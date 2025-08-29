Ultima ora
Andrei Jianu, polițistul care l-a oprit pe bărbatul care a lovit un livrator străin, a povestit ce i-a spus bătăușul, de fapt, după ce a fost prins
29 aug. 2025 | 15:48
de Daoud Andra

Dan Tanasă, acuzat că își trimite singur mesaje de amenințare, după ce i-a încurajat pe români să refuze comenzile livrate de muncitori străini. Cum se apără deputatul AUR

Actualitate
Dan Tanasă, acuzat că își trimite singur mesaje de amenințare, după ce i-a încurajat pe români să refuze comenzile livrate de muncitori străini. Cum se apără deputatul AUR
FOTO: Facebook/Dan Tanasă

Deputatul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), Dan Tanasă, se află din nou în centrul unei controverse aprinse. La doar câteva zile după ce a stârnit scandal în spațiul public prin declarația sa în care îi îndemna pe români să refuze comenzile livrate de muncitori străini, politicianul a revenit joi seară, 28 august, cu o postare pe rețeaua X (fosta Twitter) care a ridicat numeroase semne de întrebare.

Dan Tanasă și-ar fi trimis mesaje de amenințare singur

În mesajul publicat, Tanasă a arătat un e-mail primit pe adresa sa personală, care conținea amenințări la adresa lui. Alături de captură, deputatul a scris: „Voi cum ați reacționa la asta?”. Ceea ce a atras atenția internauților nu a fost însă conținutul amenințării, ci faptul că mesajul provenea de la o adresă de e-mail cu numele său: „[email protected]”.

Această coincidență a generat imediat valuri de ironii și speculații. Mai mulți utilizatori au sugerat că deputatul și-ar fi trimis singur mesajul pentru a poza în victimă. Înainte de a posta mesajul, Tanasă a blurat adresele de mail, însă pe un ecran cu luminozitate ridicată, se poate vedea că mesajul provine de la o adresă cu numele său. În scurt timp, postarea sa a devenit virală, iar comentariile acuzatoare au împânzit rețelele sociale.

Mesajul publicat de Dan Tanasă pe platforma X

Reacția deputatului: „Nu sunt cretin”

Contactat de jurnaliștii de la Digi24.ro, Dan Tanasă a negat categoric că ar avea vreo legătură cu adresa respectivă sau cu expedierea mesajului. El a ținut să clarifice că folosește exclusiv o adresă de Gmail și că nu știe ce înseamnă serviciul ProtonMail.

„Cum să îmi trimit eu singur amenințări? (…) Habar nu am ce e proton. Nu sunt cretin să îmi trimit singur amenințări”, a declarat acesta pentru Digi24, insistând că altcineva s-a folosit de numele său pentru a crea adresa care a transmis mesajul.

Controversa apare într-un moment tensionat pentru deputatul AUR. Recent, acesta a provocat indignare publică după ce a lansat un apel către români să nu mai accepte comenzile livrate de muncitori străini, o poziție criticată drept discriminatorie și xenofobă de o mare parte a opiniei publice.

În apărarea sa, Dan Tanasă susține că nu este pentru prima dată când primește mesaje de ură și intimidări. El afirmă că în ultimele zile i-au fost trimise „zeci de amenințări și jigniri” prin intermediul platformei Messenger, ceea ce, spune el, demonstrează că există o campanie coordonată împotriva sa.

