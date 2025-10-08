O nouă criză în familia regală: Regele Charles și Prințul William nu-și mai vorbesc

În familia regală britanică, liniștea pare tot mai greu de atins. După ani de frământări provocate de ruptura cu Prințul Harry, o nouă criză se abate asupra Palatului Buckingham. De data aceasta, tensiunile nu vin din afara monarhiei, ci chiar din inima acesteia: între Regele Charles al III-lea și moștenitorul său, Prințul William. Potrivit publicației La Stampa, cei doi nu își mai vorbesc, iar relația lor ar fi complet înghețată.

Reacția Regelui Charles la interviul fiului său

Totul ar fi pornit de la un interviu recent acordat de Prințul William actorului Eugene Levy pentru platforma AppleTV+. Discuția, descrisă ca o „reflecție personală”, a stârnit însă un val de reacții în interiorul familiei regale. Regele Charles s-ar fi arătat profund deranjat de tonul și conținutul interviului, considerându-l o formă de „trădare”.

„Regele vede asta ca pe o trădare, nu ca pe un act de sinceritate”, a declarat o sursă de la palat pentru ShuterScoop.

Ceea ce l-a nemulțumit pe suveran ar fi fost sinceritatea fiului său în legătură cu copilăria sa, dar mai ales comentariile despre nevoia unei schimbări în structura monarhiei.

William, despre copilărie și dorința de schimbare

În cadrul interviului, Prințul de Wales a vorbit deschis despre experiențele din copilărie și despre modul în care acestea i-au influențat viziunea asupra viitorului. Referindu-se la fiul său cel mare, Prințul George, William a spus:

„Sper să nu ne întoarcem la unele dintre vechile practici cu care a trebuit să creștem eu și Harry și voi face tot ce pot pentru a mă asigura că nu regresăm la acestea”.

Declarația a fost interpretată de mulți ca o aluzie la modul strict și adesea rece în care au fost crescuți copiii regali în trecut. William a continuat, adăugând că intenționează să aducă schimbări în monarhie atunci când îi va veni rândul la tron:

„Cred că pot spune cu certitudine că schimbarea face parte din planurile mele. Și o accept și îmi place această schimbare, nu mi-e frică de ea. Asta mă entuziasmează, ideea de a putea aduce schimbarea. Nu o schimbare excesiv de radicală, ci schimbări pe care le cred necesare”.

O tăcere grea la Palat

Pentru Regele Charles, care încă se confruntă cu probleme de sănătate și cu presiunea de a păstra imaginea monarhiei unită, declarațiile fiului său ar fi venit într-un moment extrem de delicat. Potrivit surselor apropiate Palatului, suveranul ar fi legat afirmațiile lui William de amintiri dureroase din trecut, inclusiv de perioada divorțului său de Prințesa Diana.

În loc să vadă interviul ca pe un gest de sinceritate, Charles l-ar fi interpretat ca pe o mișcare calculată din partea fiului său. Rezultatul? O tăcere rece s-a așternut între cei doi: fără apeluri, fără mesaje, fără întâlniri private.