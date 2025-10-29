Profețiile șefului Zoom: Inteligența artificială va reduce săptămâna de lucru la patru zile până în 2030

Fondatorul și directorul executiv al Zoom, Eric Yuan, consideră că inteligența artificială va transforma radical modul în care lucrăm, făcând posibilă o săptămână de lucru mai scurtă.

Într-un discurs susținut la conferința TechCrunch Disrupt 2025, Yuan a vorbit despre integrarea tot mai profundă a tehnologiilor AI în produsele Zoom, inclusiv despre dezvoltarea unui „avatar digital” care poate vorbi în locul utilizatorului.

Yuan a folosit deja această funcție în cadrul unei conferințe financiare cu investitorii, arătând potențialul acestei inovații și modul în care poate „extinde limitele comunicării”.

CEO-ul a subliniat că Zoom investește masiv în AI și că discută frecvent cu echipa sa despre cele mai eficiente produse care pot ajunge pe piață.

AI ca instrument pentru eficiență și colaborare

Întrebat despre direcțiile majore de investiții, Yuan a răspuns simplu: „AI, AI și AI.” Zoom vede în această tehnologie un catalizator capabil să transforme fundamental productivitatea.

În opinia sa, AI-urile conversaționale pot deveni asistenți de lucru care gestionează sarcini repetitive, precum verificarea e-mailurilor, prioritizarea mesajelor sau redactarea de răspunsuri automate.

Un alt exemplu oferit de Yuan vizează negocierile între companii. În viitor, doi directori ar putea trimite avatarele lor digitale pentru a analiza și ajusta detaliile unui contract, economisind ore întregi de întâlniri. Această abordare ar putea redefini comunicarea corporativă și colaborarea la distanță.

Către o nouă structură a săptămânii de lucru

Pe lângă videoconferințe, Zoom integrează AI și în alte servicii, precum whiteboard-uri digitale și documente colaborative.

Yuan afirmă că în prezent oamenii trebuie să gestioneze manual toate aceste instrumente, însă pe viitor inteligența artificială le va coordona automat. Astfel, angajații vor putea concentra munca esențială în mai puține zile.

„În loc să lucrăm cinci zile pe săptămână, vom ajunge probabil la trei sau patru zile în următorii cinci ani. Acesta este obiectivul”, a spus Eric Yuan, subliniind că automatizarea inteligentă nu este doar o tendință tehnologică, ci o schimbare de paradigmă a muncii moderne.

Predicția sa vine într-un context global în care tot mai multe companii experimentează modele de lucru flexibile și scurtarea programului săptămânal, pe fondul progreselor accelerate în domeniul AI și al creșterii interesului pentru echilibrul dintre viața profesională și cea personală.