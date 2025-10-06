Ultima ora
Dacia anunță cea mai ciudată mașină a brandului, cu 20% mai ușoară decât Spring. Merge doar cu telefonul tău
06 oct. 2025 | 15:49
de Badea Violeta

Prognoza meteo specială pentru București. ANM anunță cod portocaliu de furtuni și temperaturi în scădere

METEO - VREME - ANM
Prognoza meteo specială pentru București. ANM anunță cod portocaliu de furtuni și temperaturi în scădere
Actualizare meteo pentru Bucuresti. Sursa foto: Profimedia

Capitala României se pregătește pentru o perioadă cu vreme severă, marcată de ploi abundente, vânt puternic și scăderi importante ale temperaturilor. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza specială pentru municipiu, valabilă între 6 și 9 octombrie 2025, avertizând asupra unor fenomene meteorologice extreme care pot afecta activitățile zilnice.

Ce fenomene extreme se anunță în București

Meteorologii avertizează că Bucureștiul va fi lovit de cantități de apă de peste 150 de litri pe metru pătrat, însoțite de rafale de vânt de până la 65 km/h, pe fondul unui ciclon mediteranean ajuns din Adriatica.

Vremea se va răci considerabil, iar temperaturile maxime vor coborî sub valorile normale pentru început de octombrie. În această perioadă, autoritățile recomandă prudență sporită și evitarea deplasărilor neesențiale.

Vezi și:
Cât ține al doilea val al ciclonului. România, sub cod roșu de ploi torențiale și furtuni violente. Vești proaste de la ANM
Iarna vine mai repede decât ne-am fi aşteptat. Când ar urma să ningă în Bucureşti, conform Accuweather

Luni, 6 octombrie, vremea va deveni închisă, iar ploile moderate vor acumula 10-20 l/mp pe parcursul nopții, cu maxime de 15-16 grade și minime de 8-10 grade.

Marți, 7 octombrie, este ziua cea mai critică: codul portocaliu va fi activ, ploile vor fi abundente, acumulând între 50 și 70 l/mp, iar vântul va sufla cu rafale de 50-65 km/h.

Maximele vor scădea la doar 12-14 grade. Miercuri, 8 octombrie, codul galben pentru vânt și ploi persistă, cu 15-25 l/mp și intensificări ale rafalelor de până la 60 km/h.

Care sunt codurile și avertizările în vigoare

Pe durata intervalului 6-9 octombrie, ANM menține mai multe avertizări:

  • Informare meteorologică: ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului și vreme rece;
  • Cod galben: 6 octombrie, ora 21:00 – 7 octombrie, ora 21:00, ploi însemnate cantitativ;
  • Cod portocaliu: 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 23:00, cantități de apă importante;
  • Cod galben pentru vânt: 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 23:00, intensificări ale rafalelor.

Aceste avertizări vizează în special zonele urbane cu trafic intens și infrastructura vulnerabilă la acumulări rapide de apă, pentru care autoritățile recomandă pregătirea preventivă.

Cum va influența ciclonul activitățile zilnice

Ciclonul mediteranean din Adriatica va aduce în București frig accentuat, ploi continue și vânt puternic, provocând dificultăți în transport și riscuri pentru locuitori.

Temperaturile se vor menține scăzute pe întreaga perioadă, cu maxime între 12 și 16 grade și minime între 8 și 10 grade, ceea ce va accentua senzația de frig. Accumularile rapide de apă și rafalele puternice pot afecta traficul rutier, transportul public și activitățile în aer liber.

Locuitorii Capitalei sunt sfătuiți să urmărească prognoza în timp real, să evite deplasările neesențiale și să ia măsuri de protecție împotriva fenomenelor extreme.

Primul județ în care se închid școlile din cauza codului roșu de furtuni. Cursurile sunt suspendate miercuri, 8 octombrie, în toate unitățile
Recomandări
O studentă a murit blocată într-un Cybertruck în flăcări: familia dă în judecată Tesla pentru uși defectuoase
O studentă a murit blocată într-un Cybertruck în flăcări: familia dă în judecată Tesla pentru uși defectuoase
Incendiu puternic pe Autostrada A1. Un TIR încărcat cu parchet a luat foc în mers, lângă Ciorogârla
Incendiu puternic pe Autostrada A1. Un TIR încărcat cu parchet a luat foc în mers, lângă Ciorogârla
Ce schimbări majore se pregătesc în MAI: crește vârsta de pensionare și apar comasări de structuri
Ce schimbări majore se pregătesc în MAI: crește vârsta de pensionare și apar comasări de structuri
Ce pensie ia un pilot militar în România. Cât crește suma în funcție de orele de zbor și riscurile meseriei
Ce pensie ia un pilot militar în România. Cât crește suma în funcție de orele de zbor și riscurile meseriei
Ike Turner Jr., fiul celebrei Tina Turner, a murit la 67 de ani. Primele informații despre cauza morții
Ike Turner Jr., fiul celebrei Tina Turner, a murit la 67 de ani. Primele informații despre cauza morții
Compania chineză AheadForm a creat o față de robot aproape umană: clipește, zâmbește și imită emoții reale VIDEO
Compania chineză AheadForm a creat o față de robot aproape umană: clipește, zâmbește și imită emoții reale VIDEO
TABEL Cât vei plăti pentru încălzire la iarnă, în funcție de câte ore ții centrala pornită și de mărimea locuinței
TABEL Cât vei plăti pentru încălzire la iarnă, în funcție de câte ore ții centrala pornită și de mărimea locuinței
Termoenergetica începe furnizarea căldurii în București. Zonele unde pot apărea probleme
Termoenergetica începe furnizarea căldurii în București. Zonele unde pot apărea probleme
Revista presei
Adevarul
Țara europeană care face angajări în condiții avantajoase: aproape 300 de locuri de muncă disponibile, salarii medii de 8.000 de euro și cazare gratuită
Playsport.ro
Rapid, noul lider din România. Giuleștenii au câștigat cu Farul și au depășit-o pe Craiova: ”Mă bucur enorm de mult”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Carmen Grebenișan a născut! Mesajul emoționant transmis de Alina Ceușan: „Îngerașul este aici!”
Playtech Știri
Cele 4 zodii afectate de Luna Plină din 6 octombrie 2025. Planuri abandonate se pot îndeplini
Playtech Știri
Horoscop luni, 6 octombrie 2025. Zodia care trece printr-o schimbare importantă
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...