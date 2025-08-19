Filmul pe care îl consideră Quentin Tarantino cel mai bun din cariera sa. De ce crede regizorul că aceasta este capodopera sa cinematografică, de fapt

Regizorul american a surprins fanii în cadrul unui podcast, unde a numit „Inglourious Basterds” drept „capodopera” carierei sale, deși consideră că „Kill Bill” este filmul său definitoriu.

Invitat la The Church Of Tarantino Podcast, cineastul Quentin Tarantino a făcut o serie de dezvăluiri despre parcursul său artistic și despre filmele care i-au marcat cel mai profund cariera.

„Kill Bill”, filmul pe care Tarantino simte că s-a născut să îl facă

Într-o discuție relaxată și plină de umor, regizorul a împărțit creațiile sale în mai multe categorii: favorite personale, filme reprezentative și lucrări de vârf, potrivit AV Club.

Potrivit lui Tarantino, „Kill Bill” este filmul care îl definește cel mai bine ca autor: „Cred că este pelicula pentru care m-am născut să o fac.

Fiecare detaliu pare smuls din imaginația mea, din pasiuni și obsesii”, a explicat el Lansată în două volume în 2003 și 2004, saga cu influențe de kung-fu, spaghetti western și pop culture a rămas una dintre cele mai recognoscibile opere ale sale.

Interesant este faptul că regizorul plasează această etapă a carierei deasupra producțiilor din anii ’90, deși atunci au apărut titluri considerate revoluționare, precum „Pulp Fiction” sau „Jackie Brown”.

„Inglourious Basterds”, capodopera absolută a lui Tarantino

Dacă „Kill Bill” este filmul său „esențial”, Tarantino susține că „Inglourious Basterds” (2009) reprezintă adevărata sa capodoperă cinematografică.

Povestea alternativă a celui de-Al Doilea Război Mondial, cu Brad Pitt, Christoph Waltz și Mélanie Laurent în roluri cheie, a fost extrem de bine primită de critici și i-a adus lui Waltz un premiu Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar.

„Cred că Inglourious Basterds este capodopera mea”, a declarat Tarantino în cadrul podcastului, adăugând că filmul ocupă un loc special în ierarhia personală a scenariilor sale, fiind urmat de „The Hateful Eight” și „Once Upon a Time in Hollywood”.

Totuși, întrebat despre filmul său preferat, regizorul a ales „Once Upon a Time in Hollywood” (2019), pe care îl descrie ca o experiență cinematografică de suflet.

Așadar, Tarantino trasează o distincție clară între creațiile care îl definesc artistic, cele care îi plac cel mai mult și cele pe care le consideră de o valoare estetică superioară.

Podcastul „The Church Of Tarantino” nu este produs sau găzduit de regizor, însă acesta a acceptat să fie invitat și a oferit interviul la cafeneaua sa din Hollywood, Pam’s Coffy, un loc dedicat cinefililor.

Prin aceste declarații, Quentin Tarantino nu doar că își consolidează statutul de autor cult al cinematografiei contemporane, dar și provoacă noi dezbateri în rândul fanilor: este „Inglourious Basterds” cu adevărat capodopera sa, sau rămâne „Pulp Fiction” filmul care l-a transformat într-un fenomen global?