Nicușor Dan vorbește pentru prima dată despre incidentul cu drona rusească intrată în spațiul aerian al României: ”Știm parcursul pe teritoriul românesc!”
16 sept. 2025 | 13:54
de Vieriu Ionut

Primele declarații ale lui Nicușor Dan despre SPP-istul Ionuț. De ce nu mai este mereu prezent lângă el, ce schimbări au apărut

ACTUALITATE
Primele declarații ale lui Nicușor Dan despre SPP-istul Ionuț. De ce nu mai este mereu prezent lângă el, ce schimbări au apărut
Nicușor Dan, primele declarații despre agentul SPP Ionuț

De multe ori, persoanele din umbra liderilor politici ajung să atragă la fel de multă atenție ca și cei aflați în prim-plan. Așa s-a întâmplat și cu unul dintre ofițerii Serviciului de Protecție și Pază care îl însoțește pe președintele României, Nicușor Dan. Popularitatea neașteptată pe care a căpătat-o tânărul agent a alimentat numeroase discuții și zvonuri, iar acum șeful statului a oferit primele lămuriri.

Cine este Ionuț, agentul SPP care a atras toate privirile

Ionuț, ofițer SPP originar din Republica Moldova, a devenit o figură cunoscută imediat după momentul investirii lui Nicușor Dan în funcția de președinte al României. Apariția sa de a doua zi, când l-a însoțit pe șeful statului în timp ce acesta își ducea fiica de 9 ani la școală, a atras atenția opiniei publice.

Prezența lui, mereu în costum sau uniformă, cu o atitudine impunătoare și o discreție specifică meseriei, a stârnit curiozitatea și simpatia publicului. În special femeile au fost cele care l-au transformat rapid într-un adevărat subiect viral pe rețelele de socializare.

Zvonurile despre o posibilă retragere și reacția lui Nicușor Dan

Popularitatea neașteptată a tânărului ofițer a dus la apariția mai multor speculații în spațiul public. Unele voci susțineau că ar fi fost retras din echipa de protecție a președintelui tocmai din cauza notorietății crescute.

Pentru a pune capăt acestor discuții, Nicușor Dan a făcut primele declarații oficiale pe acest subiect. Șeful statului a confirmat că Ionuț face în continuare parte din echipa care îi asigură paza, însă programul său este organizat în ture, la fel ca în cazul celorlalți ofițeri.

„Sunt mai multe echipe care ne asigură protecție. Este în continuare într-unul din schimburi. E o persoană foarte profesionistă și foarte pozitivă”, a declarat Nicușor Dan, arătându-și aprecierea față de agent.

Ionuț, un ofițer SPP cu notorietate unică

Cazul lui Ionuț este rar întâlnit, întrucât ofițerii SPP sunt, de regulă, obișnuiți să rămână în umbră, departe de atenția publică. În cazul său, imaginea discretă, dar impunătoare, l-a transformat într-o figură extrem de vizibilă.

Pe lângă atenția stârnită pe rețelele de socializare, discuțiile din spațiul public au vizat inclusiv partea financiară. Potrivit informațiilor disponibile, venitul de bază al unui agent SPP este de aproximativ 12.000 de lei lunar. La această sumă se adaugă sporurile pentru munca de risc, programul în ture, hrana, diurna și alte compensații specifice.

Astfel, dincolo de imaginea creată în jurul său, tânărul rămâne un profesionist care își îndeplinește atribuțiile în conformitate cu rigorile unei instituții ce are rolul de a proteja cele mai importante funcții în stat.

Deși zvonurile au alimentat ideea că agentul SPP Ionuț ar fi fost retras din echipa de protecție a lui Nicușor Dan, realitatea este alta. Președintele României a confirmat că acesta se află în continuare printre oamenii săi de încredere, însă, asemenea tuturor colegilor săi, își desfășoară activitatea în ture. Popularitatea câștigată peste noapte rămâne un fenomen aparte, dar nu a afectat rolul său profesional.

