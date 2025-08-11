Microsoft investighează utilizarea platformei Azure de către unitatea militară israeliană Unit 8200

Mirajul cloud‑ului, aparent neutru, pare să ascundă o implicare gravă într-un sistem sofisticat de supraveghere. Microsoft a inițiat o investigație internă după dezvăluirea faptului că agenția de spionaj militar israeliană, Unit 8200, a folosit Azure pentru depozitarea apelurilor interceptate ale palestinienilor.

Stocarea masivă de date palestiniene pe Azure

Conform unei investigații comune realizate de The Guardian, +972 Magazine și Local Call, Unit 8200 a creat o infrastructură segregată în Azure, în care stochează milioane de convorbiri dintre palestinieni din Gaza și Cisiordania. Aceste informații ar fi fost utilizate pentru identificarea țintelor militare, detentii și operațiuni de supraveghere la scară largă (The Guardian).

Datele dezvăluite arată o amplă colaborare între Microsoft și Unit 8200, implicând infrastructură personalizată și migrarea datelor clasificate în cloud. Până în iulie 2025, pe serverele Azure din Olanda și Irlanda s-ar fi aflat peste 11 500 TB de date – echivalentul a aproximativ 200 de milioane de ore de apeluri audio.

Microsoft susține că, în urma unei revizuiri efectuate în mai, nu s-au găsit dovezi că tehnologia sa ar fi fost folosită pentru a provoca daune în Gaza. Totuși, decizia de a investiga intern, după aceste noi informații, denotă îngrijorări serioase privind transparența oferită de angajații israelieni despre folosirea serviciilor Azure.

Între timp, activiștii din grupul „No Azure for Apartheid” au protestat intens, cerând ca Microsoft să dezvăluie public toate legăturile cu armata israeliană. Cazul a escaladat până la acțiuni concrete: proteste la centre de date din Olanda – unde manifestanții au ocupat acoperișul facilității, au blocat accesul și au aprins torțe – în semn de opoziție față de rolul Microsoft în această operațiune controversată.

Implicații pentru drepturile omului și responsabilitatea corporativă

Această situație ridică întrebări cruciale despre răspunderea socială a companiilor tech în zone de conflict. Unit 8200 a folosit migrarea complexă în Azure pentru a pune la dispoziție un sistem de supraveghere de proporții – unul care, conform surselor, a facilitat bombardamente și operațiuni împotriva civililor.

Pentru Microsoft, brand recunoscut pentru tehnologiile sale etice și politici de securitate, scandalul riscă să știrbească percepția publică și să creeze tensiuni între angajați. În contextul actual, compania trebuie să clarifice rapid gradul de implicare și să regândească modalitățile de asigurare a utilizării responsabilă a platformelor sale.