Explozie puternică în cartierul Rahova din București: mai multe etaje ale unui bloc au fost distruse. Au fost confirmate trei decese UPDATE
17 oct. 2025 | 13:23
de Badea Violeta

Primele imagini din interiorul blocului din Rahova în care a avut loc explozia devastatoare VIDEO

Primele imagini din interiorul blocului din Rahova în care a avut loc explozia devastatoare VIDEO
Au aparut imagini din interiorul blocului decastat. Sursa foto: captura video/Meteoplus (Facebook)

Scene de coșmar au fost surprinse vineri dimineață în cartierul Rahova din București, unde o explozie puternică a distrus mai multe apartamente dintr-un bloc de locuințe. Primele imagini din interiorul clădirii arată amploarea dezastrului și forța uriașă a deflagrației care a zguduit sectorul 5 al Capitalei.

Cum arată interiorul blocului după deflagrație

Primele filmări realizate după explozie arată un peisaj apocaliptic: bucăți din pereți prăbușite, mobilier distrus, uși smulse din balamale și moloz împrăștiat peste tot.

Tavanele s-au surpat, iar instalațiile de gaz și electricitate atârnă printre resturi. Lumina naturală pătrunde prin găurile uriașe lăsate în pereții exteriori, semn al forței deflagrației.

În interior, se aud țipete și voci care strigă nume de persoane dispărute. Oamenii, complet dezorientați, caută printre dărâmături orice semn de viață. Praful dens și fumul îngreunează respirația, iar mirosul de gaz persistă în aer.

”Stau în blocul de vizavi, mirosea a gaz pe toată scara noastră de ieri!”, a scris un martor pe Facebook, confirmând că problema era sesizată încă de joi seara.

Ce spun martorii despre momentul exploziei

Locatarii din zonă povestesc că au fost treziți brusc de o bubuitură uriașă. Mulți au crezut inițial că este vorba despre un cutremur.

”Am auzit o bubuitură groaznică, am simțit cum s-a zguduit blocul. Când am ieșit afară, totul era acoperit de fum și praf. Oamenii alergau, țipau, nu știai încotro să te uiți”, a relatat un vecin.

Mai multe apartamente au fost distruse complet, iar bucăți din fațadă s-au prăbușit peste mașinile parcate. Oamenii au ieșit în stradă în pijamale, încercând să-și găsească rudele. Străzile din jur au fost acoperite de resturi, iar suflul deflagrației a fost resimțit pe o rază de câteva sute de metri.

Câte persoane au fost rănite și ce măsuri au luat autoritățile

Ministerul Sănătății a transmis că 13 victime au fost transportate la spital, printre care doi copii – unul aflat în stare gravă. Cei răniți au fost duși la mai multe unități medicale din Capitală, inclusiv Spitalul Universitar, Floreasca, Grigore Alexandrescu și Bagdasar-Arseni.

Autoritățile au avertizat că blocul se află în pericol iminent de prăbușire, iar accesul este interzis. Zona a fost izolată, iar locuitorii din clădirile vecine au fost evacuați preventiv. Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că persoanele afectate vor fi relocate:

”Locuitorii blocului vor primi locuințe de necesitate, iar pentru ceilalți vom acoperi chiria pe piața liberă.”

Explozia din Rahova rămâne una dintre cele mai grave tragedii produse în București în ultimii ani, iar imaginile din interiorul clădirii arată, pas cu pas, dimensiunea reală a dezastrului.

