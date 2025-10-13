O femeie și copilul ei în cărucior, loviți pe o trecere de pietoni, în București. Mama a murit, micuța este în spital

O tragedie a avut loc luni după-amiază, 13 octombrie 2025, pe Şoseaua Berceni din Bucureşti, în fața Complexului Comercial Apărătorii Patriei. O mamă de 35 de ani și fetița sa de doi ani, aflată într-un cărucior, au fost lovite de o maşină în timp ce traversau regulamentar strada, iar impactul a fost violent și tragic.

Cum s-a produs accidentul de pe Şoseaua Berceni

Potrivit Brigăzii Rutiere, la ora 16:00, un tânăr de 20 de ani care conducea un autoturism pe Şoseaua Berceni a surprins și accidentat doi pietoni: femeia de 35 de ani și copilul de 2 ani.

Conducătorul auto a declarat că a încercat să evite ”ceva” apărut brusc, dar nu a mai putut frâna la timp. Rezultatul etilotestului a fost zero. Martorii prezenți la fața locului au descris impactul ca fiind extrem de violent. Echipajele SMURD au intervenit imediat, acordând îngrijiri mamei și micuței. Din păcate, femeia a decedat, în ciuda manevrelor de resuscitare.

În timpul incidentului, telefonul femeii a sunat, iar la celălalt capăt se afla fiul ei de 10 ani. Apelul a fost preluat de medicul de pe ambulanță pentru a-i explica băiatului ce s-a întâmplat, relatează antena3.ro.

– Știre în curs de actualizare –