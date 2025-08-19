Ultima ora
Trump și Zelenski, întâlnire cu Putin? Preşedintele american, declaraţie aşteptată de întreaga lume: „Va exista o șansă rezonabilă”. Update
19 aug. 2025 | 10:21
de Iulia Kelt

Filmul pe care îl consideră Quentin Tarantino cel mai bun din cariera sa. De ce crede regizorul că aceasta este capodopera sa cinematografică, de fapt

Filme și seriale
Filmul pe care îl consideră Quentin Tarantino cel mai bun din cariera sa. De ce crede regizorul că aceasta este capodopera sa cinematografică, de fapt
Quentin Tarantino / Foto: Adam Pretty-Getty Images

Regizorul american a surprins fanii în cadrul unui podcast, unde a numit „Inglourious Basterds” drept „capodopera” carierei sale, deși consideră că „Kill Bill” este filmul său definitoriu.

Invitat la The Church Of Tarantino Podcast, cineastul Quentin Tarantino a făcut o serie de dezvăluiri despre parcursul său artistic și despre filmele care i-au marcat cel mai profund cariera.

„Kill Bill”, filmul pe care Tarantino simte că s-a născut să îl facă

Într-o discuție relaxată și plină de umor, regizorul a împărțit creațiile sale în mai multe categorii: favorite personale, filme reprezentative și lucrări de vârf, potrivit AV Club.

Vezi și:
„Cravata Galbenă”, filmul românesc cu John Malkovich despre viața lui Sergiu Celibidache, aproape de lansare VIDEO
Povestea aplicației Bumble, ecranizată: Swiped – cum revoluționezi întâlnirile online printr-o poveste adevărată

Potrivit lui Tarantino, „Kill Bill” este filmul care îl definește cel mai bine ca autor: „Cred că este pelicula pentru care m-am născut să o fac.

Fiecare detaliu pare smuls din imaginația mea, din pasiuni și obsesii”, a explicat el Lansată în două volume în 2003 și 2004, saga cu influențe de kung-fu, spaghetti western și pop culture a rămas una dintre cele mai recognoscibile opere ale sale.

Interesant este faptul că regizorul plasează această etapă a carierei deasupra producțiilor din anii ’90, deși atunci au apărut titluri considerate revoluționare, precum „Pulp Fiction” sau „Jackie Brown”.

„Inglourious Basterds”, capodopera absolută a lui Tarantino

Dacă „Kill Bill” este filmul său „esențial”, Tarantino susține că „Inglourious Basterds” (2009) reprezintă adevărata sa capodoperă cinematografică.

Povestea alternativă a celui de-Al Doilea Război Mondial, cu Brad Pitt, Christoph Waltz și Mélanie Laurent în roluri cheie, a fost extrem de bine primită de critici și i-a adus lui Waltz un premiu Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar.

„Cred că Inglourious Basterds este capodopera mea”, a declarat Tarantino în cadrul podcastului, adăugând că filmul ocupă un loc special în ierarhia personală a scenariilor sale, fiind urmat de „The Hateful Eight” și „Once Upon a Time in Hollywood”.

Totuși, întrebat despre filmul său preferat, regizorul a ales „Once Upon a Time in Hollywood” (2019), pe care îl descrie ca o experiență cinematografică de suflet.

Așadar, Tarantino trasează o distincție clară între creațiile care îl definesc artistic, cele care îi plac cel mai mult și cele pe care le consideră de o valoare estetică superioară.

Podcastul „The Church Of Tarantino” nu este produs sau găzduit de regizor, însă acesta a acceptat să fie invitat și a oferit interviul la cafeneaua sa din Hollywood, Pam’s Coffy, un loc dedicat cinefililor.

Prin aceste declarații, Quentin Tarantino nu doar că își consolidează statutul de autor cult al cinematografiei contemporane, dar și provoacă noi dezbateri în rândul fanilor: este „Inglourious Basterds” cu adevărat capodopera sa, sau rămâne „Pulp Fiction” filmul care l-a transformat într-un fenomen global?

Cum va fi vremea la începerea şcolii, finalul lui august aduce temperaturi scăzute. Prognoza meteo pentru următoarea lună
Recomandări
Accident grav pe Autostrada A1: doi tineri au murit, după ce au fost loviți de un camion. Traficul este complet blocat pe sensul spre Pitești. Update
Accident grav pe Autostrada A1: doi tineri au murit, după ce au fost loviți de un camion. Traficul este complet blocat pe sensul spre Pitești. Update
Care dintre femei este soţia bărbatului din imagine? Doar 3% reuşesc să dea răspunsul corect
Care dintre femei este soţia bărbatului din imagine? Doar 3% reuşesc să dea răspunsul corect
Nvidia lansează RTX Hair: tehnologia care face părul personajelor din jocuri să pară real
Nvidia lansează RTX Hair: tehnologia care face părul personajelor din jocuri să pară real
Nvidia aduce cea mai mare schimbare din ultimii ani pentru GeForce Now: Poți să-ți instalezi jocurile steam direct în cloud
Nvidia aduce cea mai mare schimbare din ultimii ani pentru GeForce Now: Poți să-ți instalezi jocurile steam direct în cloud
Inteligența artificială care îți înregistrează conversațiile private de la muncă
Inteligența artificială care îți înregistrează conversațiile private de la muncă
Obligațiile legale ale părinților care pleacă la muncă în străinătate și își lasă copiii în țară. Notificarea pe care trebuie să o trimită autorităţilor locale
Obligațiile legale ale părinților care pleacă la muncă în străinătate și își lasă copiii în țară. Notificarea pe care trebuie să o trimită autorităţilor locale
Cum a reușit un startup din Ucraina să construiască drone care zboară fără GPS. Sistemul alternativ, mult mai eficient decât cel clasic
Cum a reușit un startup din Ucraina să construiască drone care zboară fără GPS. Sistemul alternativ, mult mai eficient decât cel clasic
Se schimbă legea pentru pacienții români de la 1 septembrie. Nu mai au voie să te plimbe de la stat la privat, este ilegal și ușor de raportat
Se schimbă legea pentru pacienții români de la 1 septembrie. Nu mai au voie să te plimbe de la stat la privat, este ilegal și ușor de raportat
Revista presei
Adevarul
Dublarea impozitului pe locuințe e doar începutul. Ce alte scumpiri ne așteaptă în 2026
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Trei zodii pentru care viaţa devine mai uşoară după jumătatea lunii august. Trec prin schimbări benefice
Playtech Știri
Denisa Tănase, despre prima vacanţă alături de soţ. Nu aveau bani mulţi, dar au plecat la Viena: „Cu o maşină veche, am stat la un motel al unei echipe de hochei”
Playtech Știri
Noroc și prosperitate pentru șase zodii chinezești pe 19 august 2025. Cine sunt nativii care au parte de surprize
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou