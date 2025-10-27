Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă

Europa se pregătește pentru o perioadă de instabilitate atmosferică accentuată, odată cu intrarea în luna noiembrie. După trecerea furtunii Benjamin, care a lovit puternic vestul continentului, meteorologii avertizează că un nou tipar meteo se instalează deasupra Europei – unul tipic pentru finalul de toamnă, marcat de ploi torențiale, rafale de vânt și risc crescut de inundații, potrivit analizelor Severe-weather.eu.

Un nou tipar atmosferic în Europa

În zilele următoare, un sistem extins de presiune joasă se va adânci în nordul Europei, în timp ce deasupra Atlanticului va domina un câmp de înaltă presiune. Această combinație creează o circulație atmosferică activă dinspre sud-vest, care va transporta mase de aer cald și umed dinspre Oceanul Atlantic către centrul și sudul continentului.

Fenomenul poartă numele de „dipol atlantic-european” și este specific lunilor de toamnă. El favorizează episoade succesive de vreme instabilă, alternând perioadele scurte de acalmie cu valuri de ploi abundente, furtuni și intensificări de vânt.

Cantități considerabile de precipitații sunt așteptate în următoarele săptămâni în regiunile vestice și sudice ale Europei – în special în Peninsula Iberică, sudul Franței, nordul Italiei, zona Alpilor și Balcanii de Vest. În aceste regiuni, relieful va amplifica efectele ploilor, iar în unele zone montane se pot acumula sute de litri de precipitații pe metrul pătrat, generând inundații locale și alunecări de teren.

Transporturile ar putea fi afectate, mai ales în zonele montane și de coastă, unde vântul va atinge viteze mari, iar vizibilitatea va fi redusă din cauza precipitațiilor abundente.

Temperaturile se mențin peste medie

Deși valurile de aer umed aduc ploi și furtuni, meteorologii precizează că temperaturile nu vor scădea semnificativ. Aerul cald venit dinspre Atlantic, combinat cu apele Mării Mediterane, încă mai calde decât în mod normal (cu până la +3°C peste media sezonieră), va menține valori termice peste media perioadei în majoritatea țărilor europene. Această combinație de căldură și umiditate creează condițiile perfecte pentru apariția ploilor torențiale și a furtunilor frecvente.

Pentru Europa Centrală și de Est, inclusiv România, modelele meteo anunță o creștere a instabilității atmosferice încă de la sfârșitul lunii octombrie. Deși cele mai intense ploi vor rămâne concentrate în vestul continentului, fronturile umede vor ajunge treptat și în zona Carpaților și a Balcanilor.

În special vestul, sud-vestul și centrul României ar putea experimenta ploi frecvente și intensificări de vânt la începutul lunii noiembrie. În unele regiuni montane, cantitățile de apă ar putea fi semnificative, iar temperaturile se vor menține ușor peste valorile normale ale perioadei.

După primul val de vreme severă, meteorologii anticipează o posibilă schimbare a circulației atmosferice: un câmp de presiune ridicată s-ar putea instala deasupra Europei, aducând o scurtă perioadă de stabilitate. Totuși, alternanța dintre zile ploioase și intervale mai liniștite este caracteristică lunilor de tranziție, iar noiembrie se anunță o lună agitată, cu vreme schimbătoare și episoade frecvente de furtuni.