Ultima ora
România și Bulgaria rămân la finalul clasamentului UE privind speranța de viață. Cauzele decalajului țării noastre
12 sept. 2025 | 11:45
de Ozana Mazilu

Profeția lui Warren Buffett despre succes, rezumată în șapte cuvinte

Profeția lui Warren Buffett despre succes, rezumată în șapte cuvinte
Foto: Warren Buffett/Wikipedia

La aproape două decenii după ce a rostit-o pentru prima dată, una dintre cele mai puternice lecții de viață ale lui Warren Buffett rămâne la fel de actuală. Celebrul investitor american, supranumit „Oracolul din Omaha”, a demonstrat de-a lungul carierei că adevărata rețetă a succesului nu ține doar de bani sau strategii financiare, ci mai ales de oamenii cu care alegi să te înconjori.

La întâlnirea anuală a companiei Berkshire Hathaway din 2004, un tânăr i-a cerut lui Buffett un sfat simplu despre cum poate reuși în viață. Răspunsul miliardarului a devenit o frază emblematică, rostită în doar șapte cuvinte: „Înconjoară-te de oameni mai buni decât tine.” Departe de a fi un slogan motivațional, acest principiu s-a dovedit a fi o busolă pentru lideri, antreprenori și profesioniști din întreaga lume.

Buffett și partenerul său de afaceri, regretatul Charlie Munger, au explicat că personalitatea și obiceiurile celor din jurul nostru ne influențează inevitabil. „Alege colegi al căror comportament este mai bun decât al tău și vei aluneca în direcția lor”, a spus Buffett. Munger a completat cu un sfat direct: „Dacă asta îți aduce un pic de nepopularitate temporară în grupul tău, la naiba cu ei.”

Vezi și:
Actrița franceză care a dat voce Larei Croft acuză Aspyr de folosirea ilegală a inteligenței artificiale în remasterele Tomb Raider
Creșterea „psihozei AI” îngrijorează experții financiari. Care sunt riscurile legate de investițiile în inteligența artificială

Această idee depășește granițele vârstei sau ale carierei. Fie că ești la început de drum, fie că ocupi deja o poziție de leadership, calitatea relațiilor pe care le construiești îți determină progresul. Oameni cu standarde înalte te provoacă să îți depășești limitele, în timp ce un anturaj toxic poate frâna orice ambiție.

Patru tipuri de persoane care îți pot schimba viața

În viziunea lui Buffett, pentru a-ți construi un cerc valoros, trebuie să urmărești câteva trăsături-cheie:

1. Integritatea – „Cauți trei lucruri la o persoană: inteligență, energie și integritate. Dacă nu îl are pe ultimul, nici nu te obosi cu primele două.” Integritatea este fundația oricărei relații, fie ea de afaceri sau personală.

2. Disciplina timpului – Buffett subliniază că „diferența dintre oamenii de succes și cei cu adevărat de succes este că aceștia din urmă spun nu aproape la tot”. Oamenii care își protejează timpul te inspiră să îți prioritizezi obiectivele cu mai multă rigoare.

3. Dorința de a învăța – Investitorul citește sute de pagini pe zi și consideră cunoașterea o „dobândă compusă”. Cei care își mențin curiozitatea vie îți transmit același impuls de dezvoltare continuă.

4. Respectul autentic – „Când ajungi la vârsta mea, îți vei măsura succesul în viață după câți dintre oamenii care vrei să te iubească chiar te iubesc.” Popularitatea online nu poate înlocui relațiile reale, bazate pe respect și afecțiune.

O lecție pentru era inteligenței artificiale

Într-o perioadă dominată de tehnologie și inteligență artificială, cu relații umane tot mai fragmentate, sfatul lui Warren Buffett devine cu atât mai valoros. Succesul nu se măsoară doar în capital financiar sau în urmăritori pe rețelele sociale, ci în calitatea oamenilor care te înconjoară. Ei îți formează caracterul, îți influențează deciziile și, în cele din urmă, îți definesc destinul.

„Vei aluneca în direcția lor”, avertiza Buffett. Întrebarea esențială, pe care fiecare trebuie să și-o pună, rămâne: te trag oamenii din jur în sus sau te țin pe loc? Alegerea îți aparține, iar profeția lui Warren Buffett, rostită în doar șapte cuvinte, rămâne o ancoră sigură într-o lume în continuă schimbare.

O nouă atenționare ANM HARTĂ: cod galben de furtuni în 8 județe, cu vijelii și ploi torențiale
Recomandări
Cum faci un cocktail cu rom demerara, descoperi istoria din spatele El Dorado și creezi un fel de Negroni cu note picante de ciocolată
Cum faci un cocktail cu rom demerara, descoperi istoria din spatele El Dorado și creezi un fel de Negroni cu note picante de ciocolată
Noul autoturism Dacia Duster Hybrid-G 150 4×4 promite putere mai mare și tracțiune integrală electrificată
Noul autoturism Dacia Duster Hybrid-G 150 4×4 promite putere mai mare și tracțiune integrală electrificată
ANCOM obligă operatorii de telefonie și internet să anunțe abonații când depășesc abonamentul sau acumulează costuri de peste 250 de lei
ANCOM obligă operatorii de telefonie și internet să anunțe abonații când depășesc abonamentul sau acumulează costuri de peste 250 de lei
PS5 Pro, mai mult decât gaming – cum transformi noua consolă PlayStation într-un centru multimedia 4K cu aplicații utile și servicii online
PS5 Pro, mai mult decât gaming – cum transformi noua consolă PlayStation într-un centru multimedia 4K cu aplicații utile și servicii online
Cum te pregătești pentru un blackout în România: ghid complet de supraviețuire
Cum te pregătești pentru un blackout în România: ghid complet de supraviețuire
Nikos Vertis, seară memorabilă la București. Artistul și-a arătat solidaritatea cu românii, în fața Palatului Parlamentului: „E multă durere. Știu prin ce ați trecut”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Nikos Vertis, seară memorabilă la București. Artistul și-a arătat solidaritatea cu românii, în fața Palatului Parlamentului: „E multă durere. Știu prin ce ați trecut”. EXCLUSIV
Cât a ajuns să coste un loc de veci în 2025 și ce taxe suplimentare trebuie să plătești
Cât a ajuns să coste un loc de veci în 2025 și ce taxe suplimentare trebuie să plătești
Filmul „TRON: Ares” a primește un nou trailer, înainte de marea lansare. Când îl vezi la cinema
Filmul „TRON: Ares” a primește un nou trailer, înainte de marea lansare. Când îl vezi la cinema
Revista presei
Adevarul
Aventurile a doi vloggeri în locul unde românii sunt mai urâți ca oriunde. „Cea mai mare plăcere a lor e să bată străini pe stradă”
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cu ce să stropești trandafirii de toamnă din două în două săptămâni pentru o înflorire spectaculoasă
Playtech Știri
Ou ochi prăjit perfect. Un ingredient simplu îl face mai gustos ca niciodată
Playtech Știri
Horoscopul iubirii 15-21 septembrie. 5 zodii cunosc dragostea adevărată
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...