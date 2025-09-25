Primele imagini cu adolescentul care a trimis amenințări către școli și spitale. Tânărul a avut complice o fată de 14 ani și a fost internat după audieri

Anchetatorii DIICOT investighează cazul unui adolescent de 17 ani din București, suspectat că a trimis mesaje de amenințare către sute de școli, spitale și secții de poliție, amenințând cu un adevărat masacru. Ancheta s-a complicat după ce băiatul a recunoscut că a avut complice o fată de 14 ani din Prahova, cunoscută pe rețelele sociale. Primele imagini cu adolescentul au apărut miercuri, după ce a fost dus la audieri, însoțit de tatăl său, iar joi a fost internat la Spitalul de Psihiatrie ”Alexandru Obregia” din București.

Au apărut primele imagini cu tânărul care a trimis amenințări către școli și spitale

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a deschis un dosar penal pentru terorism, după ce suspectul a trimis noi mesaje de amenințare marți seara în 500 de școli, grădinițe și spitale.

În timp ce era audiat în prezenţa tatălui său, băiatul a recunoscut că a comunicat cu o fată de 14 ani din Prahova pe diferite platforme online, unde s-au cunoscut și și-au construit planul diabolic. Conform Antena 3 CNN, adolescenta locuiește cu bunica sa.

Suspectul a fost ridicat de pe stradă, în timp ce se îndrepta spre școală, și a fost dus la audieri la sediul Poliției Române din Capitală. Timp de mai bine de opt ore a stat față în față cu polițiștii de la BCCO.

”Nu a dorit să coopereze inițial, ba chiar a avut momente în care a început să devină agresiv cu polițiștii și procurorii care îl audiau, însă în cele din urmă a recunoscut”, au declarat surse din anchetă.

Laptopul și telefonul adolescentului, confiscate de polițiști

Mesajele trimise pe e-mail către școli și spitale au fost extrem de violente. Unul dintre ele conținea textul:

”Luni dimineața, voi intra în școala voastră cu două Pistoale să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri, voi omorî cât mai mulți copii, voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge poliția, mă voi sinucide. Pregătiți-vă pentru masacrul de luni. Toți meritați să suferiți, eu îndur durere în fiecare zi, îmi urăsc viața, așa că este timpul să vă simțiți și voi la fel. Abia aștept să vă omor.”

Polițiștii au confiscat laptopul și telefonul mobil ale adolescentului, iar mesajele au fost trimise două zile la rând, luni și marți, având aproape aceeași structură și provenind de pe aceeași adresă de e-mail. Ancheta se extinde în mai multe județe, pentru a verifica implicarea altor persoane și modalitatea de transmitere a mesajelor.

Antecedente internaționale și măsuri judiciare

Adolescentul a mai fost cercetat de FBI pentru acte de terorism și pornografie infantilă. Autoritățile americane au cerut extrădarea lui, însă Curtea de Apel București și Înalta Curte au refuzat, motivând că în SUA risca detenția pe viață, în timp ce în România ar fi încadrat într-un centru educativ pentru minori.

DIICOT a precizat că ”având în vedere mesajele cu caracter de amenințare, transmise pe adresele oficiale de corespondență electronică ale mai multor unități spitalicești și de învățământ, la nivelul Structurii Centrale a fost înregistrat un dosar penal, în care se efectuează cercetări in rem, cu privire la comiterea infracțiunii prevăzute de art.32 alin 4, rap. la art.32 alin.1 lit. a din Legea nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului”.

Anchetatorii urmează să stabilească motivația adolescentului și dacă alte persoane au fost implicate în transmiterea mesajelor. Între timp, tânărul minor se află sub supraveghere medicală, în timp ce ancheta continuă în toate instituțiile vizate.