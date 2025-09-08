Probleme la Microsoft Azure după tăierea mai multor cabluri submarine în Marea Roșie

Microsoft a anunțat că mai mulți clienți ai platformei Azure ar fi putut resimți întârzieri după ce mai multe cabluri submarine din Marea Roșie au fost deteriorate, afectând traficul către Asia și Europa.

Microsoft a informat sâmbătă că serviciul său de cloud, Azure, ar fi putut înregistra întârzieri pentru clienți după ce mai multe cabluri submarine din Marea Roșie au fost tăiate.

Compania nu a precizat cine ar fi responsabil pentru incidente sau care ar fi fost motivele, dar a subliniat că traficul care tranzitează Orientul Mijlociu sau se îndreaptă spre Asia și Europa a fost afectat, scrie TechCrunch.

Impactul asupra Azure și al altor servicii

Microsoft a explicat că întreruperile în cablurile submarine pot necesita timp pentru a fi remediate.

„Tăierea fibrei optice submarine poate dura, așa că vom monitoriza continuu situația, vom reechilibra și optimiza rutele pentru a reduce impactul asupra clienților”, se arată în comunicatul companiei.

Până sâmbătă seara, Microsoft a raportat că nu mai detecta probleme majore în Azure. Totuși, serviciul nu a fost singurul afectat.

Organizația NetBlocks a anunțat că „o serie de întreruperi ale cablurilor submarine din Marea Roșie au degradat conectivitatea la internet în mai multe țări”, inclusiv India și Pakistan.

Astfel, problema a avut un impact regional mai larg, afectând atât clienți individuali, cât și companii care depind de conexiunea stabilă la cloud pentru operațiuni critice.

Contextul și reacțiile regionale

În trecut, rebelii Houthi din Yemen au negat orice implicare în atacuri asupra cablurilor submarine în cadrul campaniei lor din Marea Roșie, menite să pună presiune pe Israel.

Totuși, lipsa unui vinovat clar în cazul actual a ridicat semne de întrebare cu privire la securitatea infrastructurilor critice de comunicații submarine din zonă.

Experții în infrastructură subliniază că astfel de incidente subliniază vulnerabilitatea rețelelor de date globale, care depind în mare măsură de cablurile submarine pentru traficul de internet și servicii cloud.

Orice deteriorare a acestor cabluri poate duce la întârzieri semnificative și poate afecta afaceri, servicii guvernamentale și comunicații internaționale.

Microsoft a anunțat că, pe termen scurt, va continua să monitorizeze și să optimizeze rutele pentru a minimiza impactul asupra clienților.

În același timp, companiile și utilizatorii individuali sunt sfătuiți să aibă planuri de rezervă pentru accesul la servicii critice, având în vedere că remedierea cablurilor submarine poate dura mai multe zile sau săptămâni.