Proiect AUR pentru școli: intonarea imnului național și rostirea rugăciunii „Tatăl nostru”

Parlamentarii AUR au depus pe 2 septembrie, la Consiliul Economic și Social (CES), un proiect legislativ care propune introducerea unor momente solemne la începutul fiecărei zile de școală. Acestea ar urma să includă intonarea imnului național și rostirea rugăciunii ”Tatăl nostru”. Inițiativa a stârnit deja dezbateri legate de rolul religiei și al simbolurilor naționale în educația elevilor.

Ce prevede inițiativa AUR

Proiectul legislativ vizează completarea Legii nr. 198/2023 a învățământului preuniversitar. Potrivit expunerii de motive, scopul principal este ”întărirea sentimentului de apartenență națională și educarea în spiritul respectului față de valorile fundamentale ale națiunii”.

Parlamentarii AUR susțin că în alte state europene, precum Polonia, Grecia și Italia, există deja momente dedicate simbolurilor naționale sau rugăciunii. În viziunea lor, măsura ar consolida legătura dintre elevi și valorile fundamentale ale României.

Participarea va fi opțională

Inițiatorii subliniază foarte clar că participarea elevilor și cadrelor didactice la aceste momente speciale va fi opțională.

”Caracterul opțional al participării la rugăciune pentru toate categoriile de participanți – preșcolari, elevi și cadre didactice – demonstrează respectul deplin al propunerii legislative pentru principiul libertății de conștiință și religioase”, se arată în document, după cum relatează hotnews.ro.

Totodată, proiectul menționează explicit existența unor mecanisme flexibile de înlocuire pentru profesorii care nu doresc să participe.

”Această flexibilitate procedurală, care include și mecanisme de înlocuire a cadrelor didactice care refuză participarea, asigură echilibrul necesar între obiectivele educaționale naționale și respectarea diversității confesionale și de conștiință din societatea română”, se mai precizează.

Cine susține propunerea

Inițiativa a fost depusă de deputata AUR Cristina-Emanuela Dascălu și este sprijinită de alți 33 de parlamentari ai formațiunii. Aceștia afirmă că măsura ar putea consolida identitatea culturală și ar oferi elevilor o legătură mai strânsă cu valorile tradiționale ale României.

Proiectul urmează să fie analizat în cadrul procedurilor legislative, după avizul CES, și ar putea genera dezbateri ample în Parlament și în societate.

Rămâne de văzut dacă propunerea va fi acceptată și cum va fi implementată, având în vedere diversitatea religioasă și principiile constituționale privind libertatea de conștiință.