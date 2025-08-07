Primul mesaj al Ninei Iliescu după moartea lui Ion Iliescu: “Respect celor care mi-au fost aproape și au îngrijit doliul inimii mele”

După o perioadă de tăcere marcată de un doliu profund, Nina Iliescu a rupt tăcerea publică. Prima Doamnă a României postdecembriste a transmis un mesaj emoționant, publicat pe blogul fostului președinte, la scurt timp după funeraliile soțului său. Textul său este un tribut adus nu doar memoriei lui Ion Iliescu, ci și un gest de recunoștință față de toți cei care au participat la o ceremonie solemnă a despărțirii. Mesajul a surprins prin sinceritatea și profunzimea sentimentelor, oferind o perspectivă intimă asupra pierderii suferite de soția fostului președinte.

Mesajul Ninei Iliescu după funeraliile fostului președinte

Funeraliile lui Ion Iliescu au avut loc astăzi, cu onoruri militare, la Cimitirul Ghencea. Cu toate că absența Ninei Iliescu de la ceremonie a fost notată, un gest simbolic a vorbit mai mult decât orice prezență: o coroană de flori albe, simplă și elegantă, a fost depusă la catafalcul fostului șef de stat. Panglica, ce purta un mesaj scurt, dar copleșitor, a dezvăluit durerea profundă a soției:

„Odihnește-te în pace! Cu adâncă durere, Nina”.

Acesta a fost singurul omagiu floral provenit de la soția care i-a fost alături timp de aproape opt decenii.

O viață rotundă alături de Ion Iliescu

Nina Iliescu a ales să-și înceapă mesajul public prin a sublinia natura profundă a relației sale cu fostul președinte.

„În cea mai grea zi din viața mea, care a însemnat o viață rotundă alături de Ion Iliescu, vreau să mulțumesc tuturor celor care au organizat, susținut și participat la funeraliile primului Președinte al României libere și democrate”, a scris ea.

În mesajul său, Nina Iliescu a ținut să adreseze o mulțumire specială celor care au contribuit la organizarea și desfășurarea ceremoniei funerare. De asemenea, un gând de recunoștință a fost îndreptat și către personalul medical care a luptat alături de fostul președinte în ultimele sale momente de viață.

„Mulțumesc doctorilor și personalului medical care în ultimele două luni au depus eforturi uriașe ca boala să nu învingă mai furios și mai devreme”, a mărturisit soția lui Iliescu.

Mesaj de recunoștință și solidaritate

O altă parte semnificativă a mesajului a fost dedicată publicului larg. Nina Iliescu a mulțumit tuturor celor care au răspuns la dispariția soțului ei cu demnitate și prețuire, recunoscând public „devotamentul și slujirea lui pentru România”. Ea a transmis un mesaj de solidaritate către toți cei care au simțit aceeași iubire pentru țară și pentru Ion Iliescu, indiferent de statut sau de distanța geografică.

„Vă mulțumesc pentru că ați răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste și prețuire, la devotamentul și slujirea lui pentru România”, a subliniat ea, adăugând că este recunoscătoare tuturor celor care au participat la „solemna ceremonie a unei despărțiri pământești”.

Mesajul se încheie cu o notă personală, copleșitoare de emoție. Nina Iliescu mărturisește că pierderea soțului i-a adus o „imensă durere”, dar că aceasta a fost alinată de onoarea și respectul cu care s-au luat rămas-bun de la un om, un lider, un prieten, un adversar. Prin aceste cuvinte, ea își exprimă nu doar durerea, ci și aprecierea pentru respectul manifestat de oameni, indiferent de convingerile lor.