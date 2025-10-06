Prognoza meteo specială pentru București. ANM anunță cod portocaliu de furtuni și temperaturi în scădere

Capitala României se pregătește pentru o perioadă cu vreme severă, marcată de ploi abundente, vânt puternic și scăderi importante ale temperaturilor. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza specială pentru municipiu, valabilă între 6 și 9 octombrie 2025, avertizând asupra unor fenomene meteorologice extreme care pot afecta activitățile zilnice.

Ce fenomene extreme se anunță în București

Meteorologii avertizează că Bucureștiul va fi lovit de cantități de apă de peste 150 de litri pe metru pătrat, însoțite de rafale de vânt de până la 65 km/h, pe fondul unui ciclon mediteranean ajuns din Adriatica.

Vremea se va răci considerabil, iar temperaturile maxime vor coborî sub valorile normale pentru început de octombrie. În această perioadă, autoritățile recomandă prudență sporită și evitarea deplasărilor neesențiale.

Luni, 6 octombrie, vremea va deveni închisă, iar ploile moderate vor acumula 10-20 l/mp pe parcursul nopții, cu maxime de 15-16 grade și minime de 8-10 grade.

Marți, 7 octombrie, este ziua cea mai critică: codul portocaliu va fi activ, ploile vor fi abundente, acumulând între 50 și 70 l/mp, iar vântul va sufla cu rafale de 50-65 km/h.

Maximele vor scădea la doar 12-14 grade. Miercuri, 8 octombrie, codul galben pentru vânt și ploi persistă, cu 15-25 l/mp și intensificări ale rafalelor de până la 60 km/h.

Care sunt codurile și avertizările în vigoare

Pe durata intervalului 6-9 octombrie, ANM menține mai multe avertizări:

Informare meteorologică: ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului și vreme rece;

Cod galben: 6 octombrie, ora 21:00 – 7 octombrie, ora 21:00, ploi însemnate cantitativ;

Cod portocaliu: 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 23:00, cantități de apă importante;

Cod galben pentru vânt: 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 23:00, intensificări ale rafalelor.

Aceste avertizări vizează în special zonele urbane cu trafic intens și infrastructura vulnerabilă la acumulări rapide de apă, pentru care autoritățile recomandă pregătirea preventivă.

Cum va influența ciclonul activitățile zilnice

Ciclonul mediteranean din Adriatica va aduce în București frig accentuat, ploi continue și vânt puternic, provocând dificultăți în transport și riscuri pentru locuitori.

Temperaturile se vor menține scăzute pe întreaga perioadă, cu maxime între 12 și 16 grade și minime între 8 și 10 grade, ceea ce va accentua senzația de frig. Accumularile rapide de apă și rafalele puternice pot afecta traficul rutier, transportul public și activitățile în aer liber.

Locuitorii Capitalei sunt sfătuiți să urmărească prognoza în timp real, să evite deplasările neesențiale și să ia măsuri de protecție împotriva fenomenelor extreme.