Se modifică Codul Muncii: ce drepturi noi primesc angajații care lucrează între 22:00 și 06:00
08 oct. 2025 | 21:22
de Daoud Andra

Problema “merelor pierdute” poate fi rezolvată de orice elev, însă adulţii se încurcă mereu. Tu ştii răspunsul?
FOTO: Pixabay

Matematica de bază poate fi provocatoare chiar și pentru cei care au terminat școala. Cu cât o problemă pare mai simplă, cu atât unii oameni au tendința să o complice și astfel ajung la rezultate greșite.

Problema cu merele care îi pune pe mulți în dificultate

La prima vedere, problema pare una simplă, de clasa primară: „Ana are 12 mere. Ea dă 3 mere fratelui ei, 4 mere prietenei ei și mănâncă 2 mere. Câte mere mai are Ana?”

Răspunsul pare evident, nu-i așa? Și totuși, un număr surprinzător de mare de adulți greșesc atunci când sunt puși să rezolve această problemă. De ce? Pentru că se grăbesc, se bazează pe intuiție și nu mai respectă ordinea logică a calculelor simple.

Adulții, obișnuiți cu gândirea rapidă și automatizată, tind să sară peste pașii logici atunci când rezolvă probleme aparent banale. În cazul “problemei merelor pierdute”, mulți răspund instinctiv: „Ana mai are 3 mere.”

Aceasta este, însă, o greșeală. Motivul? Cei care oferă acest răspuns uită că toate merele provin dintr-un singur coș – adică din stocul inițial de 12 mere – și că toate operațiile trebuie făcute prin scădere succesivă, în ordinea în care se petrec acțiunile.

Mulți oameni confundă acțiunile (a da, a mânca, a primi) și le tratează separat, fără să le conecteze logic. Când o problemă pare ușoară, atenția scade, iar creierul tinde să “completeze” automat lipsurile, ducând la erori de gândire.

Cum se rezolvă corect problema

Să refacem pas cu pas:

  • Ana are 12 mere la început.
  • Ea dă 3 mere fratelui ei → 12 – 3 = 9 mere rămase.
  • Apoi dă 4 mere prietenei ei → 9 – 4 = 5 mere rămase.
  • La final, mănâncă 2 mere → 5 – 2 = 3 mere rămase.
  • Răspuns corect: Ana mai are 3 mere.

Deși acesta este și răspunsul pe care îl oferă uneori “din reflex” cei grăbiți, diferența constă în modul în care se ajunge la el. Mulți adulți nu pot justifica pașii logici și, întrebați ce a făcut Ana cu merele, amestecă acțiunile, pierzând sensul problemei.

Regula de bază este simplă: atunci când rezolvăm o problemă, trebuie să efectuăm operațiile în ordinea în care acțiunile sunt descrise.
Dacă toate valorile provin din aceeași sursă (în cazul nostru, coșul cu mere al Anei), fiecare scădere se aplică la rezultatul obținut anterior.

Copiii, în special cei din ciclul primar, au tendința să urmeze pas cu pas instrucțiunile profesorului și să scrie fiecare etapă de calcul. Ei gândesc mai “mecanic”, dar exact — și tocmai de aceea ajung rapid la rezultatul corect.

Adulții, în schimb, încearcă să „sară” etapele, considerând că o problemă atât de simplă nu merită analizată. În realitate, tocmai aceste exerciții de logică și atenție sunt cele care ne arată cum funcționează gândirea rațională.

