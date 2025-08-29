Dan Tanasă, acuzat că își trimite singur mesaje de amenințare, după ce i-a încurajat pe români să refuze comenzile livrate de muncitori străini. Cum se apără deputatul AUR
Deputatul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), Dan Tanasă, se află din nou în centrul unei controverse aprinse. La doar câteva zile după ce a stârnit scandal în spațiul public prin declarația sa în care îi îndemna pe români să refuze comenzile livrate de muncitori străini, politicianul a revenit joi seară, 28 august, cu o postare pe rețeaua X (fosta Twitter) care a ridicat numeroase semne de întrebare.
Dan Tanasă și-ar fi trimis mesaje de amenințare singur
În mesajul publicat, Tanasă a arătat un e-mail primit pe adresa sa personală, care conținea amenințări la adresa lui. Alături de captură, deputatul a scris: „Voi cum ați reacționa la asta?”. Ceea ce a atras atenția internauților nu a fost însă conținutul amenințării, ci faptul că mesajul provenea de la o adresă de e-mail cu numele său: „[email protected]”.
Această coincidență a generat imediat valuri de ironii și speculații. Mai mulți utilizatori au sugerat că deputatul și-ar fi trimis singur mesajul pentru a poza în victimă. Înainte de a posta mesajul, Tanasă a blurat adresele de mail, însă pe un ecran cu luminozitate ridicată, se poate vedea că mesajul provine de la o adresă cu numele său. În scurt timp, postarea sa a devenit virală, iar comentariile acuzatoare au împânzit rețelele sociale.
Reacția deputatului: „Nu sunt cretin”
Contactat de jurnaliștii de la Digi24.ro, Dan Tanasă a negat categoric că ar avea vreo legătură cu adresa respectivă sau cu expedierea mesajului. El a ținut să clarifice că folosește exclusiv o adresă de Gmail și că nu știe ce înseamnă serviciul ProtonMail.
„Cum să îmi trimit eu singur amenințări? (…) Habar nu am ce e proton. Nu sunt cretin să îmi trimit singur amenințări”, a declarat acesta pentru Digi24, insistând că altcineva s-a folosit de numele său pentru a crea adresa care a transmis mesajul.
Controversa apare într-un moment tensionat pentru deputatul AUR. Recent, acesta a provocat indignare publică după ce a lansat un apel către români să nu mai accepte comenzile livrate de muncitori străini, o poziție criticată drept discriminatorie și xenofobă de o mare parte a opiniei publice.
În apărarea sa, Dan Tanasă susține că nu este pentru prima dată când primește mesaje de ură și intimidări. El afirmă că în ultimele zile i-au fost trimise „zeci de amenințări și jigniri” prin intermediul platformei Messenger, ceea ce, spune el, demonstrează că există o campanie coordonată împotriva sa.