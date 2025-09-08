Ultima ora
Accidentul de funicular de la Lisabona: Primul raport indică ruperea unui cablu. Totul s-a întâmplat în mai puțin de 50 de secunde
08 sept. 2025 | 08:38
de Badea Violeta

Profesorii ies în stradă la început de an școlar. Traficul din București va fi serios afectat

Educație
Profesorii ies în stradă la început de an școlar. Traficul din București va fi serios afectat
Cadrele didactice ies in strada la inceput de an scolar. Sursa foto: Ilona Andrei/G4Media

Pe 8 septembrie 2025, profesorii din învățământul preuniversitar și universitar din întreaga țară vor protesta în Capitală, printr-un miting și un marș de amploare. Acțiunea va genera blocaje pe principalele artere din București, autoritățile fiind în alertă maximă. Organizatorii oferă detalii despre locații, traseu și programul complet al manifestațiilor, pentru a informa cetățenii și participanții.

Cadrele didactice protestează în prima zi de școală

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Federaţia Sindicatelor din Educaţie ”SPIRU HARET” și Federaţia Naţională Sindicală ”ALMA MATER” organizează mitingul în Piața Victoriei, urmat de marșul către Palatul Cotroceni. Această acțiune exprimă nemulțumirea profundă a profesorilor față de refuzul Guvernului de a abroga prevederile din Legea 141/2025.

”Nici măcar în cel de-al doisprezecelea ceas, ministrul educaţiei, Daniel David, nu recunoaşte problemele grave generate de aceste decizii pripite luate de Guvern şi ne cere să îi fim alături şi să construim împreună viitorul educaţiei.

Îl întrebăm pe domnul ministru de ce nu ne-a consultat şi când a gândit aceste „reforme”? De ce a luat aceste măsuri ce au crescut numărul elevilor care învaţă în sistem simultan, ce au lăsat mii de suplinitori calificaţi fără loc de muncă, ce au dus la dispariţia a sute de unităţi de învăţământ?” transmit sindicaliștii.

Angajații cer demisia ministrului: ”Domnule ministru, recunoaşteţi public că aţi generat haos în învăţământ şi prezentaţi-vă demisia de onoare!”

Programul manifestațiilor și impactul asupra traficului

Programul protestelor este următorul:

  • 10:00 – 11:00 – Adunarea participanţilor în Piaţa Victoriei
  • 11:00 – 12:00 – Pichetarea Guvernului României
  • 12:00 – 13:30 – Marş de protest pe traseul Piaţa Victoriei – Bd. Nicolae Titulescu – Pasajul Basarab – Şos. Grozăveşti – Palatul Cotroceni
  • 13:30 – 14:30 – Pichetarea Palatului Cotroceni
  • 14:30 – 16:00 – Defluirea participanţilor

Marșul va provoca blocaje rutiere de lungă durată.

”Pe această cale, ne cerem scuze public tuturor cetăţenilor care vor fi afectaţi de blocajele rutiere generate de marşul nostru. Recurgem la această formă de protest ca la o ultimă soluţie, după epuizarea tuturor celorlalte căi de dialog şi după mai bine de 5 săptămâni de pichetări ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi ale Guvernului României.

Miza noastră este una comună pentru întreaga societate: un sistem de educaţie de calitate, respectat şi finanţat corespunzător. Vă mulţumim anticipat pentru înţelegere!” transmit liderii sindicali.

”Acţiunea noastră este un demers strict profesional”

Organizatorii subliniază că asociațiilor civice și formațiunilor politice nu li se permite să se alăture protestului.

”Nu dorim şi nu vom permite ca protestul legitim al angajaţilor din învăţământ să fie instrumentalizat sau transformat într-o platformă pentru interese politice sau de altă natură.

Ne dorim ca mesajele şi revendicările noastre să rămână clare şi nealterate. Acţiunea noastră este un demers strict profesional, care vizează exclusiv drepturile salariaţilor din învăţământ şi interesul sistemului educaţional” avertizează reprezentanții profesorilor.

Părinţii şi elevii sunt rugaţi să înţeleagă importanţa luptei lor: ”Vă rugăm să nu ne blamaţi pe noi pentru această decizie de a boicota prima zi de şcoală.

De vină este Guvernul, care, prin măsurile luate, a arătat că nu-i pasă de NOI, de VOI, de ŞCOALA ROMANEASCĂ, de VIITORUL ACESTEI ŢĂRI” mai transmit aceștia.

