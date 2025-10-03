Stare de urgență în Bulgaria. Turiști și localnici evacuați din Burgas în urma unor inundații masive. Sistemul BG-ALERT a fost activat

Bulgaria se confruntă cu o situație critică după ploile torențiale care au lovit regiunea Burgas, provocând inundații masive și pagube importante. Autoritățile au declarat stare de urgență parțială până pe 6 octombrie, iar sistemul național BG-ALERT a fost activat pentru a avertiza populația asupra pericolelor iminente.

Precipitații record și infrastructură afectată

Primarul Dimitar Nikolov a confirmat că evacuările au început deja în satul de vacanță Elenite, una dintre cele mai afectate zone. Turiștii și localnicii au fost îndrumați către regiuni mai înalte, pentru a evita viiturile care au transformat drumurile și străzile în adevărate torente.

Stațiile hidrometeorologice au raportat cantități de apă fără precedent: 250 l/mp în zona vilelor Cernițiki, 186 l/mp în districtul Kraimorie și 117 l/mp în Satul Pescarilor. Aceste volume au dus la prăbușirea unui pod și la blocarea accesului rutier în mai multe localități.

Accesul către portul de pescuit din Kraimorie a fost închis, după ce cinci ambarcațiuni au fost răsturnate de forța apelor. De asemenea, în sudul Burgasului, în localitatea Cerniți, apa a depășit un metru, lăsând familii întregi blocate în locuințe.

Portul Burgas a fost închis temporar, iar alimentarea cu energie electrică a fost parțial întreruptă, adâncind dificultățile cu care se confruntă locuitorii.

Evacuări și intervenții limitate

Echipele de pompieri și jandarmi intervin în continuare în zonele critice, precum campingul Nestinarka și stațiunea Arapya. Cu toate acestea, resursele sunt insuficiente, iar unele persoane au rămas blocate în clădiri, așteptând să fie evacuate.

Sediul Central de Criză al Municipiului Burgas s-a reunit de urgență pentru a coordona acțiunile, iar Administrația Regională a transmis mesaje ferme către populație: să evite drumurile inundate, să rămână în case și să respecte instrucțiunile primite prin BG-ALERT. Sprijin suplimentar a fost solicitat și de la Baza Navală Atia, care a trimis echipe pentru a ajuta la gestionarea situației.

Probleme și în alte regiuni ale Bulgariei

Inundațiile și furtunile nu s-au limitat doar la Burgas. În Țarevo, podul peste râul Izgrevska a fost grav afectat, ceea ce a dus la închiderea drumului II-99 spre Malko Tărnovo. La Ruse, vânturile puternice – de până la 72 km/h – au doborât zeci de copaci, blocând transportul public și circulația rutieră.

Transportul în comun a fost serios perturbat: liniile de autobuz și troleibuz au fost deviate sau întârziate, iar autoritățile le cer locuitorilor să evite deplasările inutile. Oamenii sunt sfătuiți să își securizeze obiectele aflate pe balcoane și să se ferească de șantiere și clădiri rezidențiale expuse riscului.

Furtunile care au lovit Bulgaria afectează și țara noastră. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o nouă avertizare cod galben de ploi torențiale, vizând 12 județe din sudul și estul României.