Primele declarații ale șoferului, după ce a lovit o femeie și pe fetița ei, pe trecerea de pietoni. Ce s-a întâmplat chiar înainte de impact

Un accident tragic a avut loc pe șoseaua Berceni: o femeie de 35 de ani a murit, iar fetița ei de aproape doi ani este internată în stare gravă. Șoferul, un tânăr de 20 de ani, susține că nu a putut opri la timp, deși imaginile de pe camera sa de bord arată că a ignorat complet trecerea de pietoni și conducea cu viteză.

Ce arată filmările și ce spune șoferul

Camera de bord surprinde clar că tânărul făcea slalom printre mașini și nu a acordat prioritate pietonilor. Martorii confirmă că femeia traversa cu căruciorul și a fost lovită în plin, iar copilul a fost aruncat la 40 de metri.

”Am încercat să evit ceva şi nu am mai avut timp. Am pus frână, dar nu s-a mai oprit maşina”, a declarat șoferul, potrivit observatornews.ro.

Mama se afla deja în stop cardio-respirator când au ajuns medicii, iar fetița a fost dusă de urgență la Spitalul ”Marie Curie”, cu răni grave la cap și coloană.

Ce antecedente avea conducătorul auto

Tânărul avea antecedente și obișnuia să posteze pe rețele sociale clipuri cu condus periculos, inclusiv cu 240 km/h. În luna iulie a acestui an, bărbatul a fost prins conducând cu permisul suspendat.

”A mai avut un accident, doamnă, sărut mâna, acum un an şi ceva. Tot el, tot el, da. E acelaşi băiat, da. Tot el e. Are garaj de maşini, pune cai pe maşini el”, au declarat oamenii, conform sursei citate mai sus.

Zona accidentului este considerată periculoasă, iar șoferul a fost testat cu aparatul etilotest – rezultatul zero. După recoltarea probelor la INML, acesta a fost reținut 24 de ore pentru ucidere din culpă și urmează să fie prezentat Parchetului pentru audieri suplimentare.

”Nu ştiu dacă există lună fără să fie accident. Poate şi la două săptămâni”, a spus un martor despre zona în care s-a produs tragedia.

Vezi și O femeie și copilul ei în cărucior, loviți pe o trecere de pietoni, în București. Mama a murit, micuța este în spital!

Autoritățile continuă ancheta

Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate circumstanțele tragediei, analizând toate imaginile și probele disponibile. Comunitatea cere urgent măsuri suplimentare pentru siguranța pietonilor, în special în zonele cu risc ridicat de accidente, pentru a preveni incidente similare.

Între timp, familia îndoliată se confruntă cu durerea pierderii mamei și cu starea critică a copilului, în timp ce vecinii și apropiații își exprimă solidaritatea și sprijinul moral.

Vezi și Şoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni, reţinut. Bebeluşul se află în stare gravă. Un alt conducător implicat în accident, pozitiv la drugtest. Update!