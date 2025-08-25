Prima româncă decorată de Volodimir Zelenski. Prințesa Brianna Caradja a primit distincția „Inima de Aur” din partea președintelui Ucrainei

Prințesa Brianna Caradja, vicepreședinte al Asociației Caradja Cantacuzino, a devenit prima româncă recompensată de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu distincția „Inima de Aur” (Golden Heart). Ceremonia a avut loc în luna august a anului trecut, în cadrul unui eveniment solemn organizat de Ambasada Ucrainei la București, cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei. Momentul a reunit oficiali români, membri ai corpului diplomatic și reprezentanți ai societății civile, fiind dedicat sprijinului acordat poporului ucrainean în contextul războiului. Distincția marchează o premieră pentru România și recunoaște activitatea intensă a Prințesei Brianna Caradja și a organizației sale în sprijinul refugiaților și al armatei ucrainene.

O ceremonie diplomatică de înalt nivel

Evenimentul de la Ambasada Ucrainei în România a adus împreună personalități din mediul diplomatic și oficiali guvernamentali. Printre participanți s-au numărat Secretarul de Stat din Ministerul Afacerilor Externe al României, ambasadorii Marii Britanii, Canadei, Franței, Germaniei, Italiei și Japoniei, șeful Reprezentanței Comisiei Europene la București, alături de reprezentanți ai comunității ucrainene și ai societății civile românești.

Atmosfera solemnă a fost subliniată de mesajul internațional #StandWithUkraine, reafirmând angajamentul României de a sprijini poporul ucrainean în fața agresiunii militare. În acest cadru, distincția „Inima de Aur” acordată Prințesei Brianna Caradja a devenit unul dintre cele mai importante momente ale serii.

O distincție internațională

Medalia „Inima de Aur” este oferită de președintele Ucrainei personalităților care au demonstrat sprijin constant pentru poporul ucrainean. Lista laureaților include figuri internaționale precum Benjamin Wittes, cercetător la Facultatea de Drept Harvard, Marc Cools, președintele Congresului Consiliului Europei, sau Yoshihiko Okabe, consilier onorific al Ucrainei la Kobe, Japonia.

Prințesa Brianna Caradja se alătură astfel unei galerii de personalități de prestigiu care au sprijinit direct eforturile umanitare și diplomatice ale Ucrainei. Este pentru prima dată când un cetățean român primește această recunoaștere.

Reacția Asociației Caradja Cantacuzino

Asociația Caradja Cantacuzino, condusă de familia Caradja, a jucat un rol central în sprijinirea Ucrainei de la începutul conflictului. Maximilien Caradja Johnson, președintele organizației, a declarat:

„Această distincție nu este doar o recunoaștere a implicării remarcabile a asociației, ci și un simbol al solidarității dintre România și Ucraina. Prințesa Brianna Caradja a fost, încă din primele zile ale conflictului, o voce activă și un sprijin direct pentru refugiații ucraineni, iar premiul acordat de Președintele Zelenski confirmă importanța acestor eforturi.”

Sprijin concret pentru refugiați și armata ucraineană

De la începutul războiului, Asociația Caradja Cantacuzino, prin implicarea directă a Prințesei Brianna Caradja, a mobilizat resurse importante pentru sprijinirea Ucrainei. În total, organizația a trimis peste 800 de tone de ajutoare umanitare, evaluate la aproximativ 3 milioane de euro.

Ajutoarele au inclus truse medicale (IFAK-uri), generatoare, detectoare de metale pentru neutralizarea minelor, echipamente de protecție, rucsaci pentru medici militari, dar și alimente, hrană pentru animale și plase de camuflaj.

Transporturile au ajuns atât în punctele de frontieră româno-ucrainene (Siret, Isaccea), cât și în centrele pentru refugiați din București și Ilfov sau la Gara de Nord. O parte importantă a sprijinului a fost direcționată direct către unități militare ucrainene aflate în zone de conflict, precum brigăzile din Kherson, Avdiivka, Bahmut și alte fronturi active.

Un moment istoric pentru România

Distincția „Inima de Aur” marchează o premieră pentru România, aducând recunoaștere internațională pentru implicarea civică și umanitară a Prințesei Brianna Caradja. Activitatea sa, desfășurată prin Asociația Caradja Cantacuzino, a demonstrat că solidaritatea nu are granițe și că sprijinul constant oferit Ucrainei poate avea un impact direct asupra celor aflați în nevoie.

Ceremonia de la Ambasada Ucrainei nu a fost doar un moment festiv, ci și o confirmare a relației strânse dintre România și Ucraina în vremuri de criză. Distincția acordată Prințesei Brianna Caradja rămâne o dovadă a faptului că implicarea individuală și eforturile colective pot aduce recunoaștere la cel mai înalt nivel diplomatic.