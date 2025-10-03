Ultima ora
Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat
03 oct. 2025 | 15:50
de Daoud Andra

Stare de urgență în Bulgaria. Turiști și localnici evacuați din Burgas în urma unor inundații masive. Sistemul BG-ALERT a fost activat

ACTUALITATE
Stare de urgență în Bulgaria. Turiști și localnici evacuați din Burgas în urma unor inundații masive. Sistemul BG-ALERT a fost activat
5imagini
FOTO: Facebook/Meteo Bulgaria

Bulgaria se confruntă cu o situație critică după ploile torențiale care au lovit regiunea Burgas, provocând inundații masive și pagube importante. Autoritățile au declarat stare de urgență parțială până pe 6 octombrie, iar sistemul național BG-ALERT a fost activat pentru a avertiza populația asupra pericolelor iminente.

Precipitații record și infrastructură afectată

Primarul Dimitar Nikolov a confirmat că evacuările au început deja în satul de vacanță Elenite, una dintre cele mai afectate zone. Turiștii și localnicii au fost îndrumați către regiuni mai înalte, pentru a evita viiturile care au transformat drumurile și străzile în adevărate torente.

Stațiile hidrometeorologice au raportat cantități de apă fără precedent: 250 l/mp în zona vilelor Cernițiki, 186 l/mp în districtul Kraimorie și 117 l/mp în Satul Pescarilor. Aceste volume au dus la prăbușirea unui pod și la blocarea accesului rutier în mai multe localități.

Vezi și:
Filmul accidentului de lângă Veliko Târnovo: doi români au murit, iar o femeie a ajuns în stare gravă
De astăzi, 7 septembrie, reguli noi pe șosele și sancțiuni pentru depășirea vitezei medii pentru șoferi, inclusiv români, în Bulgaria

Accesul către portul de pescuit din Kraimorie a fost închis, după ce cinci ambarcațiuni au fost răsturnate de forța apelor. De asemenea, în sudul Burgasului, în localitatea Cerniți, apa a depășit un metru, lăsând familii întregi blocate în locuințe.

Portul Burgas a fost închis temporar, iar alimentarea cu energie electrică a fost parțial întreruptă, adâncind dificultățile cu care se confruntă locuitorii.

Evacuări și intervenții limitate

Echipele de pompieri și jandarmi intervin în continuare în zonele critice, precum campingul Nestinarka și stațiunea Arapya. Cu toate acestea, resursele sunt insuficiente, iar unele persoane au rămas blocate în clădiri, așteptând să fie evacuate.

Sediul Central de Criză al Municipiului Burgas s-a reunit de urgență pentru a coordona acțiunile, iar Administrația Regională a transmis mesaje ferme către populație: să evite drumurile inundate, să rămână în case și să respecte instrucțiunile primite prin BG-ALERT. Sprijin suplimentar a fost solicitat și de la Baza Navală Atia, care a trimis echipe pentru a ajuta la gestionarea situației.

Probleme și în alte regiuni ale Bulgariei

Inundațiile și furtunile nu s-au limitat doar la Burgas. În Țarevo, podul peste râul Izgrevska a fost grav afectat, ceea ce a dus la închiderea drumului II-99 spre Malko Tărnovo. La Ruse, vânturile puternice – de până la 72 km/h – au doborât zeci de copaci, blocând transportul public și circulația rutieră.

Transportul în comun a fost serios perturbat: liniile de autobuz și troleibuz au fost deviate sau întârziate, iar autoritățile le cer locuitorilor să evite deplasările inutile. Oamenii sunt sfătuiți să își securizeze obiectele aflate pe balcoane și să se ferească de șantiere și clădiri rezidențiale expuse riscului.

Furtunile care au lovit Bulgaria afectează și țara noastră. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o nouă avertizare cod galben de ploi torențiale, vizând 12 județe din sudul și estul României.

O nouă atenționare meteo: 12 județe intră la noapte sub alertă de ploi torențiale. Cod de vreme severă până sâmbătă dimineață
Recomandări
Cât e amenda dacă nu ai cauciucuri de iarnă pe mașină și circuli pe drumuri cu zăpadă sau polei
Cât e amenda dacă nu ai cauciucuri de iarnă pe mașină și circuli pe drumuri cu zăpadă sau polei
Un medicament pentru Alzheimer ar putea îmbunătăți comportamentele sociale la unii copii cu autism
Un medicament pentru Alzheimer ar putea îmbunătăți comportamentele sociale la unii copii cu autism
Borderlands 4 vine cu un update major de echilibrare: toți Vault Hunterii au primit buff-uri
Borderlands 4 vine cu un update major de echilibrare: toți Vault Hunterii au primit buff-uri
Wolf Man, filmul horror cu succes în cinematografe, este acum pe SkyShowtime
Wolf Man, filmul horror cu succes în cinematografe, este acum pe SkyShowtime
Anunț important de la Hidroelectrica: ce se întâmplă cu facturile și prețul energiei electrice în octombrie 2025
Anunț important de la Hidroelectrica: ce se întâmplă cu facturile și prețul energiei electrice în octombrie 2025
Părinții lui Sammy Basso, băiatul diagnosticat cu progeria, dezvăluiri emoționante la un an de la moartea fiului lor: „A lăsat 14 scrisori ascunse. În fiecare zi întreba dacă îl iubim”
Părinții lui Sammy Basso, băiatul diagnosticat cu progeria, dezvăluiri emoționante la un an de la moartea fiului lor: „A lăsat 14 scrisori ascunse. În fiecare zi întreba dacă îl iubim”
6g, rețeaua cu „al șaselea simț”: ce promite tehnologia și cât de aproape suntem de ea
6g, rețeaua cu „al șaselea simț”: ce promite tehnologia și cât de aproape suntem de ea
O instanță de judecată obligă Meta să modifice feed-urile Facebook și Instagram. De unde a plecat, de fapt, totul?
O instanță de judecată obligă Meta să modifice feed-urile Facebook și Instagram. De unde a plecat, de fapt, totul?
Revista presei
Adevarul
România, în pericol? Cât de mare e riscul unui atac sub steag fals. General: „Ne trebuie arme defensive mai mult decât tancuri”
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Adrian Cucu vorbește cu umor despre rolul din „Vecina”. Cum a ajuns să joace în aproape toate filmele lui Mircea Bravo: „Mungiu e ocupat”. Interviu EXCLUSIV
Playtech Știri
Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Horoscop zilnic 3 octombrie 2025. Zodia care are parte de tensiuni în familie
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...