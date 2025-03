Prima clădire din Europa cu sistem anti-cutremur pe role se află în România. Istoria celebrului Garaj Ciclop din Centrul Capitalei

Garajul Ciclop, situat pe bulevardul Magheru din București, este una dintre cele mai importante clădiri moderniste ale Capitalei. A fost prima clădire din Europa cu un sistem anti-cutremur pe role, dar și prima parcare supraetajată din România, un adevărat simbol al progresului arhitectural al epocii interbelice. Istoria sa este strâns legată de Dumitru Marinescu Bragadiru, unul dintre cei mai bogați români ai vremii, care a influențat dezvoltarea economică și urbanistică a Bucureștiului.

Contextul istoric și dezvoltarea Bulevardului Magheru

La începutul secolului al XX-lea, Bucureștiul trecea printr-un proces intens de modernizare, inspirat de marile metropole occidentale.

Bulevardul Magheru, cunoscut inițial sub numele de Bulevardul Ion C. Brătianu în 1913, a fost conceput pentru a deveni o arteră principală, asemănătoare cu 5th Avenue și Broadway din New York, reunind magazine de lux, teatre și cinematografe.

Pe măsură ce bulevardul se dezvolta, au apărut numeroase clădiri moderne și impunătoare, precum hotelurile Lido și Ambasador, blocurile Scala și Carlton sau cinematograful ARO (cunoscut astăzi sub numele de Patria).

Aceste construcții au transformat radical peisajul urban al capitalei României, oferind o imagine cosmopolită și progresistă.

Vezi și: Strada Lipscani, cea mai celebră uliță a Centrului Vechi din Capitală: de la ”buricul târgului” negustorilor din Lipsca la artera preferată a protipendadei bucureștene

Dumitru Marinescu Bragadiru și terenul de pe Magheru 42

Unul dintre personajele centrale în dezvoltarea zonei a fost Dumitru Marinescu Bragadiru, considerat al doilea cel mai bogat român din perioada interbelică, după familia Cantacuzino.

Industriaș de succes, Bragadiru deținea numeroase proprietăți și terenuri în București, printre care și un teren de peste 3.600 de metri pătrați situat la intersecția Bulevardului Magheru cu strada C.A. Rosetti, la numărul 42.

După decesul său în 1915, moștenitorii săi au preluat administrarea averii, iar în 1928 au închiriat terenul către Societatea Comanditară CICLOP.

„Bulevardul I.C. Brătianu, care până acum un an-doi, somnola, trezit numai la lătratul unui câine sau la cântecul cocoșului de prin diferitele curți imense – acuma prezintă o forfoteală, o agitație, o mișcarea pitorească de muncă și activitate. Anul trecut, exproprierea, deschiderea și alinierea Bulevardului, ridicarea garajului Ciclop, cu sutele lui de apartamente, garsoniere, magazine și birouri; transformarea casei Marghiloman- acuma, în anul acesta mișcarea de la noua clădire ce se va ridica pe vastul teren de 5000 m.p. al Prof. Dr. C. Anghelescu, cu fațadele spre bdul I. C. Brătianu și Str. Franklin. Ce bloc masiv și uriaș e plănuit a se ridica acolo! (n.r – este vorba despre clădirea impunătoare a hotelului Lido)”, nota „Revista generală ilustrată” în anul 1929, conform B365.

Cum a fost construit Garajul Ciclop

Conform contractului de închiriere, Societatea Comanditară CICLOP s-a angajat să construiască pe acest teren o clădire de mari dimensiuni, realizată din beton armat, cu patru etaje și un subsol, având o suprafață de aproximativ 1.350 de metri pătrați.

Construcția a fost finalizată în puțin peste doi ani, fiind inaugurată la 29 aprilie 1930. Astfel, o zonă relativ liniștită din centrul orașului s-a transformat rapid într-un centru de activitate intensă.

Una dintre inovațiile majore ale clădirii a fost implementarea unui sistem anti-cutremur pe role, o premieră europeană la acea vreme. Acest sistem permitea clădirii să se miște în timpul seismelor, reducând astfel riscul de prăbușire și asigurând o protecție sporită pentru utilizatori și vehiculele parcate.

De asemenea, Garajul Ciclop a fost prima parcare supraetajată din România, oferind o soluție modernă la problema parcării în centrul aglomerat al Bucureștiului.

Vezi și: Istoria primului bulevard al Bucureștiului, trasat de primarul Pache Protopopescu. ”Broadwayul dâmbovițean”, Academia, 6 Martie și Regina Elisabeta

Rolul social și cultural al Garajului Ciclop

Datorită aspectului impunător și a diversității funcțiunilor găzduite, Garajul Ciclop era perceput de locuitorii capitalei nu doar ca un simplu garaj, ci și ca un loc de socializare și comerț.

La parter funcționau cafenele, magazine de mobilă precum Lindeman, dar și spații expoziționale unde se organizau evenimente precum „Cum să fie căminul meu?” sau „Expoziția Modei”.

La început, Garajul Ciclop fusese conceput strict ca o parcare supraetajată, cu un atelier auto de mari dimensiuni la parter, fiind structurat pe cinci niveluri.

Subsolul era destinat parcării și spațiilor tehnice, în timp ce la parter, pe lângă atelier, funcționau diverse magazine. Etajele superioare erau, de asemenea, rezervate parcării și zonelor tehnice.

În 1938, s-a propus amenajarea unei cafenele la parter, oferind clienților posibilitatea de a observa activitatea din atelierele auto printr-un concept inedit pentru acea vreme.

Prin ce transformări a trecut clădirea de-a lungul timpului

În 1940, clădirii i s-au adăugat două etaje suplimentare, ajungând la un total de 6 niveluri. După naționalizarea din 1950, Garajul Ciclop și-a păstrat utilitatea, fiind un punct de referință pentru șoferii și taximetriștii din zonă.

După Revoluția din 1989, imobilul a rămas o clădire importantă din centrul Bucureștiului, dar a fost afectat de lipsa investițiilor și de degradarea infrastructurii.

În 2001, garajul a fost retrocedat parțial moștenitorilor Bragadiru, iar în 2015 clădirea a fost retrocedată complet. Moștenitorii au anunțat că intenționează să vândă imobilul, dar prețul acestuia a fluctuat semnificativ, de la 18 milioane de euro în 2017 la 10 milioane de euro în 2019.

Vezi și: ”Cine spune Bazaca, spune viață, haz, bucurie!”. Istoria celei mai îndrăgite străzi din Bucureștiul interbelic, un colț de Rai care a dispărut subit

Viitorul Garajului Ciclop

Clădirea este listată ca monument istoric, ceea ce impune restricții asupra oricăror lucrări de reabilitare. Potențialii cumpărători trebuie să respecte stilul arhitectural inițial și reglementările Ministerului Culturii.

În prezent, Garajul Ciclop rămâne un simbol al arhitecturii interbelice din București și un exemplu unic de inginerie modernistă, dar viitorul său depinde de eforturile de restaurare și conservare.