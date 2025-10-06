Ultima ora
Dacia anunță cea mai ciudată mașină a brandului, cu 20% mai ușoară decât Spring. Merge doar cu telefonul tău
06 oct. 2025 | 15:27
de Badea Violeta

Primul județ în care se închid școlile din cauza codului roșu de furtuni. Cursurile sunt suspendate miercuri, 8 octombrie, în toate unitățile

EDUCAȚIE
Primul judet care opreste cursurile din cauza codului rosu. Sursa foto: Profimedia

Județul Constanța se pregătește pentru o zi dificilă miercuri, 8 octombrie, când toate unitățile de învățământ vor rămâne închise din cauza codului roșu de ploi abundente și intensificări ale vântului. Autoritățile au decis suspendarea cursurilor pentru a proteja elevii și personalul școlar, într-un context meteorologic extrem. Prefectura recomandă populației să limiteze deplasările și să adopte măsuri de precauție.

De ce se suspendă cursurile în Constanța

Ca urmare a avertizărilor emise de Administrația Națională de Meteorologie, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Constanța a hotărât suspendarea cursurilor în toate unitățile de învățământ – școli, grădinițe și creșe – pentru ziua de miercuri, 8 octombrie.

Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe extraordinare a CJSU desfășurate luni, 6 octombrie, după ce a fost instituit codul roșu pentru următoarele 48 de ore.

Prefectul Adrian Picoiu a explicat motivele deciziei: ”Începând de mâine și până poimâine, municipiul Constanța și județul Constanța se află sub cod roșu de ploi abundente.

În ședința de astăzi au fost adoptate trei hotărâri, una dintre ele vizând suspendarea cursurilor, la nivel județean.” El a subliniat că măsura este preventivă: ”Am preferat să fim preventivi. Cantitățile de apă se asigură a fi considerabile, undeva la 80-120 de litri și atunci preferăm să spunem prevenție.”

Ce zone și riscuri sunt vizate de codul roșu

Meteorologii avertizează că ploile abundente pot produce inundații locale și alte fenomene periculoase, iar vântul va înregistra intensificări semnificative.

Prefectul a făcut un apel direct către populație pentru a evita riscurile generate de vremea extremă: ”Vă rugăm să rămâneți în locuințe, să nu mergeți în centre comerciale, spații publice sau alte locuri care presupun deplasări inutile.

Situația meteorologică pronunțată este extrem de serioasă și există riscuri reale de inundații și alte pericole asociate fenomenului extrem, similare celor care au afectat recent Bulgaria.”

Ce măsuri trebuie să adopte părinții și elevii

Autoritățile recomandă ca părinții să asigure supravegherea atentă a copiilor pe durata codului roșu și să evite orice deplasări neesențiale, periculoase sau riscante.

Unitățile de învățământ rămân închise pe 8 octombrie, iar elevii vor relua cursurile conform programului obișnuit de joi, 9 octombrie, dacă condițiile meteorologice permit. Prefectura și CJSU Constanța monitorizează permanent situația și vor actualiza informațiile în funcție de evoluția vremii.

