, despre existența unei versiuni cu material animat, iar fanii au speculat ani la rând despre când și dacă aceasta va fi disponibilă publicului larg. Momentul ales acum capătă o încărcătură specială, având în vedere că regizorul a anunțat deja retragerea sa după următorul film.

Această versiune integrală va oferi fanilor șansa de a redescoperi universul „Kill Bill” și de a-l privi ca pe o singură operă coerentă, așa cum a fost concepută de la bun început. De asemenea, poate reprezenta o celebrare a moștenirii regizorului, consolidând locul său în istoria cinemaului.

Lansarea exclusivă în săli, mai ales pe formatele tradiționale de peliculă, subliniază încă o dată filosofia lui Tarantino: filmele trebuie trăite împreună, în întunericul unei săli de cinema, pe un ecran uriaș, cu reacții colective și emoții autentice.

„Kill Bill: The Whole Bloody Affair” va avea premiera pe 5 decembrie și promite să fie experiența cinematografică definitivă a uneia dintre cele mai emblematice povești de răzbunare. Pentru fanii lui Quentin Tarantino, acesta este momentul în care epopeea prinde în sfârșit forma visată de autorul ei.