Ultima ora
Nicuşor Dan, anunţ despre situaţia economică şi reforma statului. „Sfârşitul lui 2026 este capătul tunelului”
10 sept. 2025 | 15:59
de Vieriu Ionut

Ce prevede articolul 5 din NATO: clauza care ar putea declanșa un război în Europa după atacul Rusiei asupra Poloniei

Actualitate
Ce prevede articolul 5 din NATO: clauza care ar putea declanșa un război în Europa după atacul Rusiei asupra Poloniei
Atacul Rusiei asupra Poloniei a readus în discuție articolul 5 din NATO

Tensiunile dintre Rusia și statele membre NATO au atins un nou nivel după ce Polonia a raportat încălcări „fără precedent” ale spațiului său aerian. Incidentul a readus în discuție unul dintre cele mai importante mecanisme de apărare colectivă din cadrul Alianței: articolul 5. Deși invocat oficial o singură dată în istorie, acesta rămâne una dintre cele mai puternice garanții de securitate pentru statele membre și un motiv de dezbatere constantă în contextul agresiunilor rusești.

Incidentul care a declanșat tensiunile

Miercurea aceasta, Polonia a anunțat că mai multe drone rusești au pătruns pe teritoriul său, fiind doborâte de sistemele de apărare aeriană cu sprijinul NATO. Una dintre drone a lovit o clădire rezidențială din localitatea Wyryki, aflată în estul țării. Din fericire, nu au fost raportate victime.

Varșovia a descris situația ca fiind un „atac” și un „act de agresiune”, iar Uniunea Europeană suspectează că este vorba despre o acțiune „intenționată” a Kremlinului. Incidentul a reînviat dezbaterea privind posibila aplicare a articolului 5 din Tratatul Atlanticului de Nord.

Ce pași a făcut Polonia

Deocamdată, guvernul polonez a anunțat că va invoca articolul 4, care prevede consultări între statele membre atunci când integritatea teritorială sau securitatea unei țări este amenințată. Premierul Donald Tusk a declarat în fața Parlamentului că această decizie „este doar începutul”, subliniind că se așteaptă la „un mare sprijin din partea aliaților în fața confruntării pe care Rusia a declarat-o împotriva lumii libere”.

Astfel, Polonia mizează pe solidaritatea partenerilor săi din NATO, la fel cum s-a întâmplat și în alte momente tensionate, cum ar fi atacul asupra conductelor Nord Stream, când aliații au avertizat Rusia că sabotajele ar putea declanșa reacții colective.

Ce prevede articolul 5 din NATO

Articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la 4 aprilie 1949 la Washington, este esența alianței și definește principiul apărării colective. Textul prevede că:

„Părțile convin că un atac armat împotriva uneia sau mai multora dintre ele, care are loc în Europa sau America de Nord, va fi considerat un atac îndreptat împotriva tuturor acestora și, în consecință, convin că, în cazul unui astfel de atac, fiecare dintre ele […] va ajuta Partea sau Părțile atacate, inclusiv prin utilizarea forței armate, pentru a restabili securitatea în zona Atlanticului de Nord.”

NATO a subliniat în repetate rânduri că acest principiu al apărării colective reprezintă fundamentul solidarității dintre statele membre.

Când a fost invocat articolul 5 în trecut

De-a lungul istoriei sale, articolul 5 a fost aplicat oficial o singură dată, după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 asupra Statelor Unite. Ulterior, NATO a adoptat măsuri de apărare colectivă la cererea Turciei în mai multe rânduri: în timpul Războiului din Golf (1991), crizei din Irak (2003) și conflictului din Siria (2012), când au fost desfășurate sisteme de apărare Patriot.

Anexarea Crimeei de către Rusia, în 2014, a determinat cea mai amplă consolidare a apărării colective de la Războiul Rece, cu trupe și echipamente desfășurate în Polonia, statele baltice și România. După invazia Ucrainei în 2022, NATO a activat pentru prima dată Forța de Răspuns cu rol de descurajare și apărare.

Un mecanism vital pentru securitatea Europei

Contextul actual arată cât de mult rămâne articolul 5 un pilon de siguranță pentru statele membre. În același timp, recenta agresiune asupra Poloniei scoate în evidență vulnerabilitatea infrastructurii critice și nevoia de măsuri sporite de apărare.

Faptul că Uniunea Europeană suspectează caracterul intenționat al atacului demonstrează că tensiunile sunt departe de a se calma. În acest climat, dezbaterea despre aplicarea articolului 5 continuă să fie una esențială pentru securitatea Europei și pentru viitorul alianței transatlantice.

Alertă ANM: vremea se răcește și vin ploile. Cod galben de furtuni și vijelii puternice în mai multe județe, inclusiv în București
Recomandări
Agricultura regenerativă câștigă teren în Europa: soluție pentru criza climatică și viitorul fermelor
Agricultura regenerativă câștigă teren în Europa: soluție pentru criza climatică și viitorul fermelor
Amendă de până la 20.000 lei pentru antreprenorii care nu se înregistrează în noul Reges-Online
Amendă de până la 20.000 lei pentru antreprenorii care nu se înregistrează în noul Reges-Online
Cască romană excepțională, descoperită pe fundul mării în largul Siciliei. Ce mistere ascunde
Cască romană excepțională, descoperită pe fundul mării în largul Siciliei. Ce mistere ascunde
Browserele cu inteligență artificială, expuse la atacuri de tip „prompt injection”. Cum te protejezi
Browserele cu inteligență artificială, expuse la atacuri de tip „prompt injection”. Cum te protejezi
Cum dezactivezi reclamele personalizate și urmăririle aplicațiilor pe iPad
Cum dezactivezi reclamele personalizate și urmăririle aplicațiilor pe iPad
Cultura toxică de la Amazon sub Jeff Bezos: obsesia pentru clienți și presiunea extremă asupra angajaților
Cultura toxică de la Amazon sub Jeff Bezos: obsesia pentru clienți și presiunea extremă asupra angajaților
Berlin, de la ruine și rușine la oraș care încearcă din răsputeri să se dea drept exemplu pentru ca istoria să nu se mai repete. Ce poți vedea în capitala Germaniei dacă nu ai prea mult timp la dispoziție
EXCLUSIV
Berlin, de la ruine și rușine la oraș care încearcă din răsputeri să se dea drept exemplu pentru ca istoria să nu se mai repete. Ce poți vedea în capitala Germaniei dacă nu ai prea mult timp la dispoziție
Schelet uman găsit într-o zonă izolată din Ceahlău. Polițiștii cred că ar fi vorba de un bărbat dispărut acum 20 de ani. Ce au găsit lângă el
Schelet uman găsit într-o zonă izolată din Ceahlău. Polițiștii cred că ar fi vorba de un bărbat dispărut acum 20 de ani. Ce au găsit lângă el
Revista presei
Adevarul
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație: „Don`t f..k with the Union”
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cum menții varza murată crocantă și gustoasă dacă stai la apartament. Ce trebuie să pui în butoi dacă îl depozitezi pe balcon
Playtech Știri
Ramona Olaru, confesiuni despre relațiile eşuate. De ce îi intimidează pe bărbaţii din viaţa ei: „Intră într-o competiţie”
Playtech Știri
Lidia Buble, moment emoţionant alături de Andreea Esca. Artista şi-a îndeplinit o mare dorinţă. „Te priveam de la vecini, noi am crescut fără televizor”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...