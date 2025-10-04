Prințul William vrea să schimbe monarhia din temelii. Mărturisirea dureroasă pe care a făcut-o despre Harry: „Sper să nu ne întoarcem la vremurile alea”

Prințul William a vorbit deschis despre provocările ultimului an, despre boala soției sale, Kate Middleton, și a tatălui său, Regele Charles, dar și despre cum vede viitorul monarhiei britanice. Într-un interviu rar și sincer, moștenitorul coroanei a făcut o dezvăluire emoționantă legată de copilăria lui și de fratele său, Prințul Harry.

Cum a fost afectat Prințul William de problemele de sănătate ale familiei sale

În cadrul unei discuții cu actorul canadian Eugene Levy, pentru emisiunea The Reluctant Traveler, Prințul William a recunoscut că anul trecut a fost unul dintre cele mai dificile din viața lui.

Soția sa, Kate Middleton, și tatăl său, Regele Charles al III-lea, au fost diagnosticați cu cancer, iar William a mărturisit că s-a simțit adesea ”copleșit” de griji și emoții.

”Îngrijorarea sau stresul legat de partea de familie mă copleșesc destul de mult”, a declarat prințul britanic în vârstă de 43 de ani. „Când e vorba de familie și lucruri de genul ăsta, acolo încep să mă simt copleșit, cum cred că s-ar simți majoritatea oamenilor, pentru că e ceva mult mai personal.”

Deși acum Kate se află în remisie, Prințul William a recunoscut că a fost un an care i-a pus la încercare echilibrul emoțional.

”Viața ne este dată ca să ne testeze. Și poate fi cu adevărat provocatoare uneori, iar capacitatea de a trece peste aceste momente este ceea ce ne definește. Sunt atât de mândru de soția mea și de tatăl meu pentru felul în care au gestionat tot anul trecut. Și copiii mei s-au descurcat extraordinar.”

Ce planuri are soțul lui Kate Middleton pentru viitorul monarhiei

Întrebat despre cum se pregătește pentru momentul în care va deveni rege, William a recunoscut că își dorește o schimbare profundă în modul în care este percepută monarhia.

”Cred că e cert să spun că schimbarea este pe agenda mea. Schimbare în bine. Asta mă entuziasmează – ideea de a aduce o schimbare. Nu o schimbare radicală, ci una care cred că este necesară.”

Prințul și-a exprimat dorința de a construi o instituție regală mai apropiată de oameni și de valorile contemporane. Totodată, el a subliniat că va proteja viața privată a copiilor săi, George, Charlotte și Louis, de intruziunea excesivă a mass-mediei.

”Pagubele pe care le poate provoca în viața de familie sunt ceva ce am jurat că nu se va întâmpla în familia mea. Așa că am o poziție foarte fermă în privința limitelor și, pentru cei care le depășesc, știți că mă voi opune.”

Ce a spus Prințul William despre fratele său, Harry

Deși interviul nu a abordat direct relația tensionată dintre cei doi frați, Prințul William a făcut o aluzie emoționantă la trecutul lor comun. El a vorbit despre perioada copilăriei, când atât el, cât și Prințul Harry, au crescut sub o presiune uriașă din partea presei, mai ales în timpul divorțului părinților lor.

”Sper să nu ne întoarcem la vremurile alea, în care Harry și cu mine am crescut. Și voi face tot ce pot pentru a mă asigura că nu vom regresa în acea situație”, a spus William.

Prințul de Wales, cunoscut pentru discreția sa, a oferit astfel una dintre cele mai sincere mărturisiri din ultimii ani – una care arată nu doar responsabilitatea imensă pe care o simte ca viitor rege, ci și dorința profundă de a rupe cercul durerii și presiunii care i-a marcat copilăria.