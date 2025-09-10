Ce prevede articolul 5 din NATO: clauza care ar putea declanșa un război în Europa după atacul Rusiei asupra Poloniei

Tensiunile dintre Rusia și statele membre NATO au atins un nou nivel după ce Polonia a raportat încălcări „fără precedent” ale spațiului său aerian. Incidentul a readus în discuție unul dintre cele mai importante mecanisme de apărare colectivă din cadrul Alianței: articolul 5. Deși invocat oficial o singură dată în istorie, acesta rămâne una dintre cele mai puternice garanții de securitate pentru statele membre și un motiv de dezbatere constantă în contextul agresiunilor rusești.

Incidentul care a declanșat tensiunile

Miercurea aceasta, Polonia a anunțat că mai multe drone rusești au pătruns pe teritoriul său, fiind doborâte de sistemele de apărare aeriană cu sprijinul NATO. Una dintre drone a lovit o clădire rezidențială din localitatea Wyryki, aflată în estul țării. Din fericire, nu au fost raportate victime.

Varșovia a descris situația ca fiind un „atac” și un „act de agresiune”, iar Uniunea Europeană suspectează că este vorba despre o acțiune „intenționată” a Kremlinului. Incidentul a reînviat dezbaterea privind posibila aplicare a articolului 5 din Tratatul Atlanticului de Nord.

Ce pași a făcut Polonia

Deocamdată, guvernul polonez a anunțat că va invoca articolul 4, care prevede consultări între statele membre atunci când integritatea teritorială sau securitatea unei țări este amenințată. Premierul Donald Tusk a declarat în fața Parlamentului că această decizie „este doar începutul”, subliniind că se așteaptă la „un mare sprijin din partea aliaților în fața confruntării pe care Rusia a declarat-o împotriva lumii libere”.

Astfel, Polonia mizează pe solidaritatea partenerilor săi din NATO, la fel cum s-a întâmplat și în alte momente tensionate, cum ar fi atacul asupra conductelor Nord Stream, când aliații au avertizat Rusia că sabotajele ar putea declanșa reacții colective.

Ce prevede articolul 5 din NATO

Articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la 4 aprilie 1949 la Washington, este esența alianței și definește principiul apărării colective. Textul prevede că:

„Părțile convin că un atac armat împotriva uneia sau mai multora dintre ele, care are loc în Europa sau America de Nord, va fi considerat un atac îndreptat împotriva tuturor acestora și, în consecință, convin că, în cazul unui astfel de atac, fiecare dintre ele […] va ajuta Partea sau Părțile atacate, inclusiv prin utilizarea forței armate, pentru a restabili securitatea în zona Atlanticului de Nord.”

NATO a subliniat în repetate rânduri că acest principiu al apărării colective reprezintă fundamentul solidarității dintre statele membre.

Când a fost invocat articolul 5 în trecut

De-a lungul istoriei sale, articolul 5 a fost aplicat oficial o singură dată, după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 asupra Statelor Unite. Ulterior, NATO a adoptat măsuri de apărare colectivă la cererea Turciei în mai multe rânduri: în timpul Războiului din Golf (1991), crizei din Irak (2003) și conflictului din Siria (2012), când au fost desfășurate sisteme de apărare Patriot.

Anexarea Crimeei de către Rusia, în 2014, a determinat cea mai amplă consolidare a apărării colective de la Războiul Rece, cu trupe și echipamente desfășurate în Polonia, statele baltice și România. După invazia Ucrainei în 2022, NATO a activat pentru prima dată Forța de Răspuns cu rol de descurajare și apărare.

Un mecanism vital pentru securitatea Europei

Contextul actual arată cât de mult rămâne articolul 5 un pilon de siguranță pentru statele membre. În același timp, recenta agresiune asupra Poloniei scoate în evidență vulnerabilitatea infrastructurii critice și nevoia de măsuri sporite de apărare.

Faptul că Uniunea Europeană suspectează caracterul intenționat al atacului demonstrează că tensiunile sunt departe de a se calma. În acest climat, dezbaterea despre aplicarea articolului 5 continuă să fie una esențială pentru securitatea Europei și pentru viitorul alianței transatlantice.